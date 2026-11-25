گھوار علی خان نے عمران خان کی عدالتی سماعتوں کی لائیو اسٹریمنگ کا مطالبہ کر دیا
پی ٹی آئی چیئرمین گھوار علی خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف مقدمے سیاسی نوعیت کے ہیں۔ انہوں نے عدالتی احکامات کی فوری نفاذ اور جیل ملاقاتوں کی اجازت کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
پی ٹی آئی چیئرمین باریسٹر گھوار علی خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے ساتھ انصاف کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عمران خان نے سرکاری عدالتی کارروائیوں کی لائیو اسٹریمنگ کا باقاعدہ مطالبہ کیا ہے تاکہ عدالتی نظام میں شفافیت یقینی بنائی جا سکے۔
عدالتی کارروائیوں کی براہ راست نشریات
باریسٹر گھوار علی خان نے تصدیق کی کہ قید میں موجود عمران خان نے اپنی عدالتی سماعتوں کی براہ راست نشریات کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد عوام کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا اور عدالتی کارروائیوں میں شفافیت پیدا کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک بنیادی قانونی حق ہے جسے نافذ کیا جانا چاہیے۔Also readPakistan, China agree on joint investment in fuel infrastructure
مقدموں کی سیاسی نوعیت کا الزام
گھوار علی خان نے زور دیا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف درج کیے گئے تمام مقدمات ذاتی جذبات اور سیاسی انتقام کی بنیاد پر چلائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ عدلیہ سے اپیل کی کہ وہ ان مقدمات کو سنجیدگی سے دیکھے اور پارٹی رہنماؤں کے بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے فوری کردار ادا کرے۔
جیل ملاقاتوں کی اجازت کا مطالبہ
پی ٹی آئی کے سربراہ نے مزید وضاحت کی کہ طویل عرصے سے جیل ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی ہے جو کہ ایک غیر منصفانہ اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیفرِ کوڈ اور قانونی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے قیدیوں کے اہل خانہ اور وکلا سے ملاقات کی اجازت دی جانی چاہیے تاکہ انہیں قانونی مشورے مل سکیں۔
قومی حکومت کی ساخت پر تبصرہ
اس موقع پر گھوار علی خان نے قومی حکومت تشکیل پانے کی افواہوں پر بھی ردعمل دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ اور روایات کے مطابق قومی حکومت ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہوتی ہے جس میں سیاسی جماعتیں شامل نہیں ہوتیں۔ اگر ایسا کوئی انتظام قائم کیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی حالات کا جائزہ لے کر اپنا کردار طے کرے گی۔
ریفرنڈم اور صوبوں کے معاملات
گھوار علی خان نے ریفرنڈم کے ذریعے بڑے قومی فیصلوں کی منظوری کے تصور کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہر مسئلے کے لیے ریفرنڈم ایک عملی حل نہیں ہے۔ انہوں نے نئے صوبوں کی تشکیل کے معاملے پر بھی اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور کہا کہ اس حوالے سے کوئی جلد بازی نہیں کی جانی چاہیے بلکہ اسے آنے والے نئے منتخب اسمبلی کے ہاتھوں میں دیا جانا چاہیے۔
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