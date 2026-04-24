گل پلازہ متاثرین کیلئے سندھ حکومت کا سات ارب روپے کا راحت پیکیج

سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے گل پلازہ میں آتشزدگی سے متاثرین کے لیے سات ارب روپے کے راحت پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ اس پیکیج کے تحت 511 ملین روپے کی رقم 200 متاثرین میں تقسیم کردی گئی ہے۔ حکومت دو سال میں نیا گل پلازہ تعمیر کرے گی۔
سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے گل پلازہ کے متاثرین کے لیے سات ارب روپے کے راحت پیکیج کا اعلان کیا ہے، اور 511 ملین روپے کے چیک تقسیم کیے ہیں۔
6 ارب روپے کی رقم حاصل کی جاچکی ہے اور 511 ملین روپے کی رقم 200 تصدیق شدہ متاثرین میں تقسیم کردی گئی ہے۔ جنوری میں ہونے والی اس المناک آتشزدگی میں 70 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوگئیں اور سینکڑوں دکانیں جل کر خاک ہوگئیں۔ وزیراعلیٰ ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے اس سانحے کو انتہائی دلخراش قرار دیا اور کہا کہ 72 جاں بحق افراد کے خاندانوں کو 10 ملین روپے کا معاوضہ پہلے ہی ادا کردیا گیا ہے، جبکہ چار دیگر مقدمات کی تصدیق کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ رمضان المبارک کے دوران 849 دکانداروں کو ان کی بحالی میں مدد کے لیے 5 لاکھ روپے فی کس کی رقم دی گئی۔ حکومت دو سال کے اندر اسی تعداد کی دکانوں کے ساتھ ایک نیا گل پلازہ تعمیر کر رہی ہے۔ مجموعی معاوضہ دینے کے عمل میں 1209 دکانوں کے مال کے نقصان کا جائزہ لیا جارہا ہے، اور کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (کے سی سی آئی) کی جانب سے تصدیق کے بعد مزید ادائیگیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مراد علی شاہ نے حکومت کی جانب سے متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے مکمل عزم کا اظہار کیا، اور متاثرہ خاندانوں اور تاجروں کی ثابت قدمی کو سراہا۔ انہوں نے مستقبل میں ایسے سانحات سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی، جس میں عدالتی کمیشن کی رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کراچی میں جاری زیر تعمیر انفراسٹرکچر منصوبوں کا بھی ذکر کیا، جن میں ازیم پورہ فلائی اوور کی تکمیل 90 دنوں میں متوقع ہے اور دیگر سڑکوں کی تعمیراتی کام بھی شامل ہیں۔ انہوں نے معیار کے معیار کو برقرار رکھنے پر خاص توجہ دینے کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ صدر آصف علی زرداری نے چینی حکام کے ساتھ رابطہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایمرجنسی ریسپانس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے فائر فائٹنگ پلان تیار کیا گیا ہے۔ تقریب میں صوبائی وزراء، سرکاری افسران، کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب، اسٹیک ہولڈرز اور متاثرین نے شرکت کی۔ وزیراعلیٰ مراد علی شاہ نے واضح طور پر کہا کہ گل پلازہ کے متاثرین کی مکمل بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت متاثرین کو ہر ممکنہ مدد فراہم کرے گی اور ان کے زخموں کو بھرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سانحہ نہ صرف ایک معاشی نقصان ہے بلکہ انسانی زندگیوں کا بھی ناقابل تلافی نقصان ہے۔ انہوں نے متاثرین کے صبر اور تحمل کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ان کی قوت ارادی مثال بننے کے قابل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے گل پلازہ کی تعمیر نو کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے، جس میں جدید ترین حفاظتی اقدامات کو شامل کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت، نیا گل پلازہ آتشزدگی سے محفوظ ہوگا اور یہاں دکانوں کے مالکان کو اپنی تجارت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کراچی میں دیگر زیر تعمیر منصوبوں کو بھی جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ شہر کی معیشت کو فروغ مل سکے اور شہریوں کو بہتر زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے اور حکومت اس شہر کی ترقی کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے چینی حکام کے ساتھ فائر فائٹنگ پلان پر اتفاق رائے ایک اہم پیشرفت ہے۔ اس منصوبے کے تحت، کراچی کو جدید ترین فائر فائٹنگ آلات فراہم کیے جائیں گے اور فائر فائٹرز کو جدید تربیت دی جائے گی۔ اس سے کراچی میں آتشزدگی کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملے گی اور مستقبل میں کسی بھی سانحے سے نمٹنے کے لیے شہر تیار رہے گا۔ وزیراعلیٰ مراد علی شاہ نے صدر زرداری کے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ یہ قدم کراچی کے شہریوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بھی تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے سے کراچی میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے اور شہر کی معیشت کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور امن و امان کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے سے کراچی ایک بار پھر پاکستان کا سب سے محفوظ اور خوشحال شہر بن جائے گا۔ یہ امدادی پیکیج اور تعمیراتی منصوبے متاثرین کے لیے امید کی کرن ہیں اور حکومت کی جانب سے ان کی بحالی کے لیے سنجیدہ کوششوں کا ثبوت ہیں
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پاکستان: کورونا وائرس کیسز 9 لاکھ 30 ہزار سے متجاوزملک بھر میں کورونا وائرس سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 21 ہزار 189 ہو گئی ہے، جبکہ کُل کورونا مریضوں کی تعداد 9 لاکھ 30 ہزار 511 ہو چکی ہے۔
Read more »
ملک میں مزید 1664 افراد کورونا کا شکار، 46 افراد جاں بحق - ایکسپریس اردوملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 46 ہزار 934 ہے جن میں سے 3 ہزار 511 کی حالت تشویشناک ہے
Read more »
یوٹیلیٹی اسٹورز پر دالوں کے بعد مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ - ایکسپریس اردو200 گرام سرخ مرچ 36 روپے، 200 گرام سفید زیرہ 23 روپے، 50 گرام لونگ 16 روپے اور سبزالائچی 13 روپے مہنگی
Read more »
ٹرمپ کا سعودیہ کے بعد قطر کا دورہ ، تجارتی اور دفاعی تعاون کے معاہدوں پر دستخطقطر امریکا کی بوئنگ کمپنی سے 200 بلین ڈالر لاگت کے طیارے خریدے گا، دونوں ممالک کے درمیان ایک کھرب 200 ڈالر کا معاشی تبادلہ ہوگا: وائٹ ہاؤس
Read more »
511 relief camps, 351 medical units set up in affected Punjab districtsThe Punjab Provincial Disaster Management Authority (PDMA) has released a comprehensive report detailing the devastation caused by recent floods in the Ravi, Sutlej, and Chenab rivers, reported 24NewsHD TV channel on Sunday. According to the report, floods have affected 2,308 villages across Punjab, impacting over 1.516 million people.
Read more »
کرسٹیانو رونالڈو 511 سالہ قدیم چرچ میں دلہا بنیں گے؛ شادی کب ہے؟یوں تو کرسٹیانو رونالڈو کے 5 بچے ہیں لیکن قانوناً اب تک وہ ’’کنوارے‘‘ ہیں
Read more »