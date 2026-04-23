گوجر خان: بھائی بہن کی پراسرار گمشدگی، پولیس کی تحقیقات جاری

گوجر خان کے علاقے للیانی راجگان سے نو اور سترہ سالہ بھائی بہن گزشتہ چار دنوں سے لاپتہ ہیں۔ لڑکی کے پاس موبائل فون ہے اور اس کی لوکیشن مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
گوجر خان میں بھائی بہن کی پراسرار گمشدگی کی خبر نے علاقے میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ نو سالہ لڑکا اور سترہ سالہ لڑکی گزشتہ چار دنوں سے لاپتہ ہیں اور پولیس کی جانب سے کی جانے والی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ بچوں کے والد نے بتایا کہ وہ سعودی عرب میں ڈرائیور کے طور پر کام کرتے ہیں اور حال ہی میں چھٹی پر گھر آئے ہیں۔ ان کے مطابق، دونوں بچے سٹی پیلس گوجر خان کے قریب واقع ایک نجی اسکول میں زیر تعلیم تھے اور 20 اپریل کو معمول کے مطابق اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ تاہم، چھٹی کے بعد وہ واپس نہیں آئے اور اسکول انتظامیہ نے بھی تصدیق کی کہ بچے اسکول تک پہنچے ہی نہیں تھے۔ والد کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی تلاش میں ہر ممکن کوشش کی، لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ان کا قوی گمان ہے کہ ان بچوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ لڑکی کے پاس موبائل فون موجود ہے اور وہ واٹس ایپ استعمال کر رہی ہے۔ تاہم، اس کے موبائل فون کی لوکیشن مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، جس سے پولیس کی تفتیش مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ لڑکی نے اسلام آباد کے بری امام علاقے میں اپنی ایک تصویر بھی اپ لوڈ کی تھی۔ پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی، لیکن وہاں کوئی قابل ذکر سراغ نہیں ملا۔ پولیس نے بچوں کی تلاش کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دی ہیں اور علاقے میں گشت زنی بڑھا دی ہے۔ شہریوں سے بھی تعاون کی اپیل کی گئی ہے تاکہ گمشدہ بچوں کے بارے میں کوئی بھی معلومات مل سکیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی اس معاملے کو حل کر لیں گے اور بچوں کو بحفاظت ان کے اہل خانہ کے سپرد کر دیں گے۔ اس واقعہ نے گوجر خان اور گرد و نواح کے علاقوں میں خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے خوفزدہ ہیں اور علاقے میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے حکومت اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گمشدہ بچوں کی جلد بازیابی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے واقعات کے خلاف سخت کارروائی کی जانی چاہیے۔
گمشدگی گوجر خان پولیس تحقیقات اغوا