مذکورہ خبر میں گوجرانوالہ میں پولیس کے سربراہ محمد اشرف مارتھ کے قتل کے واقعے کا جائزہ پیش کیا گیا ہے جو 6 مئی 1997 کو پیش آیا۔ واقعے کی تفصیلات، ایمبلینس کی معلومات، اور پولisis افسران کی موجودگی کے حوالے سے معلومات شامل ہیں۔ ریاض بسرا کے قتل سے پہلے Regiment والوں سے دھمکی دینے والا ہنگامی پیغام بھی زیر بحث ہے۔
اشرف مارتھ: جب ریاض بسرا نے گوجرانوالہ پولیس کے سربراہ کے قتل سے 'چند منٹ قبل انھیں فون کر کے دھمکی دی' وہ چھ مئی 1997 کی گرم صبح تھی اور صبح کے آٹھ بج کر 23 منٹ کا وقت تھا جب گوجرانوالہ پولیس کے وائرلیس کنٹرول پر 'جہانگیر ہاؤس' کے آپریٹر کی طرف سے ایک ہنگامی میسج بھیجا گیا۔ افراتفری کے عالم میں دیا گیا پیغام اگرچہ مختصر تھا مگر وائرلیس آپریٹر کی جانب سے اسے بار بار دہرایا جا رہا تھا: 'جہانگیر صاحب پر فائرنگ ہو گئی ہے، شہر کے تمام پولیس افسران، جو اسے سن رہے ہیں، وہ ہنگامی بنیادوں پر جہانگیر ہاؤس پہنچیں۔' گوجرانوالہ پولیس لائنز میں موجود ایلیٹ فورس کا ریزرو دستہ، جسے وائرلیس پر یہ پیغام چلنے سے محض چار، پانچ منٹ پہلے خود 'جہانگیر ہاؤس' کی جانب سے دفتر پہنچنے کے احکامات صادر کیے گئے تھے، یہ پیغام سن کر دفتر جانے کی بجائے جہانگیر ہاؤس کی طرف مڑ گیا۔ پیغام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ ضلع بھر کی پولیس فورس میں کھلبلی مچ گئی، اور آگے چل کر یہ معاملہ وہ شکل اختیار کرنے والا تھا جو ملکی تاریخ میں آئندہ کئی برسوں تک زیر بحث رہنے والا تھا۔ دراصل 'جہانگیر' صوبہ پنجاب میں ضلعی پولیس افسران کی سربراہ کا کال سائن ہے۔ اور سینیئر سپرنٹنڈنٹ پولیس محمد اشرف مارتھ اس وقت ضلع گوجرانوالہ کی پولیس کے سربراہ تھے۔ سی آئی اے کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس محمد سلیم بٹ اس وقت ایک مقدمے میں پیشی کے لیے گوجرانوالہ سیشنز کورٹ کی عمارت کے اندر داخل ہو رہے تھے جب سرکاری گاڑی میں انھوں نے جہانگیر ہاؤس کے آپریٹر کی یہ کال سنی۔ وہ بتاتے ہیں کہ وائرلیس پر یہ پیغام سنتے ہی انھوں نے عدالت جانے کی بجائے فوری طور پر اپنے ڈرائیور کو گاڑی موڑنے اور ایس ایس پی ہاؤس کی طرف جانے کی ہدایت کی۔ سلیم بٹ، جو محکمہ پولیس سے بطور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، بتاتے ہیں کہ سیشنز کورٹ سے ایس ایس پی ہاؤس کا فاصلہ محض دو سے تین منٹ کا ہے۔ اُن کا دعویٰ ہے کہ چونکہ وہ جائے وقوعہ سے چند ہی منٹ کے فاصلے پر تھے اور گاڑی میں موجود تھے اس لیے اس مقام پر پہنچنے والے وہ پہلے افسر تھے۔ سلیم بٹ نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ جب وہ 'جہانگیر ہاؤس' پہنچے تو اس وقت ضلعی پولیس کے سربراہ یعنی ایس ایس پی محمد اشرف مارتھ اور ان کے ڈرائیور تبسم ضمیر کو سول ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ 'افراتفری اور خوف کا عالم تھا، پولیس کے ضلعی کمانڈر پر حملہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، میرے سمیت وہاں موجود تمام اہلکاروں کے چہروں سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔' سلیم بٹ کے مطابق اشرف مارتھ اور ڈرائیور تبسم ضمیر کو ایس ایس پی ہاؤس سے لگ بھگ ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سول ہسپتال پہنچایا گیا، تو وہاں موجود ڈیوٹی میڈیکل آفیسر نے دونوں کی موت کی تصدیق کر دی۔ اس واقعے کی ایف آئی آر (198/97) گوجرانوالہ کے تھانہ سول لائن میں اشرف مارتھ کے سرکاری گن مین کانسٹیبل طارق جاوید کی مدعیت میں درج ہوئی۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق صبح 8 بج کر 20 منٹ پر ایس ایس پی اشرف مارتھ سرکاری جیپ نمبر LOG390 پر گھر سے روانہ ہوئے تھے، اس جیپ کو ڈرائیور کانسٹیبل تبسم ضمیر چلا رہے تھے جبکہ ان کے ہمراہ دو گن مین طارق جاوید (مدعی مقدمہ) اور شکیل احمد جیپ کی پچھلی نشست پر بیٹھے تھے۔ ایف آئی آر کے مطابق 'جونہی جیپ سرکاری رہائش گاہ کے گیٹ سے دفتر جانے کے لیے ڈی سی روڈ کی طرف مڑی، تو اچانک سامنے سے تین نامعلوم افراد نمودار ہوئے، جن میں سے دو ملزمان کے پاس کلاشنکوف رائفلیں تھیں۔ انھوں نے یکدم سامنے اور دائیں طرف سے ایس ایس پی پر برسٹ فائر کیے جس کے نتیجے میں ایس ایس پی اشرف مارتھ اور ڈرائیور تبسم ضمیر کے جسموں کے سامنے کے حصے اور دیگر حصوں پر گولیاں لگیں۔' ایف آئی آر کے مطابق حملے کے دوران 'جب ایس ایس پی نے جیپ سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو حملہ آوروں نے اس پر فائرنگ جاری رکھی جس کے نتیجے میں وہ سڑک پر ہی گر پڑے اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔' ایف آئی آر میں مزید بتایا گیا کہ 'گن مین شکیل احمد کو بھی دونوں ٹانگوں پر گولیاں لگیں۔ شکیل احمد نے بھی دفاع میں سرکاری رائفل سے فائرنگ کی لیکن نامعلوم ملزمان درختوں کی اوٹ لے کر موقع سے فرار ہو گئے۔' پولیس کے سربراہ محمد اشرف مارتھ کے قتل کیس میں ریاض بسرا کو ملزم register کرایا گیا تھا اور ان کے ساتھیوں سمیت پولیس مقابلے میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ریاض بسرا اس قتل کے چند منٹ قبل جہانگیر ہاؤس کے آپریٹر کو فون کر کے دھمکی دی تھی، جس کا اشارہ وائرلیس پر بھیجا گیا ہنگامی پیغام سے ملا جula۔ واقعے کے بعد تفتیشی ٹیم بنائی گئی جس میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد سلیم بٹ شامل تھے۔ 2001 میں پنجاب کی وزارت داخلہ نے پانچ پولیس افسران کو کالعدم لشکر جھنگوی کی ممکنہ ہٹ لسٹ پر موجود ہونے کے حوالے سے خبردار کیا گیا، ج Cookbook خاموشی سے شامل تھے۔ اس واقعے نے پنجاب کی پولیس福德 نہ صرف امنicksvig ضرب لیکری but also پورے ملک میں اہلکاروں کی حفاظت کے طریقوں پر Thornhill سوال اٹھایا
