گندھارا اسٹریٹجک ڈائیلاگ 2026 کا آغاز: ورثے کے تحفظ اور سفارتی تعاون کی نئی حکمت عملی
وزارت خارجہ میں گندھارا اسٹریٹجک ڈائیلاگ 2026 کا انعقاد، آٹھ ممالک کے مذہبی رہنماؤں کی شرکت، ورثے کے تحفظ اور سفارتی روابط کے نئے مراحل متعارف۔
وزارتِ خارجہ میں بدھ کے روز 'گندھارا: بدھ مت کا گہوارہ، گندھارا اسٹریٹجک ڈائیلاگ 2026' کا باقاعدہ آغاز عمل میں آیا، جس کا بنیادی مقصد پاکستان کے قدیم گندھارا ورثے کے تحفظ، اس کی فروغ اور عالمی سطح پر اس کی شناخت کو اجاگر کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کرنا ہے۔ اس اہم تقریب میں آٹھ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ممتاز بدھ مذہبی رہنماؤں، بین الاقوامی ماہرین، سفارت کاروں، ارکانِ پارلیمنٹ اور اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی تاکہ اس تاریخی خطے کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔
گندھارا اسٹریٹجک ڈائیلاگ 2026 کی قیادت اور مقاصد
یہ تاریخی مکالمہ وزیراعظم کی قائم کردہ 'ٹاسک فورس برائے گندھارا' کا ایک اہم اقدام ہے، جس کی سربراہی وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کر رہے ہیں اور عمران شوکت اس کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اورنگزیب خان نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ گندھارا خطے کی قدیم تاریخ کا ایک نہایت اہم اور ممتاز باب ہے، جو صدیوں سے بدھ مت کی تعلیمات، فلسفے، فن اور ثقافت کا ایک عظیم مرکز رہا ہے۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اس عظیم تاریخی ورثے کا امین ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے اور اس کے تحفظ کو عالمی برادری اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشترکہ ذمہ داری سمجھتا ہے۔ وفاقی وزیر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت گندھارا سے تاریخی اور روحانی تعلق رکھنے والے ممالک کے ساتھ ثقافتی اور علمی تعاون کو مزید مضبوط بنائے گی، جس سے یہ مکالمہ 'گندھارا: بدھ مت کا گہوارہ' حکمت عملی کے عملی نفاذ میں رہنمائی فراہم کرے گا۔
سفارتی کوششیں اور مشترکہ اقدار کی عکاسی
سیکرٹری خارجہ سفیر عاصم افتخار احمد نے بین الاقوامی مندوبین اور بدھ مذہبی رہنماؤں کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ گندھارا پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ اور تہذیبوں کے درمیان ایک اہم پل ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ گندھارا کی اصل میراث صرف آثارِ قدیمہ کے مقامات تک محدود نہیں بلکہ اس سے وابستہ تاریخی تعلقات، باہمی روابط اور امن کا پیغام بھی اس کا اہم حصہ ہیں۔
انہوں نے بدھ مذہب اور اسلام میں موجود رحم دلی، برداشت، عدم تشدد، انصاف اور انسانیت کے احترام جیسی مشترکہ اقدار کو بین المذاہب ہم آہنگی کی مضبوط بنیاد قرار دیا۔ سیکرٹری خارجہ نے ٹیکسلا، تختِ بھائی اور سوات کے تاریخی مراکز کا حوالہ دیتے ہوئے گندھارا ورثے کے تحفظ اور اسے دنیا بھر کی بدھ برادری اور زائرین کے لیے قابلِ رسائی بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔
ٹاسک فورس کی تفصیلی تجاویز اور معاشی مواقع
وزیراعظم کی ٹاسک فورس کے کوآرڈینیٹر عمران شوکت نے ٹاسک فورس کا وژن اور حکمت عملی پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا بنیادی مؤقف یہ ہے کہ گندھارا بدھ پیروکاروں کا ورثہ ہے اور ہم محض اس کے امین اور محافظ ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان گندھارا کو بدھ دنیا کے ایک مقدس مقام کے طور پر دوبارہ عالمی شناخت دلانا چاہتا ہے، جس کے تحت مقامی آبادیوں کے لیے روزگار، مہمان نوازی، دستکاری، رہنمائی اور دیگر معاشی مواقع بھی پیدا کیے جائیں گے۔
انہوں نے اہم ترجیحات میں بدھ پیروکاروں کے لیے خصوصی ویزا کیٹیگری، مذہبی پیشواؤں کے لیے طویل المدتی متعدد بار داخلے کے ویزے، این او سی کے طریقہ کار میں آسانی، بدھ مذہبی رہنماؤں کی شمولیت سے تاریخی مقامات کی نگرانی، اہم آثار کے قریب مراقبے کی سہولیات، بین الاقوامی گندھارا نمائشوں، مہمان نوازی کے شعبے میں تربیت اور نجی شعبے و عالمی اداروں کی سرمایہ کاری میں اضافے کی تجاویز پیش کیں۔
بین الاقوامی ردعمل اور مستقبل کے اقدامات
تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے انتہائی محترم ڈاکٹر پھرا انیل سکیا نے پاکستان کے وژن کو سراہتے ہوئے اس پر عمل درآمد میں تعاون کی پیشکش کی، جبکہ ویتنام کے بدھ رہنما تھچ منہ کوانگ نے مراقبے کے ہال کے قیام کے لیے موزوں زمین مختص کرنے کی درخواست کی۔ جاپان کے مذہبی رہنما ایم وی جنسی ٹیراساوا نے بدھ سرگرمیوں کے لیے زمین مختص کیے جانے کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ روابط قائم کرنے کی پیشکش کی، ساتھ ہی آئندہ سال گندھارا امن کنونشن منعقد کرنے کی تجویز بھی دی۔
کمبوڈیا کے بدھ نمائندے ایم وی ڈاکٹر یون سنگ ییتھ نے پاکستان کی دو جامعات میں جلد از جلد گندھارا کارنرز قائم کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا، جس پر عمران شوکت کے ساتھ پہلے ہی بات چیت ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش کی چکما بدھ برادری کے ممتاز رہنما راجہ دیباشیش رائے نے بھی اجلاس سے خطاب کیا اور اس اقدام کی حمایت کا اظہار کیا، جس سے گندھارا ورثے کے تحفظ میں عالمی ہم آہنگی کی واضح جھلک ملتی ہے۔
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