گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا طبی تعلیم میں یکساں فیس نظام متعارف کرانے کا اعلان
گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے طبی تعلیم میں یکساں فیس نظام متعارف کروانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سیٹس کی تعداد میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔
خیبرپختونخوا کے میڈیکل کالجوں میں سیٹس کی تعداد میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے۔ گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے سرکاری میڈیکل کالجوں میں یکساں فیس نظام متعارف کرانے کی ہدایت کی ہے۔
میڈیکل سیٹس کی تقسیم اور فیسوں پر اہم فیصلہ
پشاور میں گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی کی زیر صدارت صوبے کے ٹیچنگ اسپتالوں میں میڈیکل سیٹس سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں صوبائی مشیر صحت لیفٹیننٹ جنرل (ر) نگار جوہر، سیکریٹری صحت مطیع اللہ، وائس چانسلر خیبر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عبدالجلیل خان اور 12 ٹیچنگ اسپتالوں کے ڈینز نے شرکت کی۔Also readOil Prices Fall 1.6% to $89.93 Amid Hormuz Tensions
اجلاس کو وائس چانسلر خیبر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عبدالجلیل خان نے سال 2026-27 کے لیے پی ایم ڈی سی کی جانب سے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی اوپن میرٹ اور کوٹہ سیٹس کی تقسیم سے متعلق گورنر کو تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے گورنر کو صوبے کے تمام سرکاری میڈیکل کالجوں میں اوپن میرٹ اور کوٹہ سیٹس، بجٹ، اضافی سیٹس، فیسوں اور دیگر انتظامی امور سمیت درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔
متعلقہ اداروں اور ڈینز کی جانب سے بریفنگ
خیبر میڈیکل کالج، خیبر گرلز میڈیکل کالج، ایوب میڈیکل کالج، باچا خان میڈیکل کالج، باچا خان ڈینٹل کالج، نوشہرہ میڈیکل کالج اور خیبر کالج آف ڈینٹسٹری کے ڈینز نے گورنر کو میڈیکل سیٹس سے متعلق بریفنگ دی۔ اسی طرح سیدو میڈیکل کالج، بنوں میڈیکل کالج اور گجو خان میڈیکل کالج کے ڈینز نے بھی گورنر فیصل کریم کنڈی کو میڈیکل سیٹس سے متعلق بریفنگ دی۔
گورنر کو ضم شدہ اضلاع، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے طلبہ کے لیے میڈیکل کالجوں میں مختص سیٹس سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر فیصل کریم کنڈی نے واضح کیا کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی تمام سرکاری ٹیچنگ میڈیکل کالجوں میں یکساں فیس اسٹرکچر متعارف کرانے کے لیے اقدامات کرے۔
غریب طلبہ کے لیے یکساں فیس نظام کا اطلاق
فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سرکاری میڈیکل کالجوں میں یکساں فیس نظام سے غریب اور مستحق طلبہ کو میڈیکل تعلیم کے حصول میں سہولت ملے گی۔ انہوں نے میڈیکل تعلیم میں انصاف کو یقینی بنانے پر زور دیا تاکہ ہر مستحق طالب علم کو معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے۔
گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبرپختونخوا کے میڈیکل کالجوں میں سیٹس کی تعداد میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر میڈیکل کالجوں میں سیٹس کی کمی سے متعلق پھیلائی جانے والی اطلاعات کو بے بنیاد قرار دیا۔ یہ اعلان طالب علموں اور ان کے والدین کے لیے اطمینان کا باعث ہے کہ طبی تعلیم کے مواقع میں کوئی کمی نہیں لائی جائے گی۔
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