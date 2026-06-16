گھر کے اندر جوتے پہننا: ثقافتی اختلاف اور سائنسی خطرات

ایک بین الاقوامی ملاقات نے گھر کے اندر جوتے پہننے کے ثقافتی فرق کو اجاگر کیا جبکہ ایک سائنسی تحقیق نے دکھایا کہ جوتوں پر موجود بیکٹیریا کمزور مدافعت والے افراد کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔
گھر کے اندر جوتے پہننے کے بارے سے عالمی سطح پر جاری بحث نے حال ہی میں ایک دلچسپ مثال پیش کی۔ ایک امریکی خاتون صوفیہ اور سربیائی مہمان پیڈیا کے درمیان ایک سادہ سی ملاقات نے اس معاملے پر نئی روشنی ڈالی۔ صوفیہ نے جب پیڈیا کو اپنے گھر میں داخل ہونے کا دعوت نامہ بھیجا تو اس سے کہا کہ جوتے پہنے رکھیں۔ پیڈیا نے معصومانہ انداز میں پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرے جوتوں کی بو آپ کے گھر میں پھیل جائے۔ اس تبادلے نے دونوں ثقافتوں کے مختلف رویوں کو ظاہر کیا اور انہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کے ذریعے دنیا کے سامنے لایا۔ ویڈیو میں پیڈیا گھر کے اندر چپل پہنے تھیں جبکہ صوفیہ جوتے پہن کر موجود تھیں۔ اس پر سینکڑوں افراد نے تبصرے کیے کہ کون زیادہ صاف ستھرا ہے اور گھر کے اندر جوتے پہننے سے صحت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ بی بی سی ورلڈ سروس کی ٹیم نے اس معاملے کی سائنسی جانچ کے لیے برائٹن کے ایک مائیکرو بایولوجی لیبارٹری کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر سارہ نے جوتوں کے اوپر اور نیچے سے نمونے لے کر انہیں رات بھر پیٹری ڈش میں رکھا۔ تجزیے سے پتہ چلا کہ جوتوں پر سٹیفیلوکوکس ایریئس اور ایپیڈرمیڈس جیسی بیکٹیریا موجود تھیں جو عام طور پر جلد پر دیکھی جاتی ہیں مگر کمزور مدافعت والے افراد کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ جرثومے زخم کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر نیومنیا، خون کے انفیکشن اور شدید جلدی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سارہ نے وضاحت کی کہ یہ بیکٹیریا گھر کے اندر متعدد دن تک زندہ رہتے ہیں اور گرم قالین پر ان کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی بچے یا کمزور مدافعت والے شخص کے ساتھ سرکشی سے رینگتے ہوئے قالین پر دباؤ ڈالا جائے تو یہ جرثومے دوبارہ فعال ہو کر دوسرے افراد کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق گھر کے اندر جوتے پہننا محض ثقافتی معاملہ ہی نہیں بلکہ اس سے جڑا صحت کا خطرہ بھی سنگین ہے۔ ڈاکٹر سارہ نے مشورہ دیا کہ اگر کسی کو جوتے پہننے کی عادت ہے تو گھر کے داخلی راستے پر میٹ بچھائیں اور قالین کے استعمال سے گریز کریں تاکہ جرثوموں کی مقدار کم ہو۔ اس کے علاوہ جوتے اتارنے سے نہ صرف گھر کی صفائی برقرار رہتی ہے بلکہ بیرونی ماحولیاتی آلودگی کے جرثومے بھی گھر کے اندر داخل ہونے سے روک سکتے ہیں۔ اس تحقیق نے واضح کیا کہ جوتے پہننے کا عادت دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف نظر سے دیکھا جاتا ہے مگر سائنسی شواہد اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ گھر کے اندر جوتے نہ پہننا صحت کے لیے بہتر انتخاب ہے.
گھر کے اندر جوتے پہننے کے بارے سے عالمی سطح پر جاری بحث نے حال ہی میں ایک دلچسپ مثال پیش کی۔ ایک امریکی خاتون صوفیہ اور سربیائی مہمان پیڈیا کے درمیان ایک سادہ سی ملاقات نے اس معاملے پر نئی روشنی ڈالی۔ صوفیہ نے جب پیڈیا کو اپنے گھر میں داخل ہونے کا دعوت نامہ بھیجا تو اس سے کہا کہ جوتے پہنے رکھیں۔ پیڈیا نے معصومانہ انداز میں پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرے جوتوں کی بو آپ کے گھر میں پھیل جائے۔ اس تبادلے نے دونوں ثقافتوں کے مختلف رویوں کو ظاہر کیا اور انہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کے ذریعے دنیا کے سامنے لایا۔ ویڈیو میں پیڈیا گھر کے اندر چپل پہنے تھیں جبکہ صوفیہ جوتے پہن کر موجود تھیں۔ اس پر سینکڑوں افراد نے تبصرے کیے کہ کون زیادہ صاف ستھرا ہے اور گھر کے اندر جوتے پہننے سے صحت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ بی بی سی ورلڈ سروس کی ٹیم نے اس معاملے کی سائنسی جانچ کے لیے برائٹن کے ایک مائیکرو بایولوجی لیبارٹری کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر سارہ نے جوتوں کے اوپر اور نیچے سے نمونے لے کر انہیں رات بھر پیٹری ڈش میں رکھا۔ تجزیے سے پتہ چلا کہ جوتوں پر سٹیفیلوکوکس ایریئس اور ایپیڈرمیڈس جیسی بیکٹیریا موجود تھیں جو عام طور پر جلد پر دیکھی جاتی ہیں مگر کمزور مدافعت والے افراد کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ جرثومے زخم کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر نیومنیا، خون کے انفیکشن اور شدید جلدی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سارہ نے وضاحت کی کہ یہ بیکٹیریا گھر کے اندر متعدد دن تک زندہ رہتے ہیں اور گرم قالین پر ان کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی بچے یا کمزور مدافعت والے شخص کے ساتھ سرکشی سے رینگتے ہوئے قالین پر دباؤ ڈالا جائے تو یہ جرثومے دوبارہ فعال ہو کر دوسرے افراد کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق گھر کے اندر جوتے پہننا محض ثقافتی معاملہ ہی نہیں بلکہ اس سے جڑا صحت کا خطرہ بھی سنگین ہے۔ ڈاکٹر سارہ نے مشورہ دیا کہ اگر کسی کو جوتے پہننے کی عادت ہے تو گھر کے داخلی راستے پر میٹ بچھائیں اور قالین کے استعمال سے گریز کریں تاکہ جرثوموں کی مقدار کم ہو۔ اس کے علاوہ جوتے اتارنے سے نہ صرف گھر کی صفائی برقرار رہتی ہے بلکہ بیرونی ماحولیاتی آلودگی کے جرثومے بھی گھر کے اندر داخل ہونے سے روک سکتے ہیں۔ اس تحقیق نے واضح کیا کہ جوتے پہننے کا عادت دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف نظر سے دیکھا جاتا ہے مگر سائنسی شواہد اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ گھر کے اندر جوتے نہ پہننا صحت کے لیے بہتر انتخاب ہے
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