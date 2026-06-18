گھانا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کی فیلڈ مارشل سے ملاقات، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال

گھانا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ولیم اگیاپونگ نے پاکستان کے دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف سے ملاقاتیں کیں اور دوطرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔
گھانا کی جمہوریہ کے چیف آف ڈیفنس سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ولیم اگیاپونگ نے پاکستان کے دورے کے دوران چیف آف آرمی سٹاف اینڈ چیف آف ڈیفنس سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے راولپنڈی میں جنرل ہیڈکوارٹرز میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ان کی آمد پر تینوں مسلح افواج کے پر وقار دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دوطرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں اطراف نے عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا، خاص طور پر مشترکہ تربیت، انسداد دہشت گردی اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں۔ گھانوی مہمان نے پاکستان ی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور علاقائی استحکام میں ان کے کردار کو سراہا۔ اس کے بعد گھانا کی جمہوریہ کے نیشنل سیکورٹی کوآرڈینیٹر عبدالرزاق عثمان نے کراچی میں نیول ہیڈکوارٹرز میں چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے اور اسلام آباد میں ایئر ہیڈکوارٹرز میں چیف آف دی ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں بھی دفاعی تعلقات اور باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گھانا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف بھی ان ملاقاتوں میں موجود تھے۔ پاکستان اور گھانا کے درمیان عسکری تعاون کی تاریخ دیرینہ ہے اور اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات میں مزید اضافے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ پاکستان ی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق یہ ملاقاتیں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے سلسلے میں اہم سنگ میل ہیں۔ گھانا کے عسکری حکام نے پاکستان ی افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان سے سیکھنے کے خواہاں ہیں، خاص طور پر انسداد دہشت گردی اور امن قیام کے شعبوں میں۔ ان ملاقاتوں کے دوران دونوں فریقوں نے باہمی اعتماد اور افہام و تفہیم کو بڑھانے پر زور دیا۔ اس دورے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور گھانا کے تعلقات نہ صرف سفارتی بلکہ عسکری سطح پر بھی مستحکم ہو رہے ہیں۔ مستقبل میں مشترکہ فوجی مشقوں اور تربیتی پروگراموں کے انعقاد پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستان ی عسکری حکام نے گھانوی وفد کو پاکستان کی دفاعی صنعت کی صلاحیتوں سے آگاہ کیا اور ممکنہ تعاون کے شعبوں کی نشاندہی کی۔ گھانا کے حکام نے پاکستان ی دفاعی سازوسامان میں دلچسپی ظاہر کی اور کہا کہ وہ اپنے دفاعی نظام کو جدید بنانے کے لیے پاکستان کے تجربے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں ممالک نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ یہ دورہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان افریقی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ گھانا کے عسکری حکام نے اس دورے کے دوران پاکستان ی عوام اور حکومت کی مہمان نوازی کی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں اس طرح کے اعلیٰ سطحی تبادلے جاری رہیں گے۔[1] [2] [3.
گھانا کی جمہوریہ کے چیف آف ڈیفنس سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ولیم اگیاپونگ نے پاکستان کے دورے کے دوران چیف آف آرمی سٹاف اینڈ چیف آف ڈیفنس سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے راولپنڈی میں جنرل ہیڈکوارٹرز میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ان کی آمد پر تینوں مسلح افواج کے پر وقار دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دوطرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں اطراف نے عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا، خاص طور پر مشترکہ تربیت، انسداد دہشت گردی اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں۔ گھانوی مہمان نے پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور علاقائی استحکام میں ان کے کردار کو سراہا۔ اس کے بعد گھانا کی جمہوریہ کے نیشنل سیکورٹی کوآرڈینیٹر عبدالرزاق عثمان نے کراچی میں نیول ہیڈکوارٹرز میں چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے اور اسلام آباد میں ایئر ہیڈکوارٹرز میں چیف آف دی ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں بھی دفاعی تعلقات اور باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گھانا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف بھی ان ملاقاتوں میں موجود تھے۔ پاکستان اور گھانا کے درمیان عسکری تعاون کی تاریخ دیرینہ ہے اور اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات میں مزید اضافے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق یہ ملاقاتیں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے سلسلے میں اہم سنگ میل ہیں۔ گھانا کے عسکری حکام نے پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان سے سیکھنے کے خواہاں ہیں، خاص طور پر انسداد دہشت گردی اور امن قیام کے شعبوں میں۔ ان ملاقاتوں کے دوران دونوں فریقوں نے باہمی اعتماد اور افہام و تفہیم کو بڑھانے پر زور دیا۔ اس دورے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور گھانا کے تعلقات نہ صرف سفارتی بلکہ عسکری سطح پر بھی مستحکم ہو رہے ہیں۔ مستقبل میں مشترکہ فوجی مشقوں اور تربیتی پروگراموں کے انعقاد پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستانی عسکری حکام نے گھانوی وفد کو پاکستان کی دفاعی صنعت کی صلاحیتوں سے آگاہ کیا اور ممکنہ تعاون کے شعبوں کی نشاندہی کی۔ گھانا کے حکام نے پاکستانی دفاعی سازوسامان میں دلچسپی ظاہر کی اور کہا کہ وہ اپنے دفاعی نظام کو جدید بنانے کے لیے پاکستان کے تجربے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں ممالک نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ یہ دورہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان افریقی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ گھانا کے عسکری حکام نے اس دورے کے دوران پاکستانی عوام اور حکومت کی مہمان نوازی کی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں اس طرح کے اعلیٰ سطحی تبادلے جاری رہیں گے۔[1] [2] [3
گھانا پاکستان دفاعی تعاون ملٹری ڈپلومیسی علاقائی سلامتی