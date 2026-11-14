گورنر کے پی نے غیر قانونی کان کنی پر روک لگادی
گورنر خیبرپختونخوا نے غیر قانونی سونے کی کان کنی کی مہم جوئی کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ تمام ٹھیکیداروں کو ایک ہفتے میں صوبہ چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے تاکہ صوبائی وسائل کو محفوظ بنایا جا سکے۔
گورنر خیبرپختونخوا نے صوبے میں غیر قانونی سونے کی کان کنی کے خلاف سخت فیصلہ کرتے ہوئے تمام ٹھیکیداروں کو ایک ہفتے کے اندر صوبہ چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے کوہاٹ واقعے پر پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ حکومت اب صوبائی وسائل پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دے گی اور نئے لائحہ عمل کے تحت قانون کا نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔
صوبے سے ٹھیکیداروں کا فوری اخراج
صوبائی حکومت نے سونے کی کان کنی کی تمام لیزیں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے اور ایک ہفتے کے اندر تمام ٹھیکیداروں کو علاقہ چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس فیصلے کا مقصد غیر قانونی کارروائیوں کو ختم کرنا اور صوبائی آمدنی کو محفوظ کرنا ہے تاکہ مستقبل میں منصفانہ معاہدوں کے تحت معدنیات کا استحصال ممکن ہو سکے۔Also readپاکستان اور کویت نے توانائی اور تجارت میں شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا
کوہاٹ واقعے کی حقیقت اور مافیا کا نیٹ ورک
گورنر خیبرپختونخوا نے بتایا کہ کوہاٹ میں سونے کی غیر قانونی کانوں پر آپریشن جاری تھا جہاں غیر قانونی قبضہ مافیا دہشت گردوں کے نیٹ ورک سے منسلک تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ 3 ہزار ایکسویٹر، 1600 ڈمپر اور 200 ہیوی لوڈرز استعمال ہو رہے تھے اور 49 ہزار لوگ کان کنی میں مصروف تھے جن کے ذریعے ماہانہ 4.2 ارب روپے کی سونے کی کانوں سے آمدنی حاصل کی جا رہی تھی۔
سیاسی افراد اور سابق وزیر قانون کے نام سامنے
انہوں نے زور دے کر کہا کہ 12 سیاستدان غیر قانونی کان کنی میں ملوث ہیں جن میں سابق وزیر قانون آفتاب عالم، شہریار آفریدی، خرم زیشان، امجد آفریدی اور سابق وزیر اعلی سہیل آفریدی کے بھائی بھی شامل ہیں۔ گورنر نے واضح کیا کہ سونے کی کان کنی سے حاصل ہونے والے پیسے کا 80 فیصد حصہ افغانستان جاتا تھا جو دہشت گردی میں استعمال ہو رہا تھا۔
نیا لائحہ عمل اور بین الاقوامی سرمایہ کاری
تین ہفتوں کے اندر سونے کی کان کنی کا نیا لائحہ عمل متعارف کروایا جائے گا جس میں بین الاقوامی کمیونٹی کو مدعو کیا جائے گا تاکہ تھرکول اور ریکوڈیک جیسے منصوبوں سے بہتر معاہدے کیے جا سکیں۔ مشیر معدنیات نے بتایا کہ پلیسر گولڈ قدرتی طور پر گلگت اور دیگر علاقوں سے دریاؤں کے بہاؤ کے ساتھ آتا ہے اور محسن نقوی دیے گئے اسائنمنٹ پر کام کر رہے ہیں۔
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