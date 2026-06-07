گلگت‑بلتستان میں سیکیورٹی کے ساتھ اسمبلی کے انتخابات کا زبردست آغاز

گلگت‑بلتستان اسمبلی کے انتخابات میں ۹۵۸٬۷۸۰ رجسٹرڈ ووٹرز نے شمولیت اختیار کی، سکیورٹی سخت، بڑے سیاسی رہنماؤں کی ریلیاں اور متعدد امیدواروں کے ساتھ مقابلہ جاری۔
گلگت‑بلتستان اسمبلی کے انتخابات کا عمل اتوار کو سخت سکیورٹی کے تحت جاری رہا۔ مجموعی طور پر دو سو پچاس تین پولنگ اسٹیشنز تین حلقوں میں ترتیب دیے گئے جن میں سے ایک سو چاؤنْس اسٹیشنز کو خاص حساس اور اڑتالیس کو حساس قرار دیا گیا۔ انتخابی کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق ۹۵۸٬۷۸۰ رجسٹرڈ ووٹرز میں ۵۰۳٬۷۷۲ مرد اور ۴۵۵٬۰۰۰ سے زائد خواتین شامل ہیں۔ تمام حکومتی اور انتظامی انتظامات مکمل شدہ ہیں تاکہ شفاف اور منصفانہ پولنگ کو یقینی بنایا جائے۔ تمام بڑے سیاسی جماعتیں اپنے امیدواروں کے لیے بھرپور مہم چلا رہی ہیں۔ پی پی پی کے چیئر مین بلاول بھٹو زرداری اور پی ایم ایل‑ن کے سرورق نواز شریف نے بڑے عوامی ریلیاں منعقد کیں تاکہ ووٹرز کو اپنی جانب مائل کیا جا سکے۔ پی پی پی نے ۲۳ امیدوار، پی ایم ایل‑ن نے ۲۲ امیدوار، جماعتِ علمائے اسلام نے ۹، اسلامی تحریک پاکستان نے ۱۰، مجلس وحدتِ مسلمین نے ۷ اور استحکام پاکستان پارٹی نے ۱۵ امیدوار پیش کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ۲۶۶ آزاد امیدوار اور سات خواتین امیدواروں نے بھی مقابلے میں حصہ لیا۔ انتخابات کے بارے میں تجزیہ کار سخت مقابلے کی توقع کر رہے ہیں۔ حلقہ اول گلگت میں ۲۳ امیدوار اور ۴۷٬۳۷۳ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں جن میں ۲۵٬۴۱۲ مرد اور ۲۱٬۹۶۱ خواتین شامل ہیں۔ اس حلقے میں ۸۰ پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں ۴۹ حساس اور ۳۱ حساس کے طور پر درج ہیں۔ حلقہ دوم میں ۴۰ امیدوار اور ۵۵٬۸۴۹ ووٹرز ہیں جبکہ حلقہ سوم میں سب سے زیادہ ۱۲۲ امیدوار اور ۵۲٬۱۶۱ ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ ہر حلقے میں سیکورٹی کے اعلیٰ معیار کے ساتھ تقریباً ۱٬۳۰۰ پولنگ عملے اور ۵۵۰ حفاظتی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر ۲٬۴۴۷ پولنگ بوتھز اور ۱۷٬۵۰۰ پولیس کے اہلکار سکیورٹی کے لیے متعین ہیں جبکہ فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایمرجنسی کی صورت میں فوری ردعمل کے لیے تیار ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر رجا شہباز خان نے ووٹرز کی بھرپور شرکت اور خواتین کی فعال شرکت کی تعریف کی اور کہا کہ وہ خود متعدد پولنگ سٹیشنز کا دورہ کر کے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں.
گلگت‑بلتستان اسمبلی کے انتخابات کا عمل اتوار کو سخت سکیورٹی کے تحت جاری رہا۔ مجموعی طور پر دو سو پچاس تین پولنگ اسٹیشنز تین حلقوں میں ترتیب دیے گئے جن میں سے ایک سو چاؤنْس اسٹیشنز کو خاص حساس اور اڑتالیس کو حساس قرار دیا گیا۔ انتخابی کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق ۹۵۸٬۷۸۰ رجسٹرڈ ووٹرز میں ۵۰۳٬۷۷۲ مرد اور ۴۵۵٬۰۰۰ سے زائد خواتین شامل ہیں۔ تمام حکومتی اور انتظامی انتظامات مکمل شدہ ہیں تاکہ شفاف اور منصفانہ پولنگ کو یقینی بنایا جائے۔ تمام بڑے سیاسی جماعتیں اپنے امیدواروں کے لیے بھرپور مہم چلا رہی ہیں۔ پی پی پی کے چیئر مین بلاول بھٹو زرداری اور پی ایم ایل‑ن کے سرورق نواز شریف نے بڑے عوامی ریلیاں منعقد کیں تاکہ ووٹرز کو اپنی جانب مائل کیا جا سکے۔ پی پی پی نے ۲۳ امیدوار، پی ایم ایل‑ن نے ۲۲ امیدوار، جماعتِ علمائے اسلام نے ۹، اسلامی تحریک پاکستان نے ۱۰، مجلس وحدتِ مسلمین نے ۷ اور استحکام پاکستان پارٹی نے ۱۵ امیدوار پیش کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ۲۶۶ آزاد امیدوار اور سات خواتین امیدواروں نے بھی مقابلے میں حصہ لیا۔ انتخابات کے بارے میں تجزیہ کار سخت مقابلے کی توقع کر رہے ہیں۔ حلقہ اول گلگت میں ۲۳ امیدوار اور ۴۷٬۳۷۳ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں جن میں ۲۵٬۴۱۲ مرد اور ۲۱٬۹۶۱ خواتین شامل ہیں۔ اس حلقے میں ۸۰ پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں ۴۹ حساس اور ۳۱ حساس کے طور پر درج ہیں۔ حلقہ دوم میں ۴۰ امیدوار اور ۵۵٬۸۴۹ ووٹرز ہیں جبکہ حلقہ سوم میں سب سے زیادہ ۱۲۲ امیدوار اور ۵۲٬۱۶۱ ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ ہر حلقے میں سیکورٹی کے اعلیٰ معیار کے ساتھ تقریباً ۱٬۳۰۰ پولنگ عملے اور ۵۵۰ حفاظتی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر ۲٬۴۴۷ پولنگ بوتھز اور ۱۷٬۵۰۰ پولیس کے اہلکار سکیورٹی کے لیے متعین ہیں جبکہ فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایمرجنسی کی صورت میں فوری ردعمل کے لیے تیار ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر رجا شہباز خان نے ووٹرز کی بھرپور شرکت اور خواتین کی فعال شرکت کی تعریف کی اور کہا کہ وہ خود متعدد پولنگ سٹیشنز کا دورہ کر کے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں
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