گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی کا تعلیمی اصلاحات اور صوبائی حقوق کا اعلان
گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے شہید بینظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی پشاور میں خطاب کرتے ہوئے سرکاری جامعات میں مالی اصلاحات، غیر ضروری بھرتیوں پر پابندی اور وفاق کے ساتھ مل کر صوبائی حقوق کے لیے جدوجہد کے عزم کا اظہار کیا۔
گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے شہید بینظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی پشاور میں یوم اقبال کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبے کی تعلیمی پالیسیوں اور مالیاتی اصلاحات کے اہم اعلانات کیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ صوبائی حکومت سرکاری جامعات میں درپیش مالی مشکلات کے حل اور ان کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے۔ گورنر نے یہ بھی اعلان کیا کہ جامعات میں غیر ضروری بھرتیوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے گا تاکہ وسائل کا بہتر استعمال ممکن ہو سکے۔
جامعات میں مالی اور انتظامی اصلاحات
گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ صوبے میں کل تینسو چھ (36) سرکاری جامعات ہیں جنہیں مختلف مالی مسائل کا سامنا ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے حکومت مسلسل کوششیں کر رہی ہے اور وہ یقین دلاتے ہیں کہ تمام ادارے وائس چانسلرز کے فیصلوں اور احکامات کے مطابق چلائے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامی امور میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی اور جامعات کی انتظامیہ کے ساتھ ادب، احترام اور اعتماد کا رشتہ بحال کیا جائے گا۔Also readورلڈ بینک کی توانائی مشن پاکستان آئے گی، 9 نومبر سے ملاقاتیں شروع
اس موقع پر گورنر نے وزرات تعلیم کے مشیر عامر عبداللہ، مشیر کھیل و امور نوجوانان سرفراز علی، سیکرٹری اعلیٰ تعلیم، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر انیلہ انور، جامعہ کے فیکلٹی ارکان اور طالبات کو بھی خطاب کے دوران موجود دیکھا گیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جامعات کا مقصد صرف ڈگریاں تقسیم کرنا نہیں بلکہ باصلاحیت، باکردار اور باشعور قیادت تیار کرنا ہے۔ صوبائی حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ معیاری تعلیم اور مساوی مواقع فراہم کر کے خواتین کی بااختیار بنانے میں شہید بینظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی کے کردار کو مزید تقویت دے گی۔
وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون اور صوبائی حقوق
گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیراعظم پاکستان سے وفاقی حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کی خوشخبری سنائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلاح و بہبود کی تمام اسکیموں میں خیبرپختونخوا کو اس کا جائز حصہ ملے گا۔ گورنر نے یہ بھی وضاحت کی کہ صوبے کے حقوق کے حصول کے لیے نیشنل فنانس کمیشن (این ایف سی) سمیت ہر متعلقہ فورم پر بھرپور آواز اٹھائی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں صوبے کے امور کو وفاق کے ساتھ مل کر چلایا جائے گا تاکہ صوبائی حقوق کا تحفظ ممکن ہو سکے۔
اسلام آباد میں ہونے والے اس اعلان کے دوران گورنر نے ماضی کی صوبائی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا الزام تھا کہ پچھلی حکومت اپنے صوبے کا مقدمہ مؤثر انداز میں لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف صوبے کی پالیسی جلال آباد یا کسی اور غیر ملکی جگہ سے طے نہیں کی جائے گی بلکہ یہ اسلام آباد میں وفاقی حکومت کے ساتھ مشاورت سے طے کی جائے گی۔
یوم اقبال اور نوجوان نسل کے لیے پیغام
یوم اقبال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے علامہ محمد اقبالؒ کے فلسفے کو جدید دور کے تقاضوں سے جوڑا۔ انہوں نے کہا کہ علامہ محمد اقبالؒ نے مسلمانوں کو خودی، خودداری، آزادی فکر اور الگ قومی تشخص کا شعور دیا تھا۔ گورنر کا ماننا تھا کہ اب اس عظیم خواب کو حقیقت میں بدلنے کی ذمہ داری نوجوان نسل پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنے اور بڑے اہداف مقرر کرنے کی تلقین کی۔
گورنر نے مزید کہا کہ اقبالؒ محض ایک شاعر نہیں تھے بلکہ ایک عظیم مفکر اور صاحب بصیرت رہنما تھے جنہیں نوجوان نسل سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ ان کا پیغام علم، کردار، خود اعتمادی اور مسلسل جدوجہد کا ہے۔ خیبرپختونخوا کی بیٹیوں میں ہر شعبے میں آگے بڑھنے اور قیادت کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے، جسے حکومتی سرپرستی سے نکھارا جائے گا۔ ایک عورت کی تعلیم صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ پورے خاندان اور معاشرے کی ترقی میں سرمایہ کاری ہے۔
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