گورنر کنڈی کا فیصلہ پرامن احتجاج جائز لیکن سڑک بند کرنے پر قانونی کارروائی
گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج آئینی حق ہے لیکن سڑکیں بند کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔
خیبرپختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے سیاسی جماعتوں کے پرامن احتجاج کے حق کو آئینی اور سیاسی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اگرچہ شہری اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں لیکن سڑکیں بلاک کرنے یا سرکاری جائیدادوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے این اے پی کے سینئر رہنما مولانا فضل الرحمان کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے کہا کہ یہ معاملہ ان کے علم میں نہیں بلکہ پنجاب حکومت کے پاس اس سلسلے میں مکمل تفصیلات موجود ہیں۔
مولانا کی گرفتاری اور پنجاب حکومت کا کردار
گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ڈیرہ اسماعیل خان کے چشمہ ریسٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات واضح کی کہ مولانا فضل الرحمان کا تعلق پنجاب سے ہے اور وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے زیادہ بہتر طور پر واقف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کے پاس اس حوالے سے زیادہ مستند معلومات ہیں کیونکہ ملزمان یا متاثرین کا قیام اسی صوبے میں ہے اور ان کی گرفتاری کا اختیار بھی اسی انتظامیہ کے پاس ہے۔Also read'You gorgeous thing': Sajal Aly’s plum-to-sage chunri saree sets Instagram ablaze
احتجاجی حقوق اور قانونی حدود کا تعین
سیاسی رہنماوں کے لیے پرامن طریقے سے اپنے مطالبات منوانے کا حق تسلیم کرتے ہوئے گورنر فیصل کریم کنڈی نے انتباہ جاری کیا ہے کہ اگر کوئی جماعت یا فرد سڑکیں بند کرتا ہے یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جمہوریت میں احتجاج ایک اہم حصہ ہے لیکن اس کا استعمال عام شہریوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالنے یا عوامی سہولیات کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔
نئے صوبوں اور دہشت گردی کے مسائل کا جائزہ
صوبائی تقسیم کے نئے آئینی معاملات کو پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں رکھتے ہوئے گورنر نے امید ظاہر کی کہ خیبرپختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اب سنجیدہ قدم اٹھائے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلی صوبائی حکومت نے دہشت گردی کے مسئلے کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا جتنا ضروری تھا اور اب نئے انتظامیہ کی کوشش ہوگی کہ خطے میں امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics