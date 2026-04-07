گھریلو ناچاقی، شوہر کی بیوی پر فائرنگ، ملزم گرفتار: تازہ ترین خبریں

لوئر مال پولیس کی بروقت کارروائی، شوہر کی بیوی پر فائرنگ اور ملزم کی گرفتاری۔ کراچی میں ٹریفک حادثات، فائرنگ کے واقعات اور دیگر اہم خبریں۔
لوئر مال پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے گھریلو ناچاقی کے باعث بیوی پر فائرنگ کرنے والے شوہر کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق، واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے فوری ایکشن لینے کی ہدایت جاری کی تھی، جس کے نتیجے میں ملزم کو محض دو گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہیں 15 پر فائرنگ کی کال موصول ہوئی، جس پر فوری طور پر ردعمل ظاہر کیا گیا۔ ملزم اویس پطرس نے گھریلو جھگڑے کے بعد اپنی بیوی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں گولی خاتون کی بائیں ٹانگ میں
لگی۔ زخمی خاتون کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایس پی سٹی کے مطابق، ملزم فائرنگ کے بعد جائے وقوعہ سے فرار ہو گیا تھا، تاہم لوئر مال پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے محض دو گھنٹے کے اندر ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ایس ایچ او نبیل محسن نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کیا۔ اب ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک قابلِ ستائش کارروائی ہے جو پولیس کی فوری ردعمل اور ملزمان کو پکڑنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔\اس کے علاوہ، کراچی میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے میں، ایک ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی پر سوار ماں اور بیٹے کو کچل دیا۔ اس واقعے کے بعد فرار ہونے والے ڈرائیور کو بارہ دن بعد گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ کراچی میں ٹریفک کے مسائل اور ڈرائیوروں کی غفلت کی وجہ سے ہونے والے حادثات کی نشاندہی کرتا ہے۔ مزید برآں، کراچی میں تین دن کے دوران فائرنگ کے واقعات میں نو افراد زخمی ہوئے، جن میں تین خواتین اور ایک نوجوان لڑکا بھی شامل ہیں۔ یہ صورتحال شہر میں امن و امان کی خراب صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ ایسے واقعات سے شہریوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے اور پولیس کو اس پر قابو پانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب، سانحہ گل پلازہ کے کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ مرتب کر لی ہے، جو اس واقعے کی وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کرنے میں مددگار ثابت ہو گی۔ اس کے علاوہ، کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی اور ان سے ملاقات کے لیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے شخص کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ان تمام واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں مختلف قسم کے مسائل موجود ہیں، جن میں جرائم، ٹریفک کے مسائل، اور سیاسی تنازعات شامل ہیں۔\یہ تمام خبریں ملک میں امن و امان کی صورتحال، جرائم کی روک تھام اور شہریوں کی حفاظت سے متعلق ہیں۔ پولیس کی جانب سے مجرموں کو گرفتار کرنا ایک مثبت قدم ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے بنیادی اقدامات کیے جائیں۔ ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروانا اور ڈرائیوروں کو ٹریننگ دینا ضروری ہے۔ اسی طرح، شہر میں فائرنگ کے واقعات کو روکنے کے لیے پولیس کو مزید موثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سانحہ گل پلازہ کی رپورٹ اہم ہے کیونکہ یہ اس واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے اور مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے میں مدد کرے گی۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کو ان تمام مسائل پر توجہ دینے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔
