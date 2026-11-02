گلین فلپس نے ٹی 20 سیریز میں دو عالمی ریکارڈز اپنے نام کر لیے
نیوزی لینڈ کے گلین فلپس نے بھارت کے خلاف ٹی 20 سیریز میں دو عالمی ریکارڈز اپنے نام کر لیے۔ وہ سیریز کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹر اور ایک سال میں کسی حریف کے خلاف سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی ثابت ہوئے۔
نیوزی لینڈ کے جارح مزاج آل راؤنڈر گلین فلپس نے بھارت کے خلاف جاری پانچ میچز پر مشتمل ٹی 20 سیریز کے دوران بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو عالمی ریکارڈز اپنے نام کر لیے ہیں۔ ان کی شاندار کارکردگی نے انہیں بین الاقوامی کرکٹ میں ایک ممتاز مقام دلا دیا ہے اور ان کی بیٹنگ نے تمام معیار کو چیلنج کر دیا ہے۔
سیریز کے دوران گلین فلپس نے تمام پانچ میچز میں شامل ہو کر مجموعی طور پر چار سو اکیس رنز اسکور کیے۔ اس قابلِ ذکر کارکردگی کے نتیجے میں وہ ٹی 20 سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹر بن گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو انہوں نے اپنے نام کیا ہے۔Also readSHC orders removal of illegal constructions from park land in Karachi's Scheme 33
اس سے پہلے یہ ریکارڈ انگلینڈ کے فل سالٹ کے پاس تھا جنہوں نے دو ہزار تیرہ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پانچ میچز کی سیریز میں تین سو تریسٹھ رنز بنائے تھے۔ گلین فلپس نے اب اس ریکارڈ کو بھی توڑ دیا ہے اور نیا عالمی معیار قائم کر دیا ہے۔
آکلینڈ میں شاندار سنچری کی کارکردگی
گلین فلپس کی نمایاں کارکردگی میں آکلینڈ میں کھیلے گئے میچ میں چالیس نہ چھ گیندوں پر ایک سو سات رنز کی شاندار اننگز بھی شامل ہے۔ اس اننگز کی بدولت نیوزی لینڈ نے بھارت کو پچھتر رنز سے شکست دینے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ اننگز سیریز کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔
سیریز کے آخری میچ میں بھی گلین فلپس نے ناقابلِ شکست پچاس پانچ رنز بنا کر ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ ان کی بہترین کوششوں کے باوجود بھارت نے پانچ میچز کی سیریز تین منٹس سے اپنے نام کر لی، لیکن فلپس کی انفرادی کارکردگی قابلِ تحسین تھی۔
ایک اور عالمی اعزاز بھی گلین فلپس کے نام ہے۔ وہ دو ہزار بیس چھ میں بھارت کے خلاف ٹی 20 میچز میں مجموعی طور پر پچپن سو رنز بنا چکے ہیں۔ یہ کارکردگی انہیں ایک کیلنڈر سال کے دوران کسی ایک حریف کے خلاف سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ دار ثابت کرتی ہے۔
کرکٹ کی دنیا میں نئے باب کا آغاز
یہ سیریز اور اس کے نتائج کرکٹ کی دنیا میں نئے باب کا آغاز کرتے ہیں۔ گلین فلپس کی کامیابیوں نے تمام کھلاڑیوں کو متحرک کرنے کا کام کیا ہے اور انہوں نے دکھا دیا ہے کہ ٹی 20 فارمیٹ میں بیٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ ان کا یہ سلسلہ جاری رہا تو مستقبل میں مزید ریکارڈز ٹوٹ سکتے ہیں۔
نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے لیے یہ سیریز حوصلہ افزا ثابت ہوئی ہے کیونکہ ان کے اہم کھلاڑیوں نے بہتر کارکردگی دی۔ گلین فلپس کی یہ کارکردگی ٹیم کی مجموعی کامیابی کے لیے بھی ایک بڑی حمایت ثابت ہوئی ہے۔ ان کی بیٹنگ نے مخالف ٹیم کے باؤلرز کو سخت چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔
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