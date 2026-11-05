گورنر ایف کے: دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاقی حکومت کی مدد ناگزیر
خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وفاقی حکومت کی تعاون کے بغیر صوبائی حکومت اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتی۔
خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ صوبہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر جنگ نہیں لڑ سکتا جب تک کہ وفاقی حکومت سے مکمل تعاون نہ ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے واضح کیا کہ امن کی بحالی کے لیے اسلام آباد اور پشاور کے درمیان مضبوط رابطے کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ گورنر نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ صوبے نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور اب باقی ماندہ چیلنجز کا احاطہ کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔
حکومتی تعاون کا فقدان اور سابقہ حالات
گورنر فیصل کریم کنڈی نے حال ہی میں منعقدہ کانفرنس میں بتایا کہ 2008 سے 2013 کے درمیان صوبے میں انتہائی سنگین سیکیورٹی چیلنجز درپیش تھے۔ اس عرصے میں خودکش دھماکے، ہدف وار قتل، دھماکے اور بھاری خراجِ خواہش کے لیے اغوا جیسی واقعوں نے عوام کو شدید خوف و ہراس کا شکار کیا ہوا تھا۔ انہوں نے یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ امن کی بحالی کے لیے سمٹ میں ایک بڑی فوجی آپریشن کیا گیا جس کے دوران عوام کو اعتماد میں لیا گیا۔Also readفیمیلیئل نیچرل شارٹ سلیپ جینیاتی تحقیقات اور کم نیند کا سائنسی حقیقت
اس آپریشن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا لیکن بعد میں علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے بعد انہیں دوبارہ آباد کیا گیا۔ گورنر کا کہنا تھا کہ 2013 تک صوبے میں امن کا جو قیام ممکن ہوا تھا، تاہم اس کے بعد آنے والی صوبائی حکومت کے دور میں دہشت گردی کی کارروائیاں دوبارہ شدت اختیار کر گئیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی سوال اٹھایا کہ موجودہ انتظامیہ سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے شفافیت کیوں قائم نہیں رکھ پائی۔
ایپکس کمیٹی اور خفیہ کارروائیوں کا راز
گورنر فیصل کریم کنڈی نے صوبائی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے پوچھا کہ اس حکومت نے صوبے میں کی گئی انٹیلی جینس بیسڈ آپریشنز (آئی ایس آئی آر) کی تعداد کا راز کیوں چھپایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ صوبائی حکومت نے ایپکس کمیٹی کے کتنے اجلاس بلوائے تھے۔ ایپکس کمیٹی میں چیف منسٹر، کور کمانڈر، صوبائی پولیس چیف اور چیف سیکرٹری جیسے اہم سرکاری افسران شامل ہوتے ہیں جو سیکیورٹی امور پر غور کرتے ہیں۔
گورنر نے یہ بھی واضح کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف میڈیا، سیاست دانوں، افواجِ پاکستان یا پولیس کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ایک اجتماعی کوشش ہے جس میں ہر شہری کو شریک ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈرون حملے عام طور پر غیر معمولی حالات میں اعلیٰ سطح کے ہدف کے خلاف کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان میں شہری ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے کواڈ کاپٹر حملوں سے سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کی ہلاکتوں پر اتنا شور نہیں اٹھایا جاتا جتنا چاہیے تھا۔
افغانستان کی پالیسی اور میڈیا کے مسائل
گورنر نے دعویٰ کیا کہ افغان علاقے میں موجود عناصر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور اسلام آباد نے اس معاملے پر کابل سے بار بار گلہ شکو کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بین الاقوامی فورمز پر پیش کردہ ثبوتوں اور افغان افسران کے بیانات کے مطابق پشاور میں دہشت گردی کی کارروائیاں سرحد پار سے منسلک ہیں۔ انہوں نے صوبائی حکومت کو یہ الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ان سرحدی چیلنجز کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھانے میں ناکامی دکھائی گئی۔
اسی موقع پر گورنر نے میڈیا کے پیشے سے جڑے مسائل کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ رائے کے اختلاف کو جمہوریت کی طاقت سمجھنا چاہیے اور تنقید اصلاحات کا باعث بننی چاہیے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ بعض اخبارات کو ان کے مستحق ادائیگیاں تاخیر سے موصول ہوتی رہی ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وہ متعلقہ ایڈوائزر سے رابطہ کریں گے اور قانونی طور پر باقی ماندہ رقم کے ادا ہونے کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔
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