گوگل کی مصنوعی ذہانت کی تلاش کی خصوصیت پر تنقید

گوگل کی مصنوعی ذہانت کی تلاش کی خصوصیت نے جسمانی غلطیوں اور غیر حقیقی حروف کی گنتی کے بعد تنقید کا سامنا کیا ہے۔
گوگل کے مصنوعی ذہانت کی تلاش کی خصوصیت نے جسمانی غلطی وں اور غیر حقیقی حروف کی گنتی کے بعد تنقید کا سامنا کیا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی جائزہ لینے والی خصوصیت نے بتایا کہ گوگل کے دو حروف 'پ' ہیں۔ دوسرے مثال میں، اس نے Journalism کے دو حروف 'ڈ' بتائے، لیکن اس نے غلطی سے اس لفظ کو 'جورنادیس م' کہا۔ اس نظام نے امریکی صدر کے خاندانی نام کو بھی غلط لکھا جب اس نے اس نام میں 'پ' کے حروف کی گنتی کرنے کی کوشش کی۔ یہ مسئلہ نے گوگل کی تلاش کے انجن میں مصنوعی ذہانت پر زیادہ انحصار کے بارے میں تشویش کو دوبارہ جنم دیا ہے۔ پہلے ورژنوں میں، مصنوعی ذہانت کی جائزہ لینے والی خصوصیت نے غلط جواب دیا تھا، جن میں ساتھیویک مضامین اور آن لائن فورم پوسٹس سے مشورہ شامل تھا۔ گوگل نے TechCrunch کو ایک بیان میں یہ تسلیم کیا کہ لفظوں کے اندر حروف کی گنتی ایک بڑے زبان کے ماڈلوں کے لیے ایک جانا جانا چیلنج تھی اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان نظاموں کو انسانوں کی طرح الفاظ کی غلطی سمجھنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے۔ بڑے زبان کے ماڈلوں نے الفاظ کو ٹوکن کی بنیاد پر پریس کرنے کے لیے متن کو عمل میں لایا ہے، جو الفاظ کو عدداتی نمائش میں تبدیل کرتا ہے، بھلے ہی الفاظ کے حروف کو تسلیم کرے یا نہیں۔ آئی بی ایم کی مصنوعی ذہانت کے ماہر، Matthew Guzdial نے کہا کہ ٹرانسفارمر بےسس ماڈلوں نے حقیقی معنوں کے مطابق متن کو پڑھنے کے بجائے الفاظ کے ساتھ جوڑے ہوئے معنی کے ساتھ انحصار کیا ہے۔ ماہرین نے مزید کہا کہ جدید زبان کے ماڈلوں کی ساخت کے باعث الفاظ کی غلطی کو حل کرنا بہت مشکل ہے، ان حالات میں بھی جب مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں میں ترقی ہو رہی ہو۔ حالیہ غلطی وں نے دوبارہ مصنوعی ذہانت کی جانب سے جواب دینے کی اعتبار کے بارے میں تشویش کو جنم دیا ہے اور استعمال کرنے والوں کو معلومات کو مستقل طور پر وثوق کروانے کی ضرورت ہے.
