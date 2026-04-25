گمشدہ قبیلے کے دعویدار بھارتی شہریوں کی اسرائیل میں آبادکاری کا آغاز

بھارتی حکومت کے خصوصی آپریشن کے تحت 250 سے زائد بنی میناشے کی اسرائیل آمد، جو خود کو بائبل کی گمشدہ قبیلوں میں سے ایک کے نسل سے تعارف کرواتے ہیں۔
تل ابیب: بھارتی حکومت کی جانب سے ایک خصوصی آپریشن کے تحت جمعرات کو تل ابیب ائیرپورٹ پر 250 سے زائد بھارتی شہریوں کی آمد ہوئی۔ یہ افراد خود کو بائبل کی گمشدہ قبیلوں میں سے ایک، مناسیٰ کے نسل سے تعارف کرواتے ہیں۔ یہ ' بنی میناشے ' (مناسیٰ کے بیٹے) کہلانے والے افراد کی پہلی کھیپ ہے جو نومبر میں حکومت کے تقریباً 4,600 افراد کی کمیونٹی کو ہندوستان کے شمال مشرقی ریاست منی پور سے اسرائیل میں آباد کرنے کے فیصلے کے بعد پہنچی ہے۔ کمیونٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ مناسیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، جو 720 قبل مسیح میں آشوری فاتحین کے ذریعہ جلاوطن کردہ بائبل کی 'گمشدہ قبیلوں' میں سے ایک کے بانی تھے۔ 'شوی اسرائیل ' تنظیم، جو گمشدہ قبیلوں کے نسل کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، کا کہنا ہے کہ 1990 کی دہائی سے تقریباً 4,000 بنی میناشے پہلے ہی اسرائیل ہجرت کر چکے ہیں، جبکہ تقریباً 7,000 دیگر ابھی بھی ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ ان کی زبانی تاریخ صدیوں پر محیط فارس، افغانستان، تبت اور چین کے ذریعے ایک طویل سفر کی کہانی بیان کرتی ہے، اس دوران انہوں نے ختنہ جیسی یہودی مذہبی رسوم کی پابندی کی۔ ہندوستان میں، ان کو 19ویں صدی کے مبلغین نے عیسائیت میں تبدیل کر دیا۔ منی پور میں گزشتہ تین برسوں سے ہندو اکثریتی میتی اور عیسائی اقلیتی کوکی برادری کے درمیان وقفے وقفے سے جھڑپیں ہو رہی ہیں، جس میں 250 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جمعرات کو پہنچنے والے 250 بنی میناشے کو انٹیگریشن کی وزارت کے مطابق شمالی اسرائیل میں آباد کیا جائے گا۔ انہیں اسرائیل ی شہری بننے کے لیے تبدیلی مذہب کروانا ہوگا۔ امیگریشن کے وزیر اوفیر سوفر نے ائیرپورٹ پر ان نئے آنے والوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے اے ایف پی کو بتایا کہ ان کی آمد ایک 'تاریخی لمحہ' ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا آپریشن ہے جو پوری برادری کو آباد کرنے کی اجازت دے گا، سالانہ 1,200 افراد کی تعداد میں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ عمل ایک اہم قدم ہے جو ان لوگوں کو ان کی جڑوں سے جوڑتا ہے۔ اسرائیل میں یہودی ہجرت کے اعداد و شمار کے مطابق، اپریل 2025 تک 18,000 سے زائد یہودی اسرائیل آئے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 18 فیصد کم ہے۔ یہ کمی دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی سیاسی اور معاشی عدم یقینی صورتحال سے منسلک ہے۔ تاہم، بنی میناشے کی آمد یہودی diaspora کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ یہ واقعہ یہودی تاریخ اور ثقافت کے تحفظ کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اسرائیل ی حکومت نے بنی میناشے کی آبادکاری کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے، جس میں ان کے لیے رہائش، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ حکومت ان کی یہودی شناخت کو مضبوط کرنے اور انہیں اسرائیل ی معاشرے میں مکمل طور پر ضم کرنے کے لیے مختلف پروگرام بھی چلا رہی ہے۔ یہ اقدام اسرائیل کی جانب سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودی diaspora کے ساتھ اپنی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ منی پور میں جاری تشدد کی وجہ سے بنی میناشے کی زندگی سخت خطرے میں تھی۔ انہیں مسلسل خوف اور عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسرائیل میں آبادکاری ان کے لیے ایک محفوظ اور بہتر مستقبل کی امید ہے۔ یہ واقعہ مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو ان مسائل پر توجہ دینے اور ان کے حل کے لیے فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بنی میناشے کو قبول کرنا ایک انسانی ہمدردی کا عمل ہے۔ یہ اقدام دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ اسرائیل یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ یہ واقعہ یہودی diaspora کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی جڑوں سے جڑے رہیں اور اپنی ثقافت اور مذہب کو زندہ رکھیں۔ بنی میناشے کی کہانی یہودیوں کی لچک اور بقا کی علامت ہے.
بنی میناشے گمشدہ قبیلے اسرائیل منی پور ہجرت
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
کراچی میں ٹماٹر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر - ایکسپریس اردوٹماٹر 250 سے 300 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔
Read more »
مقامی وعالمی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں پھر اضافہفی تولہ 250 روپے اور فی اونس 12 ڈالربڑھ...;
Read more »
مقامی وعالمی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمیفی تولہ 250 روپے اور فی اونس 3 ڈالر...;
Read more »
بغیر توانائی ہنزہ کی بنجر اراضی کو آباد کرنےکا منصوبہSamaaBlogs پشاور کے ایک ماہر زراعت کی تجویز پر یہاں بغیر توانائی کا ایک پمپ لگا دیا گیا جو پانی کے دباؤ میں مزید ہوا کا دباؤ پیدا کرتا ہے جسے ریم پمپ کہا جاتا ہے۔ فہیم اختر کی تحریر
Read more »
سونے کی فی تولہ قیمت میں مزید کمیمقامی مارکیٹ میں فی تولہ 250 روپے کمی...;
Read more »
سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہسونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ SamaaTV
Read more »