گوگل کا سالانہ یوٹیوب پریمیم سبسکرپشن پر 50% رعایت کا شاندار آفر!

گوگل نے اپنے AI Pro صارفین کے لیے سالانہ یوٹیوب پریمیم سبسکرپشن پر 50% رعایت کا اعلان کیا ہے، جو مخصوص ممالک میں دستیاب ہے۔ یہ آفر AI Pro کے فوائد کے ساتھ ساتھ اشتہار سے پاک ویڈیوز دیکھنے اور بیک گراؤنڈ پلے بیک جیسی سہولیات فراہم کرتی ہے۔
گوگل کی جانب سے اپنے صارفین کے لیے ایک دلکش آفر متعارف کرائی گئی ہے، جو ان کے AI Pro پلان کے صارفین کو سالانہ یوٹیوب پریمیم سبسکرپشن پر 50% کی بڑی رعایت سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ یہ خصوصی رعایت مخصوص ممالک میں لاگو ہوگی، جن میں امریکہ، برازیل، کینیڈا، جرمنی، فرانس، اور جاپان شامل ہیں۔
وہ صارفین جو ماہانہ 20 ڈالر کے AI Pro پلان کو سبسکرائب کرتے ہیں، وہ سالانہ یوٹیوب پریمیم انفرادی پلان معمول کی قیمت کے نصف پر حاصل کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر، امریکہ میں جہاں سالانہ یوٹیوب پریمیم پلان کی قیمت 160 ڈالر ہے، اہل صارفین اسے محض 80 ڈالر میں خرید سکیں گے۔
گوگل نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ یہ سبسکرپشن 80 ڈالر سالانہ کی رعایتی شرح پر خودکار طور پر تجدید ہوتی رہے گی، جس سے صارفین کو طویل مدتی بچت حاصل ہوگی۔ یہ شاندار پیشکش صرف مخصوص ممالک تک محدود ہے اور 29 اپریل تک قابلِ حصول ہے۔
گوگل اپنے AI Pro پلان میں مسلسل اضافی فوائد شامل کر رہا ہے۔ حال ہی میں، کمپنی نے ماہانہ قیمت میں اضافہ کیے بغیر کلاؤڈ اسٹوریج کو 2TB سے بڑھا کر 5TB کر دیا تھا۔ یوٹیوب پریمیم پر یہ نئی رعایت دراصل ان کی AI سے متعلقہ خدمات کو فروغ دینے کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔
یوٹیوب پریمیم صارفین کو اشتہارات کے بغیر ویڈیوز دیکھنے، مواد کو بیک گراؤنڈ میں چلانے، آف لائن دیکھنے کے لیے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنے، اور جیمنی (Gemini) کے ذریعے چلائی جانے والی نئی خصوصیات تک رسائی حاصل کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ رعایتی آفر صرف Google One کے مرکزی اکاؤنٹ ہولڈر یا فیملی پلان کے مینیجر کے لیے دستیاب ہے۔ دیگر خاندان کے افراد اس آفر کے تحت نہیں آتے اور اگر وہ الگ سبسکرپشن چاہتے ہیں تو انہیں باقاعدہ قیمت ادا کرنی ہوگی۔
ان صارفین کے لیے جو صرف ایک یوٹیوب پریمیم اکاؤنٹ کی ضرورت رکھتے ہیں، یہ آفر AI Pro کی خصوصیات اور اشتہار سے پاک ویڈیو خدمات دونوں سے لطف اندوز ہونے کا ایک نہایت سستا اور موثر طریقہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پیشکش کا مقصد AI Pro کے صارفین کو اضافی قدر فراہم کرنا اور انہیں گوگل کی مختلف خدمات کے ایک مربوط تجربے سے روشناس کرانا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوگل نہ صرف اپنی AI ٹیکنالوجی کو بہتر بنا رہا ہے بلکہ اسے اپنے دیگر مقبول پلیٹ فارمز کے ساتھ ضم کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے تاکہ صارفین کو زیادہ سے زیادہ فوائد فراہم کیے جا سکیں۔
یہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ صارفین جو پہلے سے AI Pro استعمال کر رہے ہیں یا اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ یوٹیوب پریمیم جیسی اہم سروس سے بھی نصف قیمت پر فائدہ اٹھا سکیں۔
اس پیشکش کی کامیابی کا انحصار مخصوص ممالک میں اس کے اطلاق اور صارفین کی جانب سے اس کی قبولیت پر ہوگا۔ گوگل کا یہ اقدام مصنوعی ذہانت اور ملٹی میڈیا خدمات کے امتزاج کو اجاگر کرتا ہے، جس سے صارفین کو جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ یہ رعایتی آفر طویل مدتی صارفین کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے جو بیک وقت AI کی صلاحیتوں اور تفریحی مواد تک بلا تعطل رسائی چاہتے ہیں۔ اس طرح کی پیشکشیں صارفین کی وفاداری کو بڑھانے اور نئے صارفین کو اپنی خدمات کی جانب راغب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
گوگل کا یہ منصوبہ واضح کرتا ہے کہ وہ صارفین کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے اپنی مصنوعات اور خدمات میں بہتری لانے کے لیے پرعزم ہے۔ AI Pro کے ساتھ یوٹیوب پریمیم کا امتزاج ایک طاقتور پیکج تیار کرتا ہے جو آج کے ڈیجیٹل دور میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ پیشکش 29 اپریل تک ہے، اس لیے اہل صارفین کو جلد از جلد اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
گوگل AI Pro یوٹیوب پریمیم رعایت سبسکرپشن ٹیکنالوجی آفر
