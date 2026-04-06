گوادر بندرگاہ میں تجارتی سرگرمیوں میں تیزی، عالمی شپنگ کمپنیوں کا اعتماد بحال

24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، گوادر بندرگاہ میں تجارتی سرگرمیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ عالمی شپنگ کمپنیوں کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پیر کو جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق، کارگو جہاز ایم وی ریوا گلوری 14,629 میٹرک ٹن کارگو لے کر گوادر بندرگاہ پر پہنچا، جو اس اسٹریٹجک طور پر اہم بندرگاہ کے لیے ایک اور مثبت پیش رفت ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انور چوہدری نے کہا کہ بندرگاہ پر تجارتی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں، جو بین الاقوامی شپنگ کمپنیوں کے دوبارہ اعتماد کا
مظہر ہیں۔\وفاقی وزیر نے یہ بھی بتایا کہ جہازوں کی آمدورفت میں اضافہ گوادر بندرگاہ کی علاقائی تجارت اور شپنگ میں بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک اہمیت کا واضح اشارہ ہے۔ وزیر نے کہا کہ حکومت بندرگاہی نظام کو مزید موثر، فعال اور آپریشنل بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ سرمایہ کاروں اور شپنگ کمپنیوں کو گوادر بندرگاہ پر مکمل سہولیات فراہم کی جائیں۔ جنید انور چوہدری نے اس بات پر زور دیا کہ کارگو جہازوں کی آمد میں اضافہ بندرگاہ کی خطے میں ٹرانزٹ اور ٹرانس شپمنٹ تجارت کے مرکز کے طور پر اہمیت کو بڑھا رہا ہے۔ وزیر بحری امور جنید نے گوادر کو عالمی معیار کا بحری گیٹ وے بنانے کے عزم کا اعادہ کیا، جو عالمی سطح پر معروف بندرگاہوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حکومت گوادر پورٹ کی ترقی کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اس میں جدید سہولیات کی فراہمی، گہرے پانی کی بندرگاہ کی تعمیر، اور علاقائی رابطوں کو فروغ دینا شامل ہے۔ گوادر پورٹ کی ترقی سے نہ صرف پاکستان کی معیشت مستحکم ہو گی بلکہ خطے میں تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا۔ اس کے علاوہ، گوادر پورٹ چین پاکستان اقتصادی راہداری (سی پیک) کا ایک اہم حصہ ہے، جو چین اور پاکستان کے درمیان تجارتی راستوں کو کھولنے میں مدد فراہم کرے گا۔ گوادر کی بندرگاہ میں سرمایہ کاری سے پاکستان کے لیے ایک روشن مستقبل کی امید ہے۔ یہ بندرگاہ خطے میں اقتصادی خوشحالی کا ذریعہ بنے گی، اور اس سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔\مزید برآں، گوادر بندرگاہ کی ترقی سے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ میں بھی اضافہ ہو گا۔ یہ بندرگاہ بین الاقوامی تاجروں اور سرمایہ کاروں کو راغب کرے گی، جس سے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو گا۔ حکومت نے گوادر بندرگاہ کی ترقی کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے، جس میں تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ اس منصوبے میں بندرگاہ کے انفراسٹرکچر کی بہتری، لاجسٹکس کی سہولیات کی فراہمی، اور گوادر شہر کی ترقی شامل ہے۔ حکومت کا مقصد گوادر کو ایک جدید اور خوشحال شہر بنانا ہے، جو خطے میں ایک اہم اقتصادی مرکز کے طور پر ابھرے۔ اس کے علاوہ، گوادر بندرگاہ کی ترقی سے پاکستان کی سٹریٹجک اہمیت میں بھی اضافہ ہو گا۔ یہ بندرگاہ پاکستان کو وسطی ایشیا کے ممالک کے ساتھ تجارتی روابط قائم کرنے میں مدد دے گی، جس سے ملک کی علاقائی حیثیت مضبوط ہو گی۔ گوادر بندرگاہ کی ترقی ایک طویل المدتی منصوبہ ہے، جس سے پاکستان کو آنے والے برسوں میں بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ حکومت اس منصوبے کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور اس سلسلے میں تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے
