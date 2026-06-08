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گِلِگِٹ‑بالٹیسٹان میں انتخابات کی پرامن کامیابی اور ابتدائی نتائج

سیاست News

گِلِگِٹ‑بالٹیسٹان میں انتخابات کی پرامن کامیابی اور ابتدائی نتائج
انتخاباتپی پی پیگِلِگِٹ‑بالٹیسٹان
📆08/06/2026 3:44 am
📰DunyaNews
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پانچیو گُلِگِٹ‑بالٹیسٹان انتخابات نے عوامی شرکت کے ساتھ پرامن نتیجہ اخذ کیا، پی پی پی نے نو نشستیں بنائی، اے آئی ڈی، ایم ڈبلیو ایم اور باقی امیدواروں کی کامیابیوں کا بھی جائزہ لیا۔

گِلِگِٹ‑بالٹیسٹان میں ساتوار کو ہونے والی انتساجی انتخابات بڑے پیمانے پر پرامن طریقے سے مکمل ہوئے۔ اداروں اور عوام نے جوش جذبے سے ووٹ ڈالا اور اس سے معلوم ہوا کہ انتخابی عمل میں نمایاں حصہ لیا گیا۔ ابتدائی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی ( پی پی پی ) نے نو نشستیں اپنے نام کر لی ہیں، جس کے بعد آزاد امیدواروں نے چھ نشستیں جیتیں۔ پاکستان مسلم لیگ ن (پی ایم ایل‑ن) کی دوهستی، اور مجلِسِ وَحدتی مسلمین (ڈبلیو ایم ڈبلیو) کی ایک نشست، باقی نشستیں بھی مختلف امیدواروں کے قبضے میں ہیں۔ یہ سب نتائج ابھی حتمی نہیں ہیں لیکن ایک واضح رجحان ظاہر کرتے ہیں۔ گِلِگِٹ‑بالٹیسٹان اسمبلی و اکٹرِیکلڈ کمپارٹمنٹ میں پی پی پی نے گِبی اے‑4، 5، 7، 9، 10، 11، 12 اور 19 میں جیت حاصل کی ہے۔{\\n 1.

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انتخابات پی پی پی گِلِگِٹ‑بالٹیسٹان WSL متبادل امیدوار

 

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