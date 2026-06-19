گڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے کرایوں میں 15 فیصد کمی کا اعلان

گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے صدر ملک شہزاد اعوان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد کرایوں میں پندرہ فیصد گھٹاؤ کا اعلان کیا اور حکومتی ٹیکس ریلیف کی اپیل کی۔
گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے صدر ملک شہزاد اعوان نے حال ہی میں حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تاریخی کمی کے بعد اپنی کمپنی کے کرایوں میں پندرہ فیصد کی نمایاں کمی کا اعلان کیا۔ انہوں نے اس قدم کو عوامی مفاد کی خاطر ایک مثبت اقدام کے طور پر پیش کیا اور وزیر اعظم کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے فیصلے کا بھرپور خیرمقدم کیا۔ صدر اعوان کے مطابق، جب سرکاری سطح پر ایندھن کی قیمتیں نیچی سطح پر آ گئیں تو ٹرانسپوٹیشن سیکٹر کے سفر کنندگان کو بھی فوری طور پر فائدہ پہنچانا ضروری تھا۔ اس لئے گڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے اپنی سروس کی شرحوں میں گھٹاؤ کا فیصلہ کیا تاکہ مسافروں کی اخراجات میں کمی آئے اور ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اعوان نے اس موقع پر وفاقی اور صوبائی حکومتی حکام سے اپیل کی کہ وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر پر عائد تمام اضافی ٹیکس اور چالانات میں مزید ریلیف فراہم کریں۔ انہوں نے خاص طور پر ود ہولڈنگ ٹیکس، ٹول چارجز اور موٹروے پولیس کی طرف سے جاری کی جانے والی ای چالان کے بارے میں بات کی اور کہا کہ اگر یہ بوجھ کم کیا جائے تو ٹرانسپوٹیشن کاروبار مزید مستحکم ہو گا اور عوام کو سستے سفری خدمات میسر آئیں گی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ گڈز ٹرانسپورٹرز نے مشکل اقتصادی حالات میں بھی ملک کے وسیع تر مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی خدمات جاری رکھی ہیں اور اس اقدام کے ذریعے وہ عوام کے ساتھ اپنی وابستگی کو مزید واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی وزیر اعظم کی جانب سے آئندہ 48 گھنٹوں میں سعودی عرب کی سرکاری سفارت خانے کا دورہ کرنے کا بھی منصوبہ بیان ہوا ہے، جس کے تحت دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے امکانات پر گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ، کراچی پورٹ نے کنٹینر ہینڈلنگ کے شعبے میں ایک نیا قومی ریکارڈ حاصل کیا ہے، جس سے ملک کی لاجسٹکس اور ایکسپورٹ-امپورٹ کی صلاحیتوں میں اضافہ کی توقع ہے۔ یہ تمام پیش رفتیں اس بات کی علامت ہیں کہ پاکستان کی حکومتی اور نجی شعبہ مل کر ملکی معیشت کو مستحکم کرنے اور عوام کے زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں.
گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے صدر ملک شہزاد اعوان نے حال ہی میں حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تاریخی کمی کے بعد اپنی کمپنی کے کرایوں میں پندرہ فیصد کی نمایاں کمی کا اعلان کیا۔ انہوں نے اس قدم کو عوامی مفاد کی خاطر ایک مثبت اقدام کے طور پر پیش کیا اور وزیر اعظم کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے فیصلے کا بھرپور خیرمقدم کیا۔ صدر اعوان کے مطابق، جب سرکاری سطح پر ایندھن کی قیمتیں نیچی سطح پر آ گئیں تو ٹرانسپوٹیشن سیکٹر کے سفر کنندگان کو بھی فوری طور پر فائدہ پہنچانا ضروری تھا۔ اس لئے گڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے اپنی سروس کی شرحوں میں گھٹاؤ کا فیصلہ کیا تاکہ مسافروں کی اخراجات میں کمی آئے اور ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اعوان نے اس موقع پر وفاقی اور صوبائی حکومتی حکام سے اپیل کی کہ وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر پر عائد تمام اضافی ٹیکس اور چالانات میں مزید ریلیف فراہم کریں۔ انہوں نے خاص طور پر ود ہولڈنگ ٹیکس، ٹول چارجز اور موٹروے پولیس کی طرف سے جاری کی جانے والی ای چالان کے بارے میں بات کی اور کہا کہ اگر یہ بوجھ کم کیا جائے تو ٹرانسپوٹیشن کاروبار مزید مستحکم ہو گا اور عوام کو سستے سفری خدمات میسر آئیں گی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ گڈز ٹرانسپورٹرز نے مشکل اقتصادی حالات میں بھی ملک کے وسیع تر مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی خدمات جاری رکھی ہیں اور اس اقدام کے ذریعے وہ عوام کے ساتھ اپنی وابستگی کو مزید واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی وزیر اعظم کی جانب سے آئندہ 48 گھنٹوں میں سعودی عرب کی سرکاری سفارت خانے کا دورہ کرنے کا بھی منصوبہ بیان ہوا ہے، جس کے تحت دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے امکانات پر گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ، کراچی پورٹ نے کنٹینر ہینڈلنگ کے شعبے میں ایک نیا قومی ریکارڈ حاصل کیا ہے، جس سے ملک کی لاجسٹکس اور ایکسپورٹ-امپورٹ کی صلاحیتوں میں اضافہ کی توقع ہے۔ یہ تمام پیش رفتیں اس بات کی علامت ہیں کہ پاکستان کی حکومتی اور نجی شعبہ مل کر ملکی معیشت کو مستحکم کرنے اور عوام کے زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں
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