گل پلازہ آتشزدگی: ایم کیو ایم-پی کا تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ

ایم کیو ایم-پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے گل پلازہ آتشزدگی کی تحقیقاتی رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی اس واقعے کے متاثرین کے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ اور وفاقی حکومت کے اداروں سے رجوع کرے گی۔
وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے مطالبہ کرتے ہوئے کہ وہ گل پلازہ آتشزدگی کی تحقیقات ی رپورٹ کو منظر عام پر لانے میں ہچکچاہٹ کا نوٹس لیں، ایم کیو ایم – پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے منگل کو کہا کہ پارٹی اس واقعے کے متاثرین کے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ (ایس ایچ سی) اور وفاقی حکومت کے اداروں سے رجوع کرے گی۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے اطلاع دی ہے۔
کراچی کے بہادر آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے سندھ حکومت سے رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے درخواست کی کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ فاروق نے کہا کہ 17 جنوری 2026 کو پیش آنے والے اس واقعے میں درجنوں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایم کیو ایم – پاکستان کے رہنما نے کہا کہ آگ لگنے سے متعدد تاجروں کے کاروبار تباہ ہو گئے، انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی نے اس واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ذمہ داروں کی نشاندہی کی جا سکے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔
انہوں نے یاد دلایا کہ 23 جنوری کو ایم کیو ایم – پاکستان کے چیئرمین نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا جس میں اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ فاروق نے صوبائی حکومت پر وفاقی حکومت کی جانب سے کمیشن کی تشکیل میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا۔ ایم کیو ایم – پاکستان کے رہنما نے کہا کہ اگر وزیر اعظم شہباز نے انکوائری ایکٹ کے تحت کمیشن تشکیل دیا ہوتا تو صوبائی حکومت کے پاس کمیشن بنانے کی کوئی وجہ نہ ہوتی۔
اس واقعے کے بعد سے، متاثرین اور ان کے اہل خانہ مسلسل انصاف کے منتظر ہیں، لیکن رپورٹ کو منظر عام پر لانے میں تاخیر کی وجہ سے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے میں مدد نہیں مل سکی۔ فاروق ستار نے مزید کہا کہ ایم کیو ایم – پاکستان اس معاملے کو ہر سطح پر اٹھائے گی اور متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی قانونی ماہرین سے بھی رابطہ کرے گی تاکہ قانونی پہلوؤں پر غور کیا جا سکے اور عدالت میں مضبوط موقف اختیار کیا جا سکے۔
انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لیں اور گل پلازہ آتشزدگی کی تحقیقاتی رپورٹ کو جلد از جلد منظر عام پر لانے کے لیے اقدامات کریں۔ فاروق ستار نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو بے نقاب کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ آتشزدگی کے متاثرین کی بحالی اور انہیں مالی امداد فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔
اس کے علاوہ، فاروق ستار نے سندھ حکومت پر زور دیا کہ وہ آتشزدگی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے فائر سیفٹی کے نظام کو بہتر بنائے اور عمارتوں میں حفاظتی انتظامات کو یقینی بنائے۔ اس حوالے سے، ایم کیو ایم – پاکستان نے پہلے ہی سندھ حکومت کو تجاویز پیش کی ہیں اور امید ہے کہ ان تجاویز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ گل پلازہ آتشزدگی کا سانحہ ایک المناک واقعہ تھا جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور تاجروں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔
اس واقعے نے حکومت کی جانب سے حفاظتی انتظامات اور ہنگامی ردعمل کی کمی کو بھی بے نقاب کیا۔ ایم کیو ایم – پاکستان نے ہمیشہ متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ پارٹی متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ انہیں انصاف ملے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایم کیو ایم – پاکستان ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہے اور ہمیشہ عوام کے مفادات کے لیے کام کرتی رہے گی۔
انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تحقیقاتی رپورٹ کو فوری طور پر منظر عام پر لائے اور ذمہ داروں کو سزا دے۔ فاروق ستار نے کہا کہ ایم کیو ایم – پاکستان متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے لیے انصاف کے حصول تک جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ایم کیو ایم – پاکستان کا ساتھ دیں اور اس اہم معاملے میں اپنا تعاون پیش کریں۔
فاروق ستار نے امید ظاہر کی کہ حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے گی اور متاثرین کو انصاف فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ گل پلازہ آتشزدگی کا سانحہ ایک سبق ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے اقدامات کرے۔
