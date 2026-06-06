گلگت‑بلتستان میں انتخابات: ۲۴ حلقوں میں ۹۵۸٬۷۸۰ ووٹرز کے ساتھ شفاف رائے دہی کا آغاز

گلگت بلتستان میں کل ۲۴ حلقوں میں الیکشن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ۹۵۸٬۷۸۰ رجسٹرڈ ووٹرز، ۳۹۶ امیدوار اور ۱٬۳۶۸ پولنگ اسٹیشنز کے ساتھ سکیورٹی اور لاجسٹک انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ خواتین امیدواروں اور ووٹرز کی بڑی تعداد اس انتخابات کو نمایاں کرتی ہے۔
گلگت بلتستان میں الیکشن کے لئے کل ۲۴ حلقوں میں رائے دہی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس تاریخی دن پر ۹۵۸٬۷۸۰ رجسٹرڈ ووٹرز نے اپنی رائے دینے کے لئے تیاریاں مکمل کی ہیں۔ انتخابات کی شروعات صبح ۸ بجے سے ہو گی اور شام ۵ بجے تک جاری رہے گی۔ اس عرصے میں کل ۱٬۳۶۸ پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ ممکن بنائی جائے گی جن میں سے ۸۳۰ سٹیشنز کو خاص طور پر حساس قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس علاقے میں سکیورٹی کے خاص انتظامات کئے گئے ہیں۔ ووٹنگ کے دوران ۲٬۴۴۷ پولنگ بوتھز کے ذریعے عوام کی سہولت کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ اس انتخابات میں کل ۳۹۶ امیدوار مقابلے میں کھڑے ہیں جن میں سے ۲۶۶ آزاد امیدوار شامل ہیں۔ خواتین امیدواروں کی تعداد سات ہے جبکہ مرد امیدواروں کی تعداد ارد گرد تین سو گیارہ ہے۔ اس بڑے مقابلے میں خواتین ووٹرز کی تعداد بھی پانچ لاکھ سے زائد ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ خواتین نے بھی اس حکومتی عمل میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے تحت تقریباً پندرہ ہزار پانچ سو پولیس اہلکاروں کو علاقے میں تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہنگامی صورتحال کے لئے تیار کھڑے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے چیف کمشنر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام انتظامی و لاجسٹک سہولیات موجود ہیں تاکہ شفاف اور منصفانہ انتخابات کو یقامت دی جا سکے۔ اس مہم کا مقصد عوام کو اپنی نمائندہ اسمبلی میں حصہ لینے کا مکمل موقع فراہم کرنا اور جمہوریت کے اس اصول کو مستحکم کرنا ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی فورسز کی سخت نگرانی کے ساتھ ساتھ پولنگ عملے کی تربیت بھی خاص توجہ کا باعث بنی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی بے ضابطگی سے بچا جا سکے۔ یہ الیکشن نہ صرف سیاسی منظرنامے کی سمجھی جاتی ہے بلکہ اس میں عوام کی امیدیں اور مستقبل کے لئے امیدوں کا بھی اظہار شامل ہے۔ اس بار کی ووٹنگ میں خواتین ووٹرز کی شمولیت اور آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوام اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ خودمختار فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ جات کی پیش گوئی ابھی تک واضح نہیں ہے لیکن یہ واضح ہے کہ اس الیکشن کے بعد گلگت بلتستان کی سیاسی ڈھانچے میں نئی تبدیلیاں آئیں گی اور عوام کی آواز زیادہ واضح طور پر سنی جائے گی.
گلگت بلتستان میں الیکشن کے لئے کل ۲۴ حلقوں میں رائے دہی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس تاریخی دن پر ۹۵۸٬۷۸۰ رجسٹرڈ ووٹرز نے اپنی رائے دینے کے لئے تیاریاں مکمل کی ہیں۔ انتخابات کی شروعات صبح ۸ بجے سے ہو گی اور شام ۵ بجے تک جاری رہے گی۔ اس عرصے میں کل ۱٬۳۶۸ پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ ممکن بنائی جائے گی جن میں سے ۸۳۰ سٹیشنز کو خاص طور پر حساس قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس علاقے میں سکیورٹی کے خاص انتظامات کئے گئے ہیں۔ ووٹنگ کے دوران ۲٬۴۴۷ پولنگ بوتھز کے ذریعے عوام کی سہولت کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ اس انتخابات میں کل ۳۹۶ امیدوار مقابلے میں کھڑے ہیں جن میں سے ۲۶۶ آزاد امیدوار شامل ہیں۔ خواتین امیدواروں کی تعداد سات ہے جبکہ مرد امیدواروں کی تعداد ارد گرد تین سو گیارہ ہے۔ اس بڑے مقابلے میں خواتین ووٹرز کی تعداد بھی پانچ لاکھ سے زائد ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ خواتین نے بھی اس حکومتی عمل میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے تحت تقریباً پندرہ ہزار پانچ سو پولیس اہلکاروں کو علاقے میں تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہنگامی صورتحال کے لئے تیار کھڑے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے چیف کمشنر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام انتظامی و لاجسٹک سہولیات موجود ہیں تاکہ شفاف اور منصفانہ انتخابات کو یقامت دی جا سکے۔ اس مہم کا مقصد عوام کو اپنی نمائندہ اسمبلی میں حصہ لینے کا مکمل موقع فراہم کرنا اور جمہوریت کے اس اصول کو مستحکم کرنا ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی فورسز کی سخت نگرانی کے ساتھ ساتھ پولنگ عملے کی تربیت بھی خاص توجہ کا باعث بنی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی بے ضابطگی سے بچا جا سکے۔ یہ الیکشن نہ صرف سیاسی منظرنامے کی سمجھی جاتی ہے بلکہ اس میں عوام کی امیدیں اور مستقبل کے لئے امیدوں کا بھی اظہار شامل ہے۔ اس بار کی ووٹنگ میں خواتین ووٹرز کی شمولیت اور آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوام اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ خودمختار فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ جات کی پیش گوئی ابھی تک واضح نہیں ہے لیکن یہ واضح ہے کہ اس الیکشن کے بعد گلگت بلتستان کی سیاسی ڈھانچے میں نئی تبدیلیاں آئیں گی اور عوام کی آواز زیادہ واضح طور پر سنی جائے گی
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