گڈاپ تھانے سے ملزم کی فرار، سب انسپکٹر معطل، تحقیقات شروع

کراچی کے گڈاپ تھانے میں ایک سنگین واقعہ پیش آیا ہے جہاں اسمگلنگ کے مقدمے میں گرفتار ملزم پولیس اہلکار کی مدد سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ واقعہ کے بعد ہیڈ محرر کو معطل کر دیا گیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
کراچی کے علاقے گڈاپ تھانے میں ایک انتہائی تشویشناک واقعہ پیش آیا ہے جس نے پولیس کی کارکردگی اور سیکیورٹی انتظامات پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اسمگلنگ اور منشیات فروشی کے مقدمے میں گرفتار ملزم علی ٹالانی تھانے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اس میں سب انسپکٹر محمد نواز نے براہ راست مدد کی۔ یہ واقعہ محض ایک فرد کی غفلت پر مبنی نہیں بلکہ ایک منظم سازش کی نشاندہی کرتا ہے، جس میں تھانے کے دیگر اہلکاروں کی بھی ملی بھگت شامل ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق، گرفتار ملزم کو سب انسپکٹر محمد نواز نے لاک اپ سے نکالا اور اسے فرار ہونے میں مدد فراہم کی۔ ملزم کو فرار کرانے کے لیے ہیڈ کانسٹیبل غلام محمد نے ملزم کو فون پر کسی سے بات کروانے کا موقع فراہم کیا اور بعد میں کہا کہ ملزم نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم ڈیوٹی افسر کے کمرے میں پہنچا اور ایک اہلکار کو دھکا دے کر تھانے سے فرار ہو گیا۔ ملزم نے ایم 9 موٹر وے پر پہلے سے موجود ایک گاڑی میں سوار ہو کر حیدرآباد کی جانب فرار کیا۔ فرار ہوتے وقت ملزم کی گاڑی نے ہیڈ کانسٹیبل غلام محمد کو ٹکر مار دی، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد اعلیٰ پولیس حکام نے فوری کارروائی کا حکم دیا۔ ہیڈ محرر تھانہ گڈاپ کو غفلت برتنے کے جرم میں معطل کر دیا گیا ہے اور اس معاملے کی مکمل تفتیش کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ سب انسپکٹر محمد نواز کے خلاف سرکاری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کو فرار کرانے میں ملوث تمام افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس واقعہ نے کراچی پولیس کی سیکیورٹی پروٹوکول اور تھانوں میں قائم کردہ سیکیورٹی انتظامات پر گہری شکوک و شبہات کو جنم دے دیا ہے۔ شہریوں اور سول سوسائٹی نے اس واقعہ پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات کی جائیں اور ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے۔ یہ واقعہ نہ صرف پولیس کی ساکھ کو مجروح کرتا ہے بلکہ عوام کے اعتماد کو بھی کمزور کرتا ہے۔ کراچی میں جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح اور پولیس کی کارکردگی پر سوالات اٹھنے کے بعد یہ واقعہ ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ گزشتہ دنوں ابراہیم حیدری میں پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ، پان شاپ کے قریب جھگڑے کے دوران تشدد سے تین افراد زخمی ہوئے۔ یہ واقعات شہر میں امن و امان کی صورتحال کو لاحق خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ حکومت اور پولیس حکام کو چاہیے کہ وہ شہر میں جرائم کو کنٹرول کرنے اور شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے موثر اقدامات کریں۔ اس کے لیے پولیس فورس کو جدید تربیت اور آلات سے لیس کرنا، تھانوں میں سیکیورٹی انتظامات کو بہتر بنانا اور عوام میں پولیس کے اعتماد کو بحال کرنا ضروری ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے ہمیشہ سچائی اور حقائق کی نشاندہی کی جاتی ہے اور ہم عوام کو درست اور بروقت معلومات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں.
کراچی گڈاپ پولیس فرار اسمگلنگ منشیات سب انسپکٹر غفلت تحقیقات