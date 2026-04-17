گورنر سندھ کی عازمین حج کو صبر و تحمل کی تلقین، سوشل میڈیا شکایات کے بجائے دعا کی اپیل

گورنر سندھ محمد زبیر نے کراچی ایئرپورٹ پر حج پرواز کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عازمین حج کو مشکلات کو صبر سے برداشت کرنے اور سوشل میڈیا پر شکایات کے بجائے ملک کی ترقی کے لیے دعا کرنے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے حج اور عمرہ کے اعداد و شمار بھی پیش کیے اور تعلیمی نظام میں شفافیت کے حکومتی اقدامات کا بھی ذکر کیا۔
گورنر سندھ محمد زبیر نے حج پر روانہ ہونے والے عازمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر شکایات کے بجائے حج کی مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کریں۔ انہوں نے کہا کہ حج کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگ ہیں اور ان سے دعا کی کہ وہ ملک کی ترقی، پاکستان میں بسنے والوں کی خوشحالی اور رزق حلال کمانے کی توفیق کے لیے دعا کریں۔ کراچی ایئرپورٹ پر پہلی حج پرواز کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان حج کرنے والوں کے اعتبار سے دوسرا بڑا ملک ہے اور عمرہ ادا کرنے والوں میں پاکستان ی
پہلے نمبر پر ہیں، لیکن بدقسمتی سے دو نمبری کے کاموں میں وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگ حج کے انتظامات میں ناکامیوں اور خامیوں کو سوشل میڈیا پر اجاگر کرتے ہیں، مگر انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حج تو درحقیقت مشکلات کو برداشت کرنے اور صبر کا نام ہے۔ پہلے لوگ پیدل حج پر جاتے تھے، پھر بحری جہازوں کے ذریعے اور اب جدید فضائی سہولیات سے لیس ہو کر چند گھنٹوں میں اپنے سفر کو مکمل کر رہے ہیں۔ لہذا، ان سہولیات کے حصول کے بعد مشکلات کو زیادہ بیان کرنے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ گورنر سندھ نے اس بات پر زور دیا کہ حج پر جانے والے تمام عازمین کو اپنے ملک کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی چاہیے۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے حکومت سندھ کی جانب سے نقل کرنے والے طلبہ اور اس عمل میں ملوث عملے کے خلاف سخت کارروائی کے فیصلے کا بھی ذکر کیا، جس کا مقصد تعلیمی نظام میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خلیج میں امن و امان کے لیے حکومتی سفارتکاری قابل ستائش ہے، تاہم عوامی سطح پر درپیش مسائل ابھی بھی سنگین چیلنجز کی صورت میں موجود ہیں، جیسا کہ جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان نے نشاندہی کی ہے۔ ان کی جانب سے اٹھائے جانے والے نکات ملک کے اجتماعی مفاد میں اہم ہیں۔
