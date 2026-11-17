گوارہ علی خان: عمران خان پاور سیاست نہیں مانتا اگر معاہہ چاہتا تو جیل سے باہر ہوتا
پٹی چیئرمین گوارہ علی خان نے وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کا خیرمقدم کیا ہے اور کہا کہ عمران خان پاور سیاست میں یقین نہیں رکھتے اگر وہ معاہہ کرنا چاہتے تو اب تک جیل سے رہا ہو چکے ہوتے۔
پٹی کے چیئرمین وکیل گوارہ علی خان نے وفاقی آئینی عدالت کے حالیہ فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان پاور سیاست میں یقین نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سابق وزیراعظم کسی قسم کا معاہہ کرنے کی ارادہ رکھتے تو وقت پر جیل سے رہا کر دیا جاتا۔ گوارہ علی خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی وضاحت کی کہ پشاور ہائی کورٹ اب آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت مقدمات کی سماعت کر سکتی ہے۔
عدالتی فیصلہ اور آئینی دفعات
وفاقی آئینی عدالت نے نوومبر کی پانچ تاریخ کے اپنے سابقہ آرڈر میں تبدیلی کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کو آئینی مقدمات کی سماعت کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم، خیبر پختونخوا میں گورنر رول یا ایمرجنسی کے نفاذ سے متعلق معاملات اس حکم سے خارج ہیں۔ گوارہ علی خان نے بتایا کہ پٹی کی جانب سے دائر کی گئی وراٹیشن پریتیشن پہلے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ڈی لسٹ کی گئی تھی۔ اس بات کی وجہ وفاقی آئینی عدالت کا پہلے دیا گیا موقف تھا، لیکن اب اس پریتیشن کو دوبارہ سماعت کے لیے پیش کیا جائے گا۔Also readبرطانوی وزیر اعظم دفاعی تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار
وکیل گوارہ علی خان کا کہنا ہے کہ مرکزی سوال یہ تھا کہ کیا پشاور ہائی کورٹ پٹی کی جانب سے دائر پریتیشن سن سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے اب اپنا پوزیشن تبدیل کر لیا ہے جس سے پارٹی کو حقیقی انصاف ملنے کا راستہ ہموار ہوا ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے اور معلق مقدمات کا فیصلہ جلد از جلد ہونا چاہیے۔
ایم پی او قوانین اور جیلوں میں قید کارکنان
وفاقی آئینی عدالت نے میونٹینس آف پبلک آرڈر (ایم پی او) کے قانون کے حوالے سے بھی ایک اہم نوٹس لیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ ایم پی او کی شقوں کے تحت قانونی ریلیف حاصل کرنے کا حق رکھنے والے کسی بھی فرد کو متعلقہ عدالت میں رجوع کرنا چاہیے۔ گوارہ علی خان نے سیکشن 16 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو افراد اس قانون کے تحت کی گئی کارروائی کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، وہ بآسانی عدالت جا سکتے ہیں۔
پی ٹی آئی کے چیئرمین نے پارٹی کے متعدد منتخب نمائندوں اور کارکنان کے مسلسل جیل میں بند ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت کے بے شمار کارکنان اور عہدیداران اب بھی حراست میں ہیں۔ انہوں نے عدلیہ سے اپیل کی کہ ان کے مقدمات کو غیر ضروری تاخیر کے بغیر فوری بنیادوں پر سماعت کیا جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔
عمران خان اور لطیف خوسہ کی ملاقات کی تفصیلات
پٹی کے سینئر رہنما لطیف خوسہ بھی وفاقی آئینی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے متعلقہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ملاقات سابق وزیراعظم عمران خان سے جون سے طے تھی اور یہ اچانک نہیں ہوئی۔ لطیف خوسہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ان سے پوچھا کہ اتنی دیر بعد کیوں آئے، جس پر انہوں نے ملکی خدمت کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کے بعد سابق وزیراعظم مسکرائے، جو ان کے خوش ہونے کی علامت ہے۔
لطیف خوسہ نے یہ بھی بتایا کہ ملاقات کے دوران برشہ بیبی کی صحت کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر برشہ بیبی کو بروقت طبی علاج نہ ملا تو وہ اپنی بینائی کھو سکتی ہیں۔ لطیف خوسہ نے سابق سیکرٹری جنرل سلیمان اکرم راجہ کے دعوے پر بھی ردعمل دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صرف پسندیدہ افراد سے ملتے ہیں، جسے وہ بے بنیاد قرار دیا۔
گورنر رول اور الیکشن کمیشن کا کردار
گوارہ علی خان نے خیبر پختونخوا میں گورنر رول یا ایمرجنسی کے نفاذ کی کڑی مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات آئینی نہیں ہیں اور پارٹی چاہتی ہے کہ تمام آئینی اور قانونی مسائل کو آزاد عدلیہ کے ذریعے حل کیا جائے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ متنازعہ قوانین کو لاگو نہیں کیا جانا چاہیے۔
اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی جانب سے عدلیہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کے تمام کارکنان اور نمائندوں کے معاملے میں فوری کارروائی کرے۔ پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انصاف کی فراہمی کے لیے آئینی فریم ورک کا احترام ضروری ہے۔ اس حوالے سے قانونی لڑائی جاری رہے گی اور پارٹی اپنے موقف پر قائم رہے گی۔
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