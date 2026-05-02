گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم: ڈیزائن کو منظوری

پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کو منظوری دی گئی۔ منصوبے کے تحت 31.5 کلومیٹر لمبا ٹرانزٹ سسٹم تعمیر کیا جائے گا جو 2.6 ملین مسافروں کی سہولت فراہم کرے گا۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت لاہور میں ہفتہ کے روز ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کو منظوری دی گئی۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، اجلاس میں منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ گوجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بسوں کے ذریعے میٹرو سسٹم سے منسلک کیا جائے تاکہ شہریوں کے لیے آسان اور مربوطہ پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولیات یقینی بنائی جا سکیں۔ انہوں نے منصوبے میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے دو سرنگوں کے حصوں کو شامل کرنے کی منظوری بھی دی، ساتھ ہی 17 سے 19 کلومیٹر کے زیر زمینی ٹریک کی اصولی منظوری بھی دی۔ منصوبے کے تحت، گکھڑ سے ایمان آباد تک 31.
5 کلومیٹر لمبا ٹرانزٹ سسٹم تعمیر کیا جائے گا، جس میں 24 اسٹیشن ہوں گے، جن میں دو زیر زمینی اسٹیشن شامل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ یہ سسٹم 2.6 ملین مسافروں کی سہولت فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، جبکہ ہر اسٹیشن اور ڈپو پر سولر سسٹم نصب کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ، منصوبے کے ساتھ ساتھ 62 کلومیٹر طویل نکاس آب کا نظام اور ایک جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی تیار کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے گوجرانوالہ کی ٹرانسپورٹ کلچر میں تبدیلی آئے گی اور شہریوں کو جدید اور اعلیٰ معیار کا سفری نظام فراہم ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ نہ صرف گوجرانوالہ کے شہریوں کے لیے بلکہ پورے صوبہ پنجاب کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کی تیز رفتار تکمیل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام متعلقہ محکموں کو اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے مکمل طور پر متحرر ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کی تعمیر سے نہ صرف ٹریفک کی مشکلات کم ہوں گی بلکہ شہر کی معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ منصوبے کی نگرانی کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا کمیٹی تشکیل دی جائے جو منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لے گی اور کسی بھی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ منصوبے میں شفافیت اور معیار کو برقرار رکھا جائے اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ پنجاب حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور اس کی جلد تکمیل کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ منصوبے کے ڈیزائن میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے۔ اس منصوبے سے گوجرانوالہ کے شہریوں کو سفری سہولیات میں بہتری کے ساتھ ساتھ روزگار کے نئے مواقع بھی ملیں گے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد، گوجرانوالہ کے شہریوں کو ایک آرام دہ اور محفوظ سفری تجربہ حاصل ہوگا۔ فیڈر بسوں کے ذریعے میٹرو سسٹم سے منسلک ہونے کے باعث، شہری شہر کے کسی بھی حصے سے آسانی سے سفر کر سکیں گے۔ زیر زمینی ٹریک کی تعمیر سے ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی اور شہر میں ٹریفک جام کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ سولر سسٹم کی تنصیب سے بجلی کی بچت ہوگی اور ماحولیات کو بھی تحفظ ملے گا۔ جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ذریعے پورے ٹرانزٹ سسٹم کی موثر نگرانی کی جاسکے گی اور کسی بھی حادثے یا ایمرجنسی کی صورت میں فوری اقدامات کیے جا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ یہ منصوبہ پنجاب حکومت کی عوام دوست پالیسیوں کا عملی مظہر ہے اور اس سے شہریوں کے زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس منصوبے کی تکمیل میں حکومت کو تعاون کریں اور کسی بھی قسم کی مخالفت سے گریز کریں
مریم نواز گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم پنجاب حکومت پبلک ٹرانسپورٹ
