گھانا میں یک فٹبال میچ کے دوران گول کیپر نے کھلاڑی Emmanuel کو گردن پر لات مارنے سے اس کی ہلاکت ہو گئی۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیل گئی ہے اور عینی شاہدین کہتے ہیں کہ یہ کارروائی جان بوجھ کر کی گئی۔ گھانا فٹبال ایسوسی ایشن معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
گھانا میں فٹبال میچ کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس نے کھیل سے وابستہ افراد کو غمزدہ کر دیا ہے۔ اس دل دہلا دینے والے حادثے نے شائقین کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق کھیل کے دوران ہونے والی یہ ٹکر نہایت خطرناک تھی جس کے باعث کھلاڑی کو شدید چوٹیں آئیں۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گئی جسے دیکھ کر دنیا بھر کے فٹبال مداح افسردہ اور پریشان ہیں۔ اس واقعے پر عینی شاہدین اور سوشل میڈیا صارفین نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ کھیل کے دوران غلطی سے پیش نہیں آیا بلکہ گول کیپر نے جان بوجھ کر مقتول کھلاڑی کو لات ماری۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا जा سکتا ہے کہ کھلاڑی گیند لے کر گول کی جانب بڑھ رہا تھا کہ گول کیپر نے اسے روکنے کے لیے اچھل کر گردن پر لات ماری جو اس کی موت کا باعث بن گئی۔ رپورٹس کے مطابق گھانا فٹبال ایسوسی ایشن اور متعلقہ حکام واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں تاہم گول کیپر کو گرفتار کیے جانے سے متعلق تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اس حادثے نے فٹبال برادرین میں گہرا افسوس پیدا کر دیا ہے۔ کھیل کے Downtime میں بھی فٹبال_fields میں ہونے والی یہ پراسرار ہجوع - پوری پرفارمنس کو بھانپ کر - نے سب کو حیران کردیا ہے۔ گھانا فٹبال ایسوسی ایشن کے نامہ styled رسیدگی کا انتظار ہے کہ وہ اس ہولناک واقعے کی مکمل تفصیلات کا اعلان کریں گے۔ عالمی سطح پر اس واقعے پر پرسکون ردعمل سے متعلق بحثوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ فٹبال کے امتیازی ادارے اس واقعے کو غیر ذمہ دارانہ اور غیر انسانی قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فٹبال میں کسی بھی قسم کے تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق، فوٹالیں کھلاڑی اس وقت پیچھے نہیں بڑھ رہی تھیں اور اس کے پاس گول کی واضح راہ تھی۔ باوجود اس کے، گول کیپر نے فوری طور پر اچھل کر اور اس کے گھٹنے سے کھلاڑی کے سر پر اوپر کی طرف مارا جو سخت چوٹ کا باعث بنا۔ طبی اہلکاروں نے فوری امداد کی کوشش کی مگر کھلاڑی کی حالت انتہائی Grave تھی اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ فٹبال برادری کی جانب سے اسMLAعظمت کے افسوس کی جھڑکیں ہیں اور اس واقعے کو کھیل کے اخلاقیات کی مکمل خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ گھانا کے قانون نافذ کرنے والےfy-impo pack ہیں کہ شاید اس واقعے کے بعد فٹبال میں تشدد کے خلاف سخت iPolicies forts میں قدم بڑھائیں گے.
گھانا میں فٹبال میچ کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس نے کھیل سے وابستہ افراد کو غمزدہ کر دیا ہے۔ اس دل دہلا دینے والے حادثے نے شائقین کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق کھیل کے دوران ہونے والی یہ ٹکر نہایت خطرناک تھی جس کے باعث کھلاڑی کو شدید چوٹیں آئیں۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گئی جسے دیکھ کر دنیا بھر کے فٹبال مداح افسردہ اور پریشان ہیں۔ اس واقعے پر عینی شاہدین اور سوشل میڈیا صارفین نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ کھیل کے دوران غلطی سے پیش نہیں آیا بلکہ گول کیپر نے جان بوجھ کر مقتول کھلاڑی کو لات ماری۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا जा سکتا ہے کہ کھلاڑی گیند لے کر گول کی جانب بڑھ رہا تھا کہ گول کیپر نے اسے روکنے کے لیے اچھل کر گردن پر لات ماری جو اس کی موت کا باعث بن گئی۔ رپورٹس کے مطابق گھانا فٹبال ایسوسی ایشن اور متعلقہ حکام واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں تاہم گول کیپر کو گرفتار کیے جانے سے متعلق تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اس حادثے نے فٹبال برادرین میں گہرا افسوس پیدا کر دیا ہے۔ کھیل کے Downtime میں بھی فٹبال_fields میں ہونے والی یہ پراسرار ہجوع - پوری پرفارمنس کو بھانپ کر - نے سب کو حیران کردیا ہے۔ گھانا فٹبال ایسوسی ایشن کے نامہ styled رسیدگی کا انتظار ہے کہ وہ اس ہولناک واقعے کی مکمل تفصیلات کا اعلان کریں گے۔ عالمی سطح پر اس واقعے پر پرسکون ردعمل سے متعلق بحثوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ فٹبال کے امتیازی ادارے اس واقعے کو غیر ذمہ دارانہ اور غیر انسانی قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فٹبال میں کسی بھی قسم کے تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق، فوٹالیں کھلاڑی اس وقت پیچھے نہیں بڑھ رہی تھیں اور اس کے پاس گول کی واضح راہ تھی۔ باوجود اس کے، گول کیپر نے فوری طور پر اچھل کر اور اس کے گھٹنے سے کھلاڑی کے سر پر اوپر کی طرف مارا جو سخت چوٹ کا باعث بنا۔ طبی اہلکاروں نے فوری امداد کی کوشش کی مگر کھلاڑی کی حالت انتہائی Grave تھی اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ فٹبال برادری کی جانب سے اسMLAعظمت کے افسوس کی جھڑکیں ہیں اور اس واقعے کو کھیل کے اخلاقیات کی مکمل خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ گھانا کے قانون نافذ کرنے والےfy-impo pack ہیں کہ شاید اس واقعے کے بعد فٹبال میں تشدد کے خلاف سخت iPolicies forts میں قدم بڑھائیں گے
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