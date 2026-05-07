گورنر پنجاب کا موٹر وہیکل ترمیمی بل 2026 پر دستخط: ٹریفک جرمانوں میں بڑی کمی اور قید کی سزائیں ختم

گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے موٹر وہیکل ترمیمی بل 2026 کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانوں میں کمی کی گئی ہے اور قید کی تمام سزائیں ختم کر دی گئی ہیں تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے ایک انتہائی اہم اور عوامی مفاد میں اٹھائے گئے اقدام کے تحت صوبائی موٹر وہیکل (دوسری ترمیمی) بل 2026 پر اپنے دستخط کر دیے ہیں۔ اس قانونی تبدیلی کے نتیجے میں صوبے میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر عائد کیے جانے والے بھاری جرمانوں میں نمایاں کمی کی گئی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قید کی تمام سخت سزاؤں کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب نے اس فیصلے کے پیچھے موجود بنیادی مقصد کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے جس کا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا ہے کہ ریاست کو اپنے شہریوں کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرنا چاہیے نہ کہ سزا دینے والے کا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ دور میں عوام پہلے ہی شدید مہنگائی اور معاشی دباؤ کا شکار ہیں، ایسے میں ٹریفک قوانین کی مد میں عائد کیے جانے والے لاکھوں روپے کے جرمانے غریب آدمی کی کمر توڑ دیتے ہیں اور اسے شدید ذہنی و مالی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا ان جرمانوں کو کم کرنا وقت کی اہم ضرورت تھی۔ اگر ہم اس بل کی تفصیلات اور پرانے قوانین کے ساتھ اس کے موازنے پر نظر ڈالیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت نے غریب طبقے، خاص طور پر موٹر سائیکل سواروں اور رکشہ ڈرائیوروں کے مفاد کو مدنظر رکھا ہے۔ سابقہ صوبائی موٹر وہیکل (چوتھی ترمیم) آرڈیننس 2025 میں لائسنسنگ سے متعلق خلاف ورزیوں پر 50 ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کے جرمانے اور قید کی سزا تجویز کی گئی تھی، جسے اب نئے بل کے تحت کم کر کے صرف 5 ہزار سے 10 ہزار روپے کر دیا گیا ہے اور قید کی سزا کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ون وے کی خلاف ورزی، جو پہلے 50 ہزار روپے جرمانے یا 6 ماہ قید یا دونوں کی سزا کے قابل تھی، اب صرف 5 ہزار روپے کے جرمانے تک محدود کر دی گئی ہے اور قید کی تمام دفعات حذف کر دی گئی ہیں۔ یہ تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ حکومت اب ٹریفک نظم و ضبط کو محض سزاؤں کے ذریعے نہیں بلکہ سہولت اور مناسب جرمانوں کے ذریعے بہتر بنانا چاہتی ہے تاکہ شہری قانون کی پاسداری کریں۔ اس کے علاوہ، عمر کی حد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے بھی قوانین میں نرمی کی گئی ہے۔ پہلے اس جرم پر چھ ماہ قید اور پچاس ہزار روپے جرمانے کی سزا تھی، لیکن اب نیا بل صرف 10 ہزار روپے جرمانہ تجویز کرتا ہے، تاہم گاڑی کو ضبط کر کے کسی ایسے شخص کے حوالے کیا جائے گا جو قانونی طور پر لائسنس رکھنے کا اہل ہو۔ اسی طرح گاڑی کے فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلانے پر پہلے 6 ماہ قید یا 50 ہزار روپے جرمانہ تھا، جبکہ اب اسے کم کر کے 5 ہزار روپے کر دیا گیا ہے اور گاڑی کو صرف انسپیکشن اسٹیشن تک لے جانے کی اجازت ہوگی۔ پبلک سروس گاڑیوں میں حد سے زائد مسافروں کی سواری، خاص طور پر چھت پر سفر کرنے والوں یا گاڑی کے اطراف لٹکنے والوں کے لیے بھی 50 ہزار روپے جرمانے اور قید کی جگہ اب صرف 5 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ان ترامیم سے ان ہزاروں لوگوں کو ریلیف ملے گا جو روزانہ کی بنیاد پر اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں اور معمولی غلطیوں پر بھاری جرمانے ان کے پورے مہینے کی کمائی چھین لیتے تھے۔ اس نئے بل کے نافذ ہونے کے ساتھ ہی صوبائی موٹر وہیکل (چوتھی ترمیم) آرڈیننس 2025 کو منسوخ کر دیا گیا ہے، جسے گورنر پنجاب نے غریب عوام پر ایک بڑا ظلم قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ قانون کا مقصد معاشرے میں نظم و ضبط قائم کرنا ہونا چاہیے نہ کہ اسے پیسے کمانے کا ذریعہ بنانا یا غریبوں کو جیلوں میں ڈالنا۔ ان ترامیم کے ذریعے نہ صرف مالی بوجھ کم ہوا ہے بلکہ انسانی حقوق کے تحفظ اور قانونی انصاف کی فراہمی کی جانب بھی ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ اب امید کی جاتی ہے کہ ٹریفک پولیس اور متعلقہ ادارے ان قوانین پر سختی سے لیکن انصاف کے ساتھ عمل درآمد کریں گے تاکہ سڑکوں پر حادثات میں کمی آئے اور شہریوں کا سفر محفوظ ہو سکے، جبکہ ساتھ ہی غریب شہری قانونی پیچیدگیوں اور بھاری مالی جرمانوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ یہ اقدام صوبے کے ٹریفک مینجمنٹ سسٹم میں ایک نئی روح پھونکے گا اور عوام میں قانون کے احترام کا رجحان بڑھے گا.
