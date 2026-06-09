گلگت بلتستان میں پانچ حلقوں میں دوبارہ پولنگ کا حکم، نتائج روک دیے گئے

گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے 7 جون کے انتخابات کے نتائج روک دیے ہیں اور پانچ حلقوں میں دوبارہ پولنگ اور دو حلقوں میں دوبارہ گنتی کا حکم دیا ہے۔
گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے 7 جون کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کو اس وقت تک منظور نہ کرنے کا حکم دیا ہے جب تک پانچ حلقوں میں دوبارہ پولنگ مکمل نہیں ہو جاتی۔ کمیشن نے 8 جون کو متعلقہ ریٹرننگ افسران کو جاری کردہ ایک سرکلر میں کہا کہ سکردو دوم (جی بی اے 8)، استور اول (جی بی اے 13)، دیامر اول (جی بی اے 15)، دیامر دوم (جی بی اے 16) اور دیامر سوم (جی بی اے 17) کے بعض پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن قواعد 2017 کے مطابق حلقہ وار نتائج صرف اسی صورت میں مکمل ہو سکتے ہیں جب دوبارہ پولنگ والے پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج شامل کیے جائیں۔ ریٹرننگ افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دوبارہ پولنگ مکمل ہونے تک پوسٹل بیلٹ نہ کھولیں، نہ ان کی جانچ پڑتال کریں اور نہ گنتی کریں اور نہ ہی اپنے متعلقہ حلقوں کے حتمی نتائج کا اعلان کریں۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر راجا شہباز خان نے کہا کہ دوبارہ پولنگ 15 جون کو پانچ حلقوں کے 26 پولنگ اسٹیشنوں پر ہوگی۔ ان میں سکردو دوم میں 10، استور اول میں ایک، دیامر اول میں ایک، دیامر دوم میں تین اور دیامر سوم میں 11 پولنگ اسٹیشن شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے گھیزر دوم (جی بی اے 20) میں بھی دوبارہ گنتی کی منظوری دی ہے جہاں آزاد امیدوار سفر علی شیرازی اور پیپلز پارٹی کے امیدوار نذیر احمد ایڈووکیٹ نے ووٹوں کی گنتی کے دوران مبینہ بے ضابطگیوں پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ دوبارہ گنتی آج ہی ہونے کا شیڈول ہے۔ اس کے علاوہ کمیشن نے گلگت سوم (جی بی اے 3) میں بھی دوبارہ گنتی کا حکم دیا ہے۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو فارم 47 پر مبنی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) 24 میں سے 11 نشستوں کے ساتھ برتری میں ہے۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 24 نشستوں میں سے 11 پر پی پی پی نے کامیابی حاصل کی ہے جبکہ دیگر جماعتوں اور آزاد امیدواروں نے بقیہ نشستیں جیتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو انتخابی عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کمیشن نے واضح کیا ہے کہ تمام حلقوں کے حتمی نتائج صرف اسی صورت میں جاری کیے جائیں گے جب دوبارہ پولنگ اور دوبارہ گنتی کے عمل کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اس دوران کسی بھی امیدوار کو کامیاب قرار نہیں دیا جائے گا۔ کمیشن نے ریٹرننگ افسران کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ کمیشن کی ہدایات پر عمل کریں اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق دوبارہ پولنگ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور ووٹرز کو پرامن طریقے سے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس اقدام سے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو دور کرنے اور جمہوری عمل کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ یاد رہے کہ 7 جون کو ہونے والے انتخابات میں مجموعی طور پر 24 حلقوں میں سے 21 پر انتخابات ہوئے تھے جبکہ تین حلقوں میں امیدواروں کی عدم موجودگی یا دیگر وجوہات کی بنا پر انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے۔ ان تین حلقوں کے لیے بعد میں الیکشن ہوں گے۔ مجموعی طور پر گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 24 نشستوں کے لیے 7 جون کو پولنگ ہوئی تھی جس میں مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں نے حصہ لیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں بھی انتخابی دوڑ میں شامل تھیں۔ ابتدائی رجحانات کے مطابق پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری ہے تاہم حتمی نتائج دوبارہ پولنگ اور دوبارہ گنتی کے بعد ہی سامنے آئیں گے.
گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے 7 جون کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کو اس وقت تک منظور نہ کرنے کا حکم دیا ہے جب تک پانچ حلقوں میں دوبارہ پولنگ مکمل نہیں ہو جاتی۔ کمیشن نے 8 جون کو متعلقہ ریٹرننگ افسران کو جاری کردہ ایک سرکلر میں کہا کہ سکردو دوم (جی بی اے 8)، استور اول (جی بی اے 13)، دیامر اول (جی بی اے 15)، دیامر دوم (جی بی اے 16) اور دیامر سوم (جی بی اے 17) کے بعض پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن قواعد 2017 کے مطابق حلقہ وار نتائج صرف اسی صورت میں مکمل ہو سکتے ہیں جب دوبارہ پولنگ والے پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج شامل کیے جائیں۔ ریٹرننگ افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دوبارہ پولنگ مکمل ہونے تک پوسٹل بیلٹ نہ کھولیں، نہ ان کی جانچ پڑتال کریں اور نہ گنتی کریں اور نہ ہی اپنے متعلقہ حلقوں کے حتمی نتائج کا اعلان کریں۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر راجا شہباز خان نے کہا کہ دوبارہ پولنگ 15 جون کو پانچ حلقوں کے 26 پولنگ اسٹیشنوں پر ہوگی۔ ان میں سکردو دوم میں 10، استور اول میں ایک، دیامر اول میں ایک، دیامر دوم میں تین اور دیامر سوم میں 11 پولنگ اسٹیشن شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے گھیزر دوم (جی بی اے 20) میں بھی دوبارہ گنتی کی منظوری دی ہے جہاں آزاد امیدوار سفر علی شیرازی اور پیپلز پارٹی کے امیدوار نذیر احمد ایڈووکیٹ نے ووٹوں کی گنتی کے دوران مبینہ بے ضابطگیوں پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ دوبارہ گنتی آج ہی ہونے کا شیڈول ہے۔ اس کے علاوہ کمیشن نے گلگت سوم (جی بی اے 3) میں بھی دوبارہ گنتی کا حکم دیا ہے۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو فارم 47 پر مبنی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) 24 میں سے 11 نشستوں کے ساتھ برتری میں ہے۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 24 نشستوں میں سے 11 پر پی پی پی نے کامیابی حاصل کی ہے جبکہ دیگر جماعتوں اور آزاد امیدواروں نے بقیہ نشستیں جیتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو انتخابی عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کمیشن نے واضح کیا ہے کہ تمام حلقوں کے حتمی نتائج صرف اسی صورت میں جاری کیے جائیں گے جب دوبارہ پولنگ اور دوبارہ گنتی کے عمل کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اس دوران کسی بھی امیدوار کو کامیاب قرار نہیں دیا جائے گا۔ کمیشن نے ریٹرننگ افسران کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ کمیشن کی ہدایات پر عمل کریں اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق دوبارہ پولنگ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور ووٹرز کو پرامن طریقے سے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس اقدام سے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو دور کرنے اور جمہوری عمل کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ یاد رہے کہ 7 جون کو ہونے والے انتخابات میں مجموعی طور پر 24 حلقوں میں سے 21 پر انتخابات ہوئے تھے جبکہ تین حلقوں میں امیدواروں کی عدم موجودگی یا دیگر وجوہات کی بنا پر انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے۔ ان تین حلقوں کے لیے بعد میں الیکشن ہوں گے۔ مجموعی طور پر گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 24 نشستوں کے لیے 7 جون کو پولنگ ہوئی تھی جس میں مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں نے حصہ لیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں بھی انتخابی دوڑ میں شامل تھیں۔ ابتدائی رجحانات کے مطابق پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری ہے تاہم حتمی نتائج دوبارہ پولنگ اور دوبارہ گنتی کے بعد ہی سامنے آئیں گے
انتخابات گلگت بلتستان دوبارہ پولنگ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی