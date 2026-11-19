گھرال علی خان کا بلال بھٹو زرداری کو ریزرو نشستیں واپس کرنے کا مطالبہ
پی ٹی آئی چیئرمن گھرال علی خان نے بلال بھٹو زرداری کو اپوزیشن کا حصہ بنانے کی شرط کے طور پر ریزرو نشستیں واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔
سکردو (دنیا نیوز) - پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن بیرسٹر گھرال علی خان نے آج سیالکوٹ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلال بھٹو زرداری کو ایک واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور جمہوری چیلنجز کو حل کرنے میں سنجیدہ ہیں تو انہیں اپنی پارٹی کی ریزرو نشستیں واپس کرنی چاہئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اس وقت تک اپنی سیاسی پوزیشن تبدیل کرنے یا دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی جب تک کہ بنیادی سیاسی انصاف نہ ہو جائے۔
سیالکوٹ میں کانفرنس میں اہم الزامات
بیرسٹر گھرال علی خان نے سیالکوٹ میں ممبر قومی اسمبلی اسلم غلام کے بھائی کی وفات پر تعزیت کے سفر کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے سخت ترین سیاسی مخالف بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی اور رہنما دراصل سیاسی قیدی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بلال بھٹو زرداری نے ذاتی سطح پر یہ اعتراف کیا ہے کہ 2024 کے عام انتخابات کے دوران پی ٹی آئی کو غیر قانونی طور پر اپنے انتخابی نشان سے محروم کیا گیا، جو کہ ایک سنگین جمہوری غلطی تھی۔Also readNicholls hundred rallies New Zealand after Bumrah strikes early for India
77 نشستوں کی تقسیم اور پی ٹی آئی کا موقف
گھرال علی خان نے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ پی ٹی آئی کو اصل میں مختص شدہ 77 ریزرو نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان نشستوں میں سے تقریبا 14 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں، جن میں قومی اسمبلی کی 4، خیبر پختونخوا اسمبلی کی 6، پنجاب اسمبلی کی 2 اور سندھ اسمبلی کی 2 نشستیں شامل ہیں۔ ان کا مؤقف تھا کہ یہ نشستیں تحریک انصاف کا قانونی حق ہیں جو غیر آئینی طریقے سے دوسری جماعتوں کو سونپ دی گئیں۔
بلال بھٹو زرداری سے واضح مطالبات
پی ٹی آئی چیئرمن نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر بلال بھٹو زرداری اپنی سیاسی پوزیشن اور جمہوریت کے تحفظ کے حوالے سے سنجیدہ ہیں، تو پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کی ریزرو نشستیں واپس کریں اور اپنی پارٹی کے ان اراکین سے استعفے منگوائیں جنہیں ان ریزرو نشستوں پر بٹھایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی رہنماؤں کو ذاتی اور پارٹی کے مفادات سے بالاتر ہو کر قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔
ملٹی پارٹیز کانفرانس اور سیاسی استحکام
گھرال علی خان نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے سیاسی چیلنجز کو حل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے تو تحریک انصاف انہیں مشترکہ اپوزیشن میں خوش آمدید کہے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ گورنر رول کے خاتمے کے لیے پی ٹی آئی نے اپنی تجویز کردہ آل پارٹیز کانفرانس (APC) میں پی پی پی کو شامل کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ مل کر عوامی ووٹ کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے۔
قومی ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت
انہوں نے مزید کہا کہ عدلیہ کی آزادی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خود مختاری، اور ووٹ کی روح کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ان کا ماننا ہے کہ ایسے اقدامات ہی ملک میں سیاسی استحکام، اقتصادی ترقی اور قومی Development کو ممکن بنائیں گے۔ بیرسٹر گھرال علی خان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سیاسی استحکام کے لیے تمام فریقین کو ذمہ دارانہ رویہ اپنانے پر اکسائیں۔
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