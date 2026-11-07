گورنر سندھ: کراچی کو اس کا حق نہیں ملا، لاہور سے سبق سیکھیں
گورنر سندھ سید نہال ہاشمی کا کہنا ہے کہ کراچی کی ترقی میں تاخیر کی جا رہی ہے اور عوام کو انصاف نہیں مل رہا، وہ پنجاب کے ماڈل سے متاثر ہیں۔
گورنر سندھ سید نہال ہاشمی نے لاہور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی کو اس کا حق نہیں ملا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جن لوگوں پر اس صوبائی دارالحکومت کی ترقی اور انصاف کی ذمہ داری تھی، وہ ناکام رہے۔ سید نہال ہاشمی نے صحافیوں کو بتایا کہ کراچی میں منصوبوں میں تاخیر کرنے والے عہدیداروں اور حلقوں کو پنجاب کے تجربے سے سبق سیکھنا چاہیے۔
پنجاب کا ماڈل اور کراچی کی ترقی
سید نہال ہاشمی نے اپنی گفتگو میں میاں محمد نواز شریف کی کارکردگی کو مثال کے طور پر پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ہمیشہ آئین اور آئین کی حکمرانی کی بات کی ہے۔ گورنر سندھ نے اضافہ کیا کہ لاہور میں میاں محمد نواز شریف نے اتنا کام کیا ہے کہ کراچی کے لوگ بھی ان کی کارکردگی سے متاثر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی ہے، اور جمہوریت اسی کو کہتے ہیں۔Also readپرنس ولیم کا تھکس کنزرویشن ایوارڈز میں شرکت کا اعلان
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ کراچی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ سید نہال ہاشمی کا ماننا ہے کہ کراچی میں منصوبوں میں تاخیر کرنے والوں کو لاہور اور ملتان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت شفافیت کے معاملے میں سب سے بہتر ہے۔ انہوں نے یہ بات لاہور پریس کلب میں میٹ دی پریس کے پروگرام میں شرکت کے دوران کہی جہاں انہیں گیسٹ آف آنر کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔
اداروں کی ذمہ داری اور کرپشن کے خلاف کارروائی
گورنر سندھ نے اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کرپشن کرنے والے عناصر کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ سید نہال ہاشمی نے سخت لہجے میں کہا کہ جن لوگوں نے گھوسٹ ملازمین بھرتی کر کے ہمارے خواب چرائے ہیں، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ کرپشن کا سب سے پہلا روپ ذہنی کرپشن ہے، جس کے بعد تعصب پر مبنی کرپشن ہوتی ہے۔
انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان میں بھلے ہی بلوچ ہوں، پٹھان ہوں، یا پھر متحدہ سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو پنجاب میں اس سے زیادہ شفاف حکومت نہیں آئی ہے۔
پی سی او قانون اور میڈیا کی آزادی پر ردعمل
سید نہال ہاشمی نے پریس کمیشن آف پاکستان (پی سی او) قانون کے حوالے سے اپنا موقف بھی بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اچھے قانون کو کوئی کالا نہیں کہتا اور جو کالا ہوتا ہے وہ قانون نہیں ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا کی حرکتوں کی وجہ سے اصل صحافی بھی گرفت میں آ سکتے ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ جو بھی قانون انسانی حقوق کے خلاف ہو گا، اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ سید نہال ہاشمی نے لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری کے خیرمقدم کے جواب میں کہا کہ لاہور پریس کلب نے ہمیشہ آزادی صحافت کی تحریک کو آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافی جو آئینہ دکھاتے ہیں، وہ نہایت ضروری ہے۔
کراچی کا شعبہ صحت اور معاشی حقیقت
پریس کانفرنس کے دوران ایک اہم واقعہ بھی سامنے آیا کہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب ڈسپنسری میں عمرہ زائرین کو ویکسین لگانے کا سلسلہ روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ، گورنر سندھ نے کراچی کی معاشی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی گیٹ وے آف پاکستان ہے، یہ صوبہ فیڈ کرتا ہے اور بہت زیادہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن اب تک اس کا حق مکمل طور پر ادا نہیں ہوا۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسلم لیگ ن جب بھی اقتدار میں آئی، تو ملک کی معیشت، عام آدمی کے مسائل اور انفراسٹرکچر پر خصوصی توجہ دی۔ انہوں نے 1985 میں نواز شریف کے وزیراعلیٰ پنجاب بننے کے بعد موٹر وے، ایئرپورٹ، یلو کیب اور دیگر منصوبوں کا بھی ذکر کیا۔
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