گورنر فیصل کریم کنڈی نے ضلعی ہسپتال سوابی کے نئے بلاک کا افتتاح کیا
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے سوابی ضلعی ہسپتال کے نئے بلاک کا افتتاح کیا اور صحت کی معیاری سہولیات مقامی سطح پر فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔
خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے ضلعی ہسپتال سوابی کے نئے بلاک کا افتتاح کر دیا ہے۔ انہوں نے اس منصوبے کی تکمیل پر اطمینان کا اظہار کیا جو کئی برسوں سے تاخیر کا شکار تھا۔ گورنر نے کہا کہ ان کی حکومت صوبے بھر میں عوامی خدمات کو بہتر بنانے کے عزم پر قائم ہے۔
افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر فیصل کریم کنڈی نے بتایا کہ یہ منصوبہ 2017 میں شروع ہوا تھا اور اس کی تکمیل کا ہدف 2019 رکھا گیا تھا۔ ان کے مطابق یہ تاخیر صوبے کے عوام کے لیے بروقت ریلیف میں رکاوٹ بنی۔Also readمسدق کا ایشوئی تنازعات کا حل اور انفرادی الزامات سے گریز کی اپیل
سوابی ہسپتال منصوبے کی تکمیل کا عمل
گورنر فیصل کریم کنڈی کے مطابق ہسپتال کے منصوبے کے باقی مسائل ایک ماہ کے اندر ضروری فنڈز کا انتظام کر کے حل کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ کم لاگت میں اور پہلے مکمل ہو سکتا تھا۔
گورنر نے بتایا کہ آٹھ سے 10 برس سے نامکمل کئی ترقیاتی منصوبے روک دیے گئے تھے اور اب ان کی تکمیل کا کام جاری ہے۔ ان کے مطابق صوبائی انتظامیہ پچھلی حکومتوں کے مثبت اقدامات کو جاری رکھے گی اور جہاں ضروری ہوا وہاں کمزوریوں کو دور کیا جائے گا۔
انہوں نے کمیونٹی کے بزرگوں اور عوام سے تعمیری تجاویز دینے کی اپیل بھی کی تاکہ خیبر پختونخوا کو ترقی یافتہ صوبہ بنایا جا سکے۔ گورنر کے مطابق اس افتتاح کا مطلب صرف ایک عمارت کھولنا نہیں بلکہ عوامی خدمات کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔
صحت کی سہولیات اور میڈیکل کالج داخلوں پر گورنر کا مؤقف
گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبے کے عوام کو علاج کے لیے پنجاب یا سندھ جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے مطابق معیاری طبی سہولیات خیبر پختونخوا کے اندر دستیاب ہونی چاہئیں۔
انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے منصب سنبھالنے کے پہلے دن اعلان کیا تھا کہ صحت کے شعبے کو درکار فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ گورنر کے مطابق آبادی میں اضافے اور صحت کی بڑھتی ہوئی طلب کے باعث نظام کی گنجائش بڑھانا ضروری ہو گیا ہے۔
گورنر نے کہا کہ ہسپتال کی عمارتیں تعمیر کرنا اہم ہے مگر جامع طبی سہولیات کو یقینی بنانا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نئے بلاک کو معیاری علاج فراہم کرنے کے لیے ہیلتھ ایڈوائزر کی رہنمائی اور محکمہ صحت کی نگرانی کلیدی کردار ادا کرے گی۔
فیصل کریم کنڈی نے خطے سے تعلق رکھنے والی ایک ڈاکٹر کی پیشہ ورانہ مہارت کا بھی ذکر کیا۔ ان کے مطابق انہوں نے اس ڈاکٹر کو نظام میں خامیوں کو دور کرنے اور بہتری لانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔
گورنر نے بچہ خان میڈیکل کالج میں داخلوں کی تقسیم پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کے مطابق ادارے کی 50 نشستوں میں سے صرف 10 نشستیں میرٹ کی بنیاد پر دی گئیں، جبکہ 18 طلبہ کو بلوچستان سے داخلہ دیا گیا، جسے انہوں نے ناانصافی قرار دیا۔ گورنر کے مطابق یہ معاملہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (PMDC) کے ساتھ بدھ کے روز ہونے والے اجلاس میں اٹھایا جائے گا۔
بجلی، امن و امان اور کھیلوں کے منصوبوں پر اقدامات
سوابی میں بجلی کی فراہمی کے حوالے سے گورنر نے کہا کہ چھوٹا لاہور میں ریکوری 85 فیصد ہے، لہٰذا اس علاقے میں لوڈشیڈنگ کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرز اب بلا جواز بند نہیں کیے جائیں گے اور بجلی کی بندش صرف ان مخصوص ٹرانسفارمرز تک محدود ہو گی جہاں نقصانات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔
گورنر نے یقین دہانی کرائی کہ کسی قسم کی سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ انہوں نے تمام ڈپٹی کمشنرز (DCs) اور ڈسٹرکٹ پولیس افسران (DPOs) کو ہدایت دی کہ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے اوپن ڈور پالیسی اپنائی جائے۔
امن و امان کے حوالے سے کنڈی نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح قانون کی بالادستی ہے، اور صوبے کے بعض حصوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ ان کے مطابق پولیس اور سکیورٹی فورسز انٹیلی جنس بنیادوں پر آپریشن کر رہی ہیں اور امن کے قیام کے لیے جانوں کی قربانیاں بھی دے رہی ہیں۔
گورنر نے کہا کہ پائیدار امن ہی خیبر پختونخوا میں ترقی اور خوشحالی کی بنیاد ہے۔ انہوں نے صوبے کی بڑی نوجوان آبادی پر توجہ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ حکومت زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو تعلیم فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
کھیلوں کے حوالے سے فیصل کریم کنڈی نے بتایا کہ سوابی میں بین الاقوامی اسپورٹس اسٹیڈیم قائم کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور اس کا اعلان جلد متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) کے چیئرمین کے ساتھ کھیلوں کی ترقی پر ملاقات کی، اور خیبر پختونخوا کے کھلاڑی پاکستان کرکٹ ٹیم میں 70 فیصد نمائندگی رکھتے ہیں۔ گورنر کے مطابق صوبے میں کرکٹ کی واپسی کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔
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