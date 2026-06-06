گوگل کے جیمنی میں نئی ٹریبلشوئنگ موڈ سامنے، خودکار مسئلہ حل کرنے کا نیا روڈ میپ

گوگل کے AI اسسٹنٹ جیمنی میں غیر سرکاری طور پر شامل شدہ ٹریبلشوئنگ موڈ صارفین کو مرحلہ وار تشخیص اور عملی حل پیش کرتا ہے۔ یہ موڈ کم درجہ حرارت کی AI سیٹنگ کے ساتھ مخصوص مسئلہ حل کرنے پر مرکوز ہے اور ابھی تک اس کی رسمی توثیق نہیں ہوئی۔
گوگل کے AI اسسٹنٹ جیمنی میں حال ہی میں ایک نیا "ٹریبلشوئنگ" موڈ سامنے آیا ہے جو کچھ صارفین کے ماڈل سلیکشن مینو میں شامل پایا گیا۔ یہ موڈ پہلے سے موجود جیمنی 3.5 فلیش اور جیمنی 3.1 پرو کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، تاہم کمپنی نے ابھی تک اس کی رسمی طور پر کوئی توثیق یا اعلان نہیں کیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ موڈ عام چیٹ بات چیت کے برعکس مخصوص مسئلہ حل کرنے پر مرکوز ہے۔ اس میں متن کی وضاحت کے ساتھ ساتھ انٹرایکٹو ویجٹس بھی شامل ہوتے ہیں جو صارف کو قدم بہ قدم رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی صارف گاڑی کے اسٹارٹ نہ ہونے کی شکایت کرے تو جیمنی ممکنہ وجوہات کی فہرست پیش کرے گا اور پھر متعدد منتخب کرنے کے قابل آپشنز کے ذریعے مسئلہ کو مزید محدود کرے گا، جس سے ایک منظم تشخیص عمل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ نیا موڈ صرف وسیع پیمانے پر عمومی جوابات یا گفتگو تک محدود نہیں رہتا۔ اس کا بنیادی مقصد مسائل کی تشخیص اور عملی حل فراہم کرنا ہے، جس میں کم درجہ حرارت (low-temperature) کی AI سیٹنگ استعمال کی جاتی ہے تاکہ گفتگو کی بجائے ٹریبلشوئنگ پر توجہ مرکوز رہے۔ اس طرح کے ورکس فلو یوزرز کو تکنیکی، میکینیکل یا سافٹ ویئر سے متعلق عام مسائل کو خود سے حل کرنے میں مدد دیتے ہیں، بغیر کسی مینول یا سپورٹ دستاویزات کی تلاش کے۔ مسئلے کو چھوٹے قدموں میں توڑ کر جیمنی ایک زیادہ یوزر‑فرینڈلی متبادل پیش کرتا ہے جو روایتی مدد وسائل کے مقابلے میں تیز اور قابل اعتماد محسوس ہوتا ہے۔ کچھ صارفین کے مطابق یہ فیچر ابھی تک مکمل طور پر رلیز نہیں ہوا بلکہ شاید کسی داخلی ٹیسٹ یا غیر ارادی طور پر باہر آیا ہو۔ گوگل نے ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ یہ موڈ ایک منصوبہ بند رول‑آؤٹ کا حصہ ہے، کسی اندرونی تجربے کا نتیجہ ہے یا محض ایک غلطی سے سامنے آیا ہے جسے مستقبل میں واپس لیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کمپنی نے حالیہ اعلانات میں متعدد AI‑پاورڈ ٹولز اور خودکار اسسٹنٹ فیچرز کا ذکر بھی کیا ہے تاکہ جیمنی کو روزمرہ کے کاموں اور مسئلہ حل کرنے کے لیے زیادہ مفید بنایا جا سکے۔ یہ پیشرفت اس وقت کی دلچسپی کا باعث بن رہی ہے جب کاروانا نئی گاڑیوں کی فروخت کی جانب توجہ دے رہا ہے اور سلیٹ آٹو اپنی پہلی کم لاگت کی الیکٹرک گاڑی لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے.
گوگل کے AI اسسٹنٹ جیمنی میں حال ہی میں ایک نیا "ٹریبلشوئنگ" موڈ سامنے آیا ہے جو کچھ صارفین کے ماڈل سلیکشن مینو میں شامل پایا گیا۔ یہ موڈ پہلے سے موجود جیمنی 3.5 فلیش اور جیمنی 3.1 پرو کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، تاہم کمپنی نے ابھی تک اس کی رسمی طور پر کوئی توثیق یا اعلان نہیں کیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ موڈ عام چیٹ بات چیت کے برعکس مخصوص مسئلہ حل کرنے پر مرکوز ہے۔ اس میں متن کی وضاحت کے ساتھ ساتھ انٹرایکٹو ویجٹس بھی شامل ہوتے ہیں جو صارف کو قدم بہ قدم رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی صارف گاڑی کے اسٹارٹ نہ ہونے کی شکایت کرے تو جیمنی ممکنہ وجوہات کی فہرست پیش کرے گا اور پھر متعدد منتخب کرنے کے قابل آپشنز کے ذریعے مسئلہ کو مزید محدود کرے گا، جس سے ایک منظم تشخیص عمل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ نیا موڈ صرف وسیع پیمانے پر عمومی جوابات یا گفتگو تک محدود نہیں رہتا۔ اس کا بنیادی مقصد مسائل کی تشخیص اور عملی حل فراہم کرنا ہے، جس میں کم درجہ حرارت (low-temperature) کی AI سیٹنگ استعمال کی جاتی ہے تاکہ گفتگو کی بجائے ٹریبلشوئنگ پر توجہ مرکوز رہے۔ اس طرح کے ورکس فلو یوزرز کو تکنیکی، میکینیکل یا سافٹ ویئر سے متعلق عام مسائل کو خود سے حل کرنے میں مدد دیتے ہیں، بغیر کسی مینول یا سپورٹ دستاویزات کی تلاش کے۔ مسئلے کو چھوٹے قدموں میں توڑ کر جیمنی ایک زیادہ یوزر‑فرینڈلی متبادل پیش کرتا ہے جو روایتی مدد وسائل کے مقابلے میں تیز اور قابل اعتماد محسوس ہوتا ہے۔ کچھ صارفین کے مطابق یہ فیچر ابھی تک مکمل طور پر رلیز نہیں ہوا بلکہ شاید کسی داخلی ٹیسٹ یا غیر ارادی طور پر باہر آیا ہو۔ گوگل نے ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ یہ موڈ ایک منصوبہ بند رول‑آؤٹ کا حصہ ہے، کسی اندرونی تجربے کا نتیجہ ہے یا محض ایک غلطی سے سامنے آیا ہے جسے مستقبل میں واپس لیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کمپنی نے حالیہ اعلانات میں متعدد AI‑پاورڈ ٹولز اور خودکار اسسٹنٹ فیچرز کا ذکر بھی کیا ہے تاکہ جیمنی کو روزمرہ کے کاموں اور مسئلہ حل کرنے کے لیے زیادہ مفید بنایا جا سکے۔ یہ پیشرفت اس وقت کی دلچسپی کا باعث بن رہی ہے جب کاروانا نئی گاڑیوں کی فروخت کی جانب توجہ دے رہا ہے اور سلیٹ آٹو اپنی پہلی کم لاگت کی الیکٹرک گاڑی لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے
AI اسسٹنٹ جیمنی ٹریبلشوئنگ موڈ مسئلہ حل گوگل
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Apple AI expected to star as new iPhones are unveiledApple AI new iPhones unveiling is expected to feature advanced AI technology, positioning the company at the forefront of smartpho...
Read more »
Meta releases AI model that can check other AI models' workMeta releases AI model that can check other AI models' work
Read more »
ABBA's Bjorn among 11,000 artists issuing AI warningABBA Bjorn AI warning, alongside 11,000 artists, calls for regulation on AI’s impact in the music industry, citing creative concer...
Read more »
'Godfather of AI' reveals the only way humanity can survive superintelligent AI‘One is to stay alive… (and) the other subgoal is to get more control
Read more »
Google launches AI Mode in Pakistan to enable users to ask longer, complex questionsGoogle launches AI Mode Pakistan in English, bringing its most powerful AI search experience
Read more »
US State Dept orders global warning about alleged AI thefts by DeepSeek, other Chinese firmsThe U.S. accuses Chinese AI firms like DeepSeek of stealing and distilling American AI models, raising global concerns, while China denies claims amid rising tech tensions.
Read more »