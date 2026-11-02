گھریلو جلد کی دیکھ بھال: انڈے کے سفیدے اور کچن کی اشیاء سے خوبصورتی کے ٹوٹکے
گھر پر بننے والے چہرے اور ہاتھوں پاؤں کی جلد کی دیکھ بھال کے قدرتی نسخے۔ انڈے کے سفیدے، شکر اور گھر کی اشیاء سے جلد کی سختی اور رنگت کو بہتر بنانے کا طریقہ کار اور احتیاطی تدابیر۔
بلوغت کے دوران، موسموں میں تبدیلی اور جلد میں نمی کی کمی چہرے کی جلد کو لچک اور تازگی سے محروم کر سکتی ہے، جس سے باریک لکیریں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت سے لوگ مہنگے بیوٹی پروڈکٹس کا انتخاب کرتے ہیں، جبکہ دوسرے گھریلو دواؤں کو ترجیح دیتے ہیں۔ انڈے کا سفیدہ چہرے کے ماسک ایک روایتی انتخاب ہے جسے جلد پر عارضی طور پر تنگی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
انڈے کا سفیدہ ماسک بنانے کا طریقہ
یہ گھریلو ماسک تین سادہ اجزاء پر مشتمل ہے جو گھر میں آسانی سے دستیاب ہیں۔ اس میں ایک انڈے کا سفیدہ، آدھا چائے کا چمچ چینی اور ایک وٹامن ای کیپسول کا تیل شامل ہے۔ ان اجزاء کو ملا کر بننے والا ماسک جلد کی دیکھ بھال کے لیے ایک عام انتخاب ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو قدرتی اور سستے نسخوں میں یقین رکھتے ہیں۔Also readمولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر سی ڈی ای اور پولیس کی کارروائی
ماسک بنانے کے لیے انڈے کا سفیدہ زردی سے الگ کر کے ایک صاف برتن میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اس میں چینی اور وٹامن ای کا تیل شامل کر کے فورک سے اچھی طرح پھینٹنا ہوتا ہے جب تک کہ مکسچر جھاگ والی شکل اختیار نہ کر لے۔ تیار شدہ مکسچر کو چہرے پر لگانا ہوتا ہے اور اسے بارہ سے بیس منٹ تک چھوڑنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بلوغر پانی سے چہرہ دھو کر ماسک کو اتارنا ہوتا ہے۔
سائنسی شواہد اور احتیاطی تدابیر
انڈے کے سفیدے والے ماسکس کے حوالے سے سائنسی شواہد محدود ہیں کہ یہ جلد کو سخت کرتے ہیں یا جھریوں کو کم کرتے ہیں۔ خام انڈے میں بیکٹیریا پائے جا سکتے ہیں جو الرجک ردعمل کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے ایسی جلد پر اسے لگانے سے گریز کرنا چاہیے جو تکلیف دہ یا زخمی ہو۔ اگر جلن، خارش یا ناراحتگی محسوس ہو تو استعمال فوری روک دینا چاہیے۔
زیادہ تر لوگ چہرے کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے مختلف کریموں اور ماسکس استعمال کرتے ہیں لیکن اکثر انہیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی دیکھ بھال نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دھوپ، گرد و غبار، خشکی اور روزمرہ کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہاتھوں اور پاؤں کی جلد مدھم ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ جلد کی دیکھ بھال کے اپنے معمول میں گھر کی عام اشیاء کو شامل کرتے ہیں، لیکن تمام قدرتی اجزاء جلد کے لیے محفوظ نہیں ہوتے۔
ہاتھوں اور پاؤں کے لیے گھریلو نسخہ
ہاتھوں اور پاؤں کے لیے روایتی گھریلو مکسچر میں لیموں کا رس، ٹماٹر کا رس، آلو کا رس، پیاز کا رس، ایک کھانے کا چمچ بیکنگ سوڈا، ہلدی کی تھوڑی سی مقدار، دہی اور گلاب کا پانی شامل ہیں۔ ان تمام اجزاء کو آپس میں ملانا ہوتا ہے جب تک کہ ایک ہموار پیسٹ تشکیل نہ پائے۔
تیار شدہ پیسٹ کو ہاتھوں اور پاؤں پر لگا کر چند لمحوں کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے اور پھر پانی سے دھو لیا جاتا ہے۔ لیموں کا رس، پیاز اور بیکنگ سوڈا جلد میں جلن کا سبب بن سکتے ہیں، خاص طور پر اگر جلد حساس یا خراب ہو۔ یہ مکسچر جلد کے گہرے ہونے کا ثابت شدہ علاج نہیں ہے۔
کوئی بھی نئی پروڈکٹ پہلے چھوٹے علاقے پر ٹیسٹ کرنا ضروری ہے۔ زخموں یا تکلیف دہ جلد پر اسے لگانے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ اگر جلن ہو تو استعمال فوراً بند کر دینا چاہیے۔ قدرتی نسخوں کا استعمال احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ جلد کو مزید نقصان نہ پہنچے۔
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