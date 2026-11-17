گنے کی کٹائی بند، کسانوں کی طرف سے قیمتوں کا مطالبہ
پاکستان میں چینی mills بند ہونے کی وجہ سے کسانوں نے شدید بحران کی صورتحال کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے فوری طور پر گنے کی حمایتی قیمت مقرر کرنے کی اپیل کی ہے۔
پاکستان کے مختلف علاقوں میں چینی کی ملیں مسلسل بند پڑی ہیں حالانکہ حکومت نے گنے کی کٹائی کے سیزن کا آغاز کرنے کے لیے سرکاری نوٹیفکیشن جاری کر رکھے ہیں۔ اس تاخیر نے کسانوں کو شدید پریشانی میں ڈال دیا ہے اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر گنے کی حمایتی قیمت مقرر کرے تاکہ کسانوں کو ان کے متوقع نقصانات کا ازالہ مل سکے۔
چینی ملیں اور سرکاری احکامات میں تضاد
چینی کی ملیں بند رہنے کی وجہ سے کسانوں کی تنظیم 'کسان اتحاد' کی جانب سے سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ اس تنظیم کے صدر خالد حسین بھٹی نے ایک بیان میں واضح کیا کہ چینی ملیں کے مالکان خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اور وہ سرکاری احکامات کی پابندی سے قاصر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے 15 نومبر کو جاری کی گئی ہدایت بھی اس عمل پر کوئی مثبت اثر مرتب کرنے میں ناکام رہی ہے۔Also readRamzan Sugar Mills case: Lawyers seek time for arguments on Shehbaz, Hamza's acquittal plea
خیال رہے کہ گنے کی کٹائی کے سیزن کی تاخیر نہ صرف موجودہ فصل کے لیے بلکہ اگلے سیزن کی کاشتکاری کے لیے بھی سنگید خطرہ بن گئی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر گنا خرید کر اس کی پروسیسنگ شروع نہیں کی گئی تو کسانوں کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔
سنگھ صوبے میں صورتحال اور کسانوں کی مشکلات
خالد حسین بھٹی نے بتایا کہ سنگھ صوبے میں بھی گنے کی کٹائی کا سیزن ابھی تک شروع نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے کسانوں کو شدید دشواریاں درپیش ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ تاخیر کی وجہ سے کسانوں کی آمدنی پر براہ راست منفی اثر پڑ رہا ہے اور وہ اپنی پیداوار کو بروقت بیچنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال کا سب سے بڑا نقصان کسانوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے جو اپنی مالی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش میں ہیں۔
کسان اتحاد کی قیادت کا کہنا ہے کہ اگر گنے کی فروخت میں تاخیر ہوئی تو کسان اگلے سیزن کے لیے فصلوں کی تیاریوں میں بھی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تاخیر کسانوں کی منصوبہ بندی کو بے ترتیب کر رہی ہے اور ان کے مستقبل کی معاشی بہبود کو خطرات لاحق ہیں۔
قیمتیں مقرر کرنے اور کھادوں کی سپلائی کا مطالبہ
کسان اتحاد نے حکومت سے فوری مطالبہ کیا ہے کہ وہ گنے کی حمایتی قیمت کا اعلان کرے تاکہ کسانوں کو ان کے محنت کا منصفانہ معاوضہ مل سکے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ چینی ملیں کو مجبور کیا جانا چاہیے کہ وہ تمام منظور شدہ اقسام کے گنے کو خریدیں اور کسی قسم کی امتیازی سلوک یا انکار سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ کھاد کی قیمتوں میں اضافے کو بھی ایک سنگین مسئلہ قرار دیا گیا ہے۔
خالد حسین بھٹی نے اطلاع دی کہ ڈی اے پی (DAP) کھاد کی قیمتیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، جس سے کسانوں پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ کسانوں پر بڑھتے ہوئے زرعی آؤٹ پٹس کے اخراجات اور ان کے استحصال کا فوری نوٹس لے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ انہیں مزید چینی فراہم کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ان کی موجودہ مشکلات کا حصہ حل ہو سکے۔
وزیر اعظم سے اپیل اور مستقبل کا خطرہ
کسان اتحاد کے چیئرمین نے وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ کسانوں کے مسائل کو اہمیت دیں، کٹائی کے سیزن میں تاخیر کی وجوہات کا جائزہ لیں اور چینی ملیں کے مالکان پر زور ڈالیں کہ وہ سرکاری فیصلوں کی پابندی کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر کٹائی کا سیزن شروع نہ ہوا اور منصفانہ قیمت طے نہ کی گئی تو اس کے اثرات صرف کسانوں تک محدود نہیں رہیں گے۔
تنظیم نے آخری وارننگ دی ہے کہ اس بحران کا خمیازہ پوری زرعی معیشت اور چینی کی سپلائی چین کو اٹھانا پڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس وقت سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے ورنہ ملک کی معاشی استحکام کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔
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