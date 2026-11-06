گوجرانوالہ اور چیچہ وطنی ضمنی انتخابات، امیدواروں کے لیے ہدایات جاری
این اے 77 گوجرانوالہ اور پی پی 203 چیچہ وطنی میں اتوار 8 نومبر کو ووٹنگ ہوگی۔ گیارہ امیدوار قومی اسمبلی اور سات امیدوار صوبائی اسمبلی کی نشست پر مقابلہ کر رہے ہیں۔
پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ کے دو حلقوں این اے 77 گوجرانوالہ اور پی پی 203 چیچہ وطنی میں ضمنی انتخابات اتوار، 8 نومبر کو ہوں گے۔ انتخابی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور انتخابی مہم اپنے آخری دن میں داخل ہو گئی ہے۔ دونوں نشستیں اپنے متعلقہ اراکین کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھیں۔
انتخابی مہم کا آخری دن جمعہ ہے، جس کے بعد امیدوار اپنی سرگرمیاں ختم کریں گے۔ ان دونوں حلقوں میں ووٹنگ کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ہزاروں ووٹرز اتوار کو اپنے نئے نمائندوں کے انتخاب کے لیے پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کرنے کی توقع ہے۔Also readKarachi test hangs in balance, Pakistan need 314 on last day
این اے 77 گوجرانوالہ میں ووٹرز اور پولنگ اسٹیشنز کی تفصیل
این اے 77 گوجرانوالہ کی نشست اس وقت خالی ہوئی جب پاکستان مسلم لیگ ن کے رکن قومی اسمبلی محمود بشیر ورک کا انتقال ہو گیا۔ اس حلقے میں 518,620 رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ ان میں 277,480 مرد اور 241,140 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔
حلقے میں 333 پولنگ اسٹیشن اور 963 پولنگ بوتھ قائم ہوں گے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ووٹنگ کا عمل وسیع پیمانے پر منعقد ہوگا۔ مردوں اور خواتین ووٹرز کی تعداد میں فرق بھی واضح طور پر سامنے آتا ہے۔
دونوں حلقوں میں امیدواروں کی فہرست اور مقابلہ
این اے 77 گوجرانوالہ میں گیارہ امیدوار قومی اسمبلی کی نشست کے لیے میدان میں ہیں۔ ان میں مسلم لیگ ن کے راشد بشیر ورک، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے محمد ابراہیم گجر، پاکستان نظریاتی پارٹی کے طیب محمود اور آزاد امیدوار الفت رسول وڑائچ و منظور قادر بھنڈر شامل ہیں۔
پی پی 203 چیچہ وطنی میں سات امیدوار صوبائی اسمبلی کی نشست پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس نشست کے لیے خالی ہونے کی وجہ مسلم لیگ ن کے رکن صوبائی اسمبلی چودھری محمد حنیف جٹ کا انتقال بنا۔ مسلم لیگ ن نے چودھری اسد حنیف جٹ کو میدان میں اتارا ہے، جبکہ تحریک احساس پاکستان کے چودھری اویس محمود گجر بھی مقابلے میں ہیں۔
آزاد امیدواروں میں شعیب رحیم واتھرا اور محمد آصف شامل ہیں۔ چیچہ وطنی میں مسلم لیگ ن اور تحریک احساس پاکستان کے امیدواروں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ حلقے میں 258,122 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جن میں 135,728 مرد اور 122,394 خواتین شامل ہیں۔
ووٹنگ کا عمل اور آئندہ اہم تاریخیں
دونوں حلقوں میں پولنگ اتوار، 8 نومبر کو ہوگی۔ انتخابی مہم جمعہ کو اختتام پذیر ہو جائے گی، اور اس کے بعد ووٹرز کا فیصلہ سامنے آنے تک امیدواروں کی سرگرمیاں پولنگ کے عمل پر مرکوز رہیں گی۔ چیچہ وطنی کے لیے 185 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔
ضمنی انتخابات کے نتیجے میں دونوں حلقوں کو اپنے نئے نمائندے مل جائیں گے، جو خالی ہونے والی نشستوں کو پُر کریں گے۔ ووٹرز کی بڑی تعداد کی شرکت سے ان نشستوں پر نئی قیادت کا فیصلہ ہوگا۔ متعلقہ حلقوں کے عوام اتوار کو اپنا ووٹ استعمال کرکے اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔
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