گڑھی شاہو میں پالتو کتے کے حملے میں 6 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا پولیس نے کتے کی مالکن کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا۔ واقعے کی اطلاع 15 پر موصول ہوتے ہی گڑھی شاہو پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور زخمی بچے کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد خاتون کو موقع سے حراست میں لے لیا گیا جبکہ اہلخانہ کی درخواست پر مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس پی سول لائنز چوہدری اثر علی کے مطابق واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی موصول ہو گئی ہیں جن میں خاتون کو کتے کے ساتھ جاتے اور حملے کا منظر دیکھا جا سکتا ہے.
