گل شاپنگ پلازا جي تعمير لاءِ سنڌ حڪومت جو ٻيهر واعدو

سنڌ چيف منيسٽر مراد علي شاهه، جنوري 2026ع ۾ ڪراچيءَ ۾ گل شاپنگ پلازا جي واقعي ۾ جانبحق ٿيندڙ ماڻهن جي خاندانن کي ٻيهر واعدو ڪيو آهي ته پلازا کي ٻن سالن اندر ٻيهر تعمير ڪبو. حڪومت متاثرين جي مدد لاءِ پرعزم آهي ۽ واقعي جي ذميوارن کي سزا ڏيندي.
سنڌ جي چيف منيسٽر سيد مراد علي شاهه ، جنوري 2026ع ۾ ڪراچي ءَ ۾ واقع ٿيل گل شاپنگ پلازا جي واقعي ۾ 67 ماڻهن جي جانبحق ٿيڻ بعد، هڪ دفعو ٻيهر واعدو ڪيو آهي ته صوبائي حڪومت گل شاپنگ پلازا کي ٻيهر تعمير ڪندي.
هن واقعي جي متاثرين جي خاندانن سان خطاب ڪندي مراد شاهه چيو ته حڪومت متاثرين جي مدد لاءِ پرعزم آهي ۽ پلازا جي تعمير بابت ڪا به لاپرواهي نه ڪبي. هن چيو ته گل پلازا جي واقعي جا متاثرين اڪيلا نه آهن، سنڌ حڪومت انهن سان پوري مدد ڪندي. مراد شاهه جو اظهار هو ته جانن جي قيمت ڪا به ناهي پر حڪومت انهن ماڻهن کي معاوضو ڏيندي جن کي اڳوٽي نقصان ٿيو آهي.
هن چيو ته گل پلازا جي جڳهه تي ساڻن جيڏو ئي عمارت تعمير ڪبي. چيف منيسٽر چيو ته متاثرين کي راحت فراهم ڪرڻ انهن جي ذميواري آهي. سنڌ چيف منيسٽر چيو ته گل پلازا ٻن سالن اندر ٻيهر تعمير ڪبي. هن چيو ته عدالتي ڪميشن جي رپورٽ سنڌ حڪومت کي ملي وئي آهي، ۽ رپورٽ جي سفارشن کي ايندڙ ڪابينٽ جي ميٽنگ ۾ پيش ڪيو ويندو.
هن چيو ته جيڪڏهن ڪنهن کي ڏوسري ٿيندو ته سفارشن جي روشنيءَ ۾ ان کي سزا ڏبي. سنڌ چيف منيسٽر وڌيڪ چيو ته ڪنهن به ماڻهوءَ کي ڪنهن به قسم جي فائدي وٺڻ جي اجازت نه ڏبي. هن چيو ته هن سال ڪراچي جي ترقياتي منصوبن تي 300 ارب کان وڌيڪ روپيا خرچ ڪيا ويا آهن. مراد شاهه چيو ته شاهراهه ڀٽو کي ايندڙ مهيني افتتاح ڪيو ويندو.
گل شاپنگ پلازا جي واقعي هڪ قومي سانحا هو، جنهن ملڪ ۾ سڌاري جي ضرورت تي زور ڏنو. پلازا ۾ موجود دڪانن ۽ آفيسن جي حفاظت جي معيارن تي سوال اٿاريا ويا، ۽ تحقيق ڪميشن ٺاهي وئي جنهن جي رپورٽ حڪومت کي پيش ڪئي وئي آهي. رپورٽ ۾، ڪيترن ئي غفلتن ۽ قانونن جي ڀنگاج کي اجاگر ڪيو ويو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ اها دلخراش واقعا پيش آئي.
حڪومت جي واعدي مطابق، پلازا جي تعمير نه صرف متاثرين کي راحت فراهم ڪندي پر مستقبل ۾ اهڙن واقعن کي روڪڻ لاءِ به هڪ مثال قائم ڪندي. تعمير جي عمل ۾، حفاظت جي معيارن کي سختي سان لاڳو ڪيو ويندو، ۽ نئين عمارت کي بين الاقوامي معيارن مطابق ٺاهيو ويندو.
چيف منيسٽر مراد علي شاهه جي طرفان متاثرين جي خاندانن کي ڏياري وڃي رهي آهي ته حڪومت انهن جي غم ۾ شريڪ آهي ۽ انهن جي حقن جي حفاظت لاءِ پرعزم آهي. هن چيو ته حڪومت متاثرين کي هر ممڪن مدد فراهم ڪرڻ لاءِ تيار آهي، سواءِ انهن جي مالي معاوضي جي، انهن کي نفسياتي سهائتا ۽ ٻين ضروري سهولتن جي فراهمي به شامل آهي.
هن چيو ته حڪومت واقعي جي ذميوارن کي سزا ڏيڻ لاءِ ڪو به بهڏو نه ڪندي. هن چيو ته حڪومت ڪراچي جي ترقي لاءِ گڏيل ڪوشش ڪري رهي آهي، ۽ شاهراهه ڀٽو جو افتتاح ان سلسلي ۾ هڪ اهم قدم آهي. هن چيو ته شاهراهه ڀٽو ڪراچي جي آمد و رفت کي آسان بڻائيندو ۽ شهر جي معيشتي سرگرمين کي به وڌائيندو.
هن عوام کان اپيل ڪئي ته هو حڪومت جي ترقياتي منصوبن ۾ تعاون ڪن ۽ شهر کي صاف ستھرو رکڻ ۾ حصو وٺن. هن چيو ته ڪراچي سنڌ جي دل آهي، ۽ ان جي ترقي سان سڄي صوبي جي ترقي ٿيندي
گل شاپنگ پلازا مراد علي شاهه سنڌ حڪومت ڪراچي تعمير متاثرين واقعو
