گوادار میں سمگلرنگ کے خاتمے کی بڑی کامیابی، 40 ہزار لیٹر ڈیزل برآمد
پاکستان کسٹمز مارین اینفورسمنٹ یونٹ نے گوادار کے پانیوں سے 40000 لیٹر اسمگل ہائی سپیڈ ڈیزل برآمد کرلیا ہے، جو سمگلرنگ کے خاتمے کی بڑی کامیابی ہے۔
پاکستان کسٹمز مارین اینفورسمنٹ یونٹ گوادار نے سمگلڈ ہائی سپیڈ ڈیزل کے خاتمے کے لیے ایک بڑی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے 40,000 لیٹر ڈیزل برآمد کر لیا ہے۔ یہ کارروائی گوادار کے ساحلی علاقوں کے پانیوں میں کی گئی جہاں ایک لانچ کو ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس کارروائی میں کسٹمز حکام نے عوامی سلامتی اور معیشت کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو سخت سزا دی ہے۔
سمگلڈ ڈیزل برآمد ہونے کا تفصیلی حقائق
پاکستان کسٹرز کے ذرائع کے مطابق 40,000 لیٹر اسمگل ہائی سپیڈ ڈیزل کو کسٹمز کی کارروائی میں برآمد کیا گیا ہے، جو کہ ایک اہم مرحلہ ہے۔ یہ کارروائی 24 نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق گوادار کے ساحلی پانیوں میں کی گئی ہے، جہاں سمگلرنگ کا یہ بڑا قافلا روکا گیا۔ یہ ڈیزل قانون کے خلاف نقل و حمل کے ذریعے لایا جا رہا تھا، جسے کسٹمز نے روک دیا۔Also readNEPRA to hear Rs2.88 per-unit power hike request today
اس کارروائی کے دوران، کسٹمز نے ایک خاص لانچ المظہریمبر کو بھی قبضے میں لے لیا ہے، جو کہ سمگلنگ میں استعمال ہو رہا تھا۔ یہ لانچ کسٹمز کی نگرانی اور تعاقب کے دوران روکا گیا، جس نے ثابت کیا کہ سمگلرنگ کے خاتمے کے لیے کسٹمز کی محنت اور جدوجہد جاری ہے۔
سمگلرنگ کے خلاف کارروائی کی تفصیلات
پاکستان کسٹمز مارین اینفورسمنٹ یونٹ گوادار نے اس کارروائی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک وسیع نگرانی اور تعاقب کی مہم چلائی۔ اس مہم کے دوران، یونٹ نے سمگلرنگ کے خلاف کارروائی کی تفصیلات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک متحرک حکمت عملی اپنائی۔ اس حکمت عملی میں لانچ المظہریمبر کو روکنا اور اس پر سوار افراد کو گرفتار کرنا شامل تھا۔
کسٹمز نے اس کارروائی کو کامیاب بنانے کے لیے ہائی سپیڈ ڈیزل کی سمگلنگ کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے۔ یہ کارروائی کسٹمز کے لیے ایک اہم مثال ہے کہ وہ کیسے سمگلرنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس کامیابی نے عوام کو یہ یقین دلائی ہے کہ کسٹمز قانون کے نفاذ کے لیے پرعزم ہیں۔
سمگلرنگ کے خلاف قانونی کارروائی اور آئندہ اقدامات
پاکستان کسٹمز مارین اینفورسمنٹ یونٹ گوادار نے اسمگلنگ کی کوشش میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس کارروائی کے تحت، سمگلرنگ کے ذمہ دار افراد کو سخت سزا دینے کے لیے متعلقہ قوانین کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ اقدام سمگلرنگ کے خاتمے کے لیے اہم ہے۔
اس کامیابی کے بعد، کسٹمز نے عوام کو یہ یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ سمگلرنگ کے خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ اس کامیابی نے عوام کو یہ یقین دلائی ہے کہ کسٹمز قانون کے نفاذ کے لیے پرعزم ہیں۔
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