گوجرانوالہ میں چار پولیس مقابلوں میں دو ڈاکو قتل، دو زخمی حالت میں گرفتار

گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں چار پولیس مقابلوں میں دو ڈاکو قتل ہو گئے اور دو زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، 24 نیوز ایچ ڈی ٹیلی ویژن نے جمعراتہ کو رپورٹ کی۔ پولیس کے مطابق، ایک خطرناک ڈاکو نے ڈاکی میں ایک دکاندار حمزہ کو گولی مار کر زخمی کر دیا تھا، جسے اپنے ساتھیوں نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ قتل شدہ ڈاکو نے 27 اپریل 2026 کو کینٹ پولیس اسٹیشن کے علاقے میں ایک واقعے کے دوران حمزہ پر گولی مار کر فرار ہو گیا تھا۔ ایک خطرناک ڈاکو کو تین مختلف پولیس مقابلوں میں قتل کیا گیا اور دو مشتبہ افراد زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔ کینٹ پولیس اسٹیشن کے مقابلے میں، خطرناک ڈاکو ابوبکر کو کینٹ پولیس اسٹیشن کے واقعے میں شہری حمزہ پر گولی مارنے کے مقدمے میں ریمینڈ پر تھا اور جب وہ پولیس کی گرفتاری سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو اسے اپنے ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ گوجرانوالہ کے متهم کے دو نامعلوم ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر گولی مار کر اسے آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن نامعلوم متهم فرار ہو گئے۔ لودھیوالہ وریچ پولیس کے مقابلے میں، خطرناک ڈاکو کو اپنے ساتھیوں نے قتل کر دیا جسے 35 سے زائد جادہ خطرناک واقعات جیسے موٹر سائکل چوری اور ڈاکی میں مطلوب کیا جا رہا تھا۔ گوجرانوالہ میں متهم سے موٹر سائکل اور غیر قانونی ہتھیار چھنک لیے گئے، جبکہ ساتھی فرار ہو گئے۔ سول لائن پولیس کے مقابلے میں، گنجانہ قتل کی کوشش اور ڈاکی جیسے خطرناک واقعات میں مطلوب متهم عثمان علیاس کاکا گجر، پولیس پارٹی پر گولی مار کر فرار ہونے کے دوران ایک حادثے میں زخمی ہو کر گرفتار کیا گیا اور اسے غیر قانونی ہتھیاروں سے گرفتار کیا گیا۔ سٹی کمانکی پولیس اسٹیشن کے پولیس مقابلے میں، مطلوب متهم شاہباز علیاس کاکا کو پولیس چیک پوسٹ پر گولی مار کر فرار ہونے کے دوران گرفتار کیا گیا اور غیر قانونی ہتھیاروں سے گرفتار کیا گیا، جبکہ اسے کا ساتھی آتیف فرار ہو گیا۔ فرار متهم وں کو گرفتار کرنے کے لیے ایس ڈی پی او کی نظارت میں خاص پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں.
گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں چار پولیس مقابلوں میں دو ڈاکو قتل ہو گئے اور دو زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، 24 نیوز ایچ ڈی ٹیلی ویژن نے جمعراتہ کو رپورٹ کی۔ پولیس کے مطابق، ایک خطرناک ڈاکو نے ڈاکی میں ایک دکاندار حمزہ کو گولی مار کر زخمی کر دیا تھا، جسے اپنے ساتھیوں نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ قتل شدہ ڈاکو نے 27 اپریل 2026 کو کینٹ پولیس اسٹیشن کے علاقے میں ایک واقعے کے دوران حمزہ پر گولی مار کر فرار ہو گیا تھا۔ ایک خطرناک ڈاکو کو تین مختلف پولیس مقابلوں میں قتل کیا گیا اور دو مشتبہ افراد زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔ کینٹ پولیس اسٹیشن کے مقابلے میں، خطرناک ڈاکو ابوبکر کو کینٹ پولیس اسٹیشن کے واقعے میں شہری حمزہ پر گولی مارنے کے مقدمے میں ریمینڈ پر تھا اور جب وہ پولیس کی گرفتاری سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو اسے اپنے ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ گوجرانوالہ کے متهم کے دو نامعلوم ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر گولی مار کر اسے آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن نامعلوم متهم فرار ہو گئے۔ لودھیوالہ وریچ پولیس کے مقابلے میں، خطرناک ڈاکو کو اپنے ساتھیوں نے قتل کر دیا جسے 35 سے زائد جادہ خطرناک واقعات جیسے موٹر سائکل چوری اور ڈاکی میں مطلوب کیا جا رہا تھا۔ گوجرانوالہ میں متهم سے موٹر سائکل اور غیر قانونی ہتھیار چھنک لیے گئے، جبکہ ساتھی فرار ہو گئے۔ سول لائن پولیس کے مقابلے میں، گنجانہ قتل کی کوشش اور ڈاکی جیسے خطرناک واقعات میں مطلوب متهم عثمان علیاس کاکا گجر، پولیس پارٹی پر گولی مار کر فرار ہونے کے دوران ایک حادثے میں زخمی ہو کر گرفتار کیا گیا اور اسے غیر قانونی ہتھیاروں سے گرفتار کیا گیا۔ سٹی کمانکی پولیس اسٹیشن کے پولیس مقابلے میں، مطلوب متهم شاہباز علیاس کاکا کو پولیس چیک پوسٹ پر گولی مار کر فرار ہونے کے دوران گرفتار کیا گیا اور غیر قانونی ہتھیاروں سے گرفتار کیا گیا، جبکہ اسے کا ساتھی آتیف فرار ہو گیا۔ فرار متهموں کو گرفتار کرنے کے لیے ایس ڈی پی او کی نظارت میں خاص پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں
