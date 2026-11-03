گلین میکسویل کی بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ، 14 سالہ کیریئر کا اختتام
آسٹریلوی اسٹار بلے باز گلین میکسویل نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے، جس کے ساتھ ان کا 14 سالہ شاندار کیریئر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔
آسٹریلیا کے مشہور آل راؤنڈر گلین میکسویل نے 38 سال کی عمر میں اپنی شاندار بین الاقوامی کیریئر کا خاتمہ کرتے ہوئے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اس 14 سالہ طویل اور کامیاب سفر کا اختتام ہو گیا، جس دوران انہوں نے ٹیم آسٹریلیا کے لیے متعدد اہم ٹرافیوں میں کلیدی کردار ادا کیا۔
بین الاقوامی کیریئر کا تفصیلی جائزہ
گلین میکسویل نے اپنے بین الاقوامی سفر کا آغاز اگست 2012 میں افغانستان کے خلاف ون ڈے میچ کھیل کر کیا تھا، جبکہ ٹیسٹ کرکٹ میں انہوں نے 2013 میں بھارت کے خلاف ڈیبیو کیا۔ انہوں نے کل ملا کر 7 ٹیسٹ، 149 ون ڈے اور 130 ٹی ٹوئنٹی میچز میں شرکت کی۔ ون ڈے کرکٹ میں ان کے نام 3 ہزار 990 رنز اور 77 وکٹیں ہیں، جبکہ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں انہوں نے 2 ہزار 897 رنز بنائے اور 51 وکٹیں حاصل کیں۔Also readگلین میکسویل کا بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان
2023 ورلڈ کپ میں تاریخی اور ناقابل شکست 201 رنز
میکسویل کے کیریئر کا سب سے نمایاں موڑ 2023 کے ون ڈے ورلڈ کپ کا تھا، جب افغانستان کے خلاف میچ میں انہوں نے 128 گیندوں پر ناقابلِ شکست 201 رنز کی بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کو فتح دلائی۔ اس تاریخی اننگز کے دوران آسٹریلیا کا اسکور صرف 91 رنز پر 7 وکٹیں گنوا چکا تھا، جس کے بعد میکسویل کی اسی شاندار بیٹنگ نے میچ کا رخ موڑ دیا اور ان کا یہ بہترین اسکور بن کر رہ گیا۔
عالمی ٹرافیوں اور دیگر فارمیٹس میں کامیابیاں
گلین میکسویل 2015 اور 2023 کے ون ڈے ورلڈ کپ سمیت 2021 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے والی آسٹریلوی ٹیم کے اہم رکن تھے۔ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں ان کا بہترین انفرادی اسکور 145 رنز رہا، جبکہ ٹیسٹ میچز میں انہوں نے 7 کھیلوں میں ایک سنچری بھی اسکور کی۔ انہوں نے جون 2025 میں ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سے بھی الگ ہونا شروع کر دیا تھا۔
آخری میچ اور مستقبل کا نقطہ نظر
اس اعلان کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں عمان کے خلاف کھیلا جانے والا میچ گلین میکسویل کا آخری انٹرنیشنل مقابلہ ثابت ہو گا۔ 2013 میں بھارت کے خلاف ڈیبیو کرنے والے اس کھلاڑی نے اپنے کیریئر میں ون ڈے کے علاوہ ٹی ٹوئنٹی میں بھی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے 2 ہزار 897 رنز کی باریک بینی اور 51 وکٹیں لینے کی مہارت سے ٹیم کو مضبوط کیا۔ ان کی اس ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی کرکٹ کی دنیا سے ایک عظیم آل راؤنڈر کا دور مکمل ہو گیا ہے۔
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