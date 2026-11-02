گلین میکسویل کا بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان
آسٹریلوی کرکٹر گلین میکسویل نے 14 سالہ کیریئر کا خاتمہ کرتے ہوئے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ انہوں نے 2023 ورلڈ کپ میں ناقابل شکست 201 رنز بنانے کی یادگار کارکردگی دکھائی۔
آسٹریلوی کرکٹر گلین میکسویل نے پیر کے روز بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے، جس کے ساتھ ہی ان کا 14 سالہ شاندار بین الاقوامی کیریئر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ میکسویل نے اپنے کیریئر کے دوران جارحانہ بیٹنگ انداز اور مؤثر آف اسپن بولنگ کے ذریعے کرکٹ دنیا میں ایک منفرد پہچان قائم کی تھی۔ وہ ایسی کمیونٹی کا حصہ ہیں جہاں کھیل کی تاریخ میں ایسے کردار ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں جو ٹیم کی قسمت بدل سکتے ہیں۔
ورلڈ کپ کی یادگار اننگز اور کیریئر کے اہم اعداد و شمار
میکسویل کا کیریئر کئی یادگار لمحات سے بھرا ہوا ہے، جن میں سب سے نمایاں 2023 کے ون ڈے ورلڈ کپ میں افغانستان کے خلاف ان کی بیٹنگ تھی۔ اس میچ میں جب آسٹریلوی ٹیم 91 رنز پر 7 وکٹیں گنوا چکی تھی، اس وقت انہوں نے ناقابلِ شکست 201 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے پیٹ کمنز کے ساتھ 202 رنز کی شراکت قائم کی اور ٹیم کو 293 رنز کے ہدف تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔Also readePaper News Jun 14, 2023, لاہور, Page 5,
ون ڈے کرکٹ میں ان کی کارکردگی کو اعداد و شمار بھی جلاتے ہیں، جہاں انہوں نے 126 کے اسٹرائیک ریٹ سے 3,390 رنز بنائے۔ ان رنز میں 4 سنچریاں اور 23 نصف سنچریاں شامل ہیں، جس کے علاوہ انہوں نے 77 وکٹیں بھی حاصل کیں۔ یہ اسٹرائیک ریٹ ویسٹ انڈیز کے آندرے رسل کے بعد ون ڈے کرکٹ میں دوسرا بہترین شمار ہوتا ہے۔
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کی سطح پر ان کی کارکردگی بھی قابلِ تعریف رہی ہے، جہاں انہوں نے 154.42 کے اسٹرائیک ریٹ سے 2,897 رنز بنائے۔ ان میں 5 سنچریاں اور 12 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ ان کا بین الاقوامی آغاز 2012 میں شارجہ میں افغانستان کے خلاف ون ڈے میچ سے ہوا تھا، جس کے بعد وہ آسٹریلوی ٹیم کے باقاعدہ حصہ بن گئے۔
ٹائٹل جیتنے والی ٹیم کا حصہ اور مستقبل کے اقدامات
گلین میکسویل دو مرتبہ ون ڈے ورلڈ کپ جیتنے والی آسٹریلوی ٹیم کے اہم رکن رہے ہیں۔ انہوں نے چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے بعد پہلے ہی ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، لیکن ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں کھیلنا جاری رکھا۔ اب جب وہ مکمل بین الاقوامی کرکٹ سے الگ ہو رہے ہیں، تو ان کا مستقبل کیسے دیکھا جائے گا۔
اس اعلان کے ساتھ ہی ان کے کیریئر کا یہ نیا باب بند ہوا ہے، جہاں انہوں نے نہ صرف رنز بنائے بلکہ کھیلتے ہوئے مزہ اور جذباتی حمایت کا متبادل معیار بھی قائم کیا۔ کرکٹ شائقین ان کے آئٹمز اور فیصلوں پر ہمیشہ بحث کرتے رہے ہیں، لیکن ان کا ٹھہراؤ اور کھیلنے کا انداز انہیں کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔
بگ بیش لیگ اور دیگر کرکٹ نیوز سے متعلق معلومات
میکسویل کی ریٹائرمنٹ کی خبر کے ساتھ ہی کرکٹ کی دنیا میں دیگر اہم developments بھی سامنے آئے ہیں۔ حارث رؤف بگ بیش لیگ 16 کے لیے ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز کا حصہ بن گئے ہیں، جو کہ انڈین پریمیئر لیگ اور دیگر ٹی ٹوئنٹی لیگز میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شرکت کو ظاہر کرتا ہے۔
اسی دوران آئی پی ایل 2027 کی نیلامی سے متعلق بھی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس سے کرکٹ کی تجارتی اور کھیل کے دونوں پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ ایسی خبریں عموماً پاکستانی میڈیا گروپس کے ذریعے شائع ہوتی ہیں جو عالمی کرکٹ کے واقعات کو بروقت منتقل کرتے ہیں۔
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