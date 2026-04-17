گھٹنوں کے درد سے بچاؤ: نوجوانوں میں عام ہوتا مسئلہ اور اس کے حل

گھٹنوں کا درد اب صرف بڑھاپے تک محدود نہیں بلکہ نوجوانوں میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کی وجوہات، بچاؤ کے طریقے اور صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔
گھٹنوں کا درد اب محض بڑھاپے کی علامت نہیں رہا بلکہ یہ مرض نوجوان نسل میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں سرفہرست غیر متحرک طرزِ زندگی ، جسمانی وزن میں اضافہ، اور روزمرہ کی سرگرمیوں یا کھیل کود کے دوران لگنے والی چوٹیں ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق، چونکہ ہمارے روزمرہ کے معمولات کا ایک بڑا حصہ گھٹنوں کے فعال استعمال پر منحصر ہے، لہٰذا ان کی حفاظت میں کوتاہی مستقبل میں سنگین طبی مسائل کو جنم دے سکتی ہے۔ چلنا پھرنا، سیڑھیاں چڑھنا، یا کسی بھی قسم کی ورزش کرنا، یہ تمام افعال مسلسل ہمارے
گھٹنوں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان کی مناسب دیکھ بھال نہ کی جائے تو معمولی سی تکلیف بھی وقت کے ساتھ بڑھ کر ایک بڑی مشکل میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تاہم، اچھی خبر یہ ہے کہ ماہرین کچھ سادہ اور مستقل عادات اپنا کر گھٹنوں کی صحت کو طویل عرصے تک برقرار رکھنے کے مؤثر طریقے تجویز کرتے ہیں۔ ماہرین صحت کے نزدیک سب سے اہم قدم جسمانی وزن کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اضافی وزن گھٹنوں پر غیر معمولی دباؤ کا باعث بنتا ہے، جو ان کے جوڑوں کو تیزی سے متاثر کر سکتا ہے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ جسم میں صرف ایک کلوگرام اضافی وزن بھی گھٹنوں پر کئی گنا زیادہ بوجھ ڈال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، گھٹنوں کے ارد گرد موجود پٹھوں کو مضبوط بنانا بھی نہایت اہم ہے۔ باقاعدہ ورزشیں، جیسے اسکواٹس (Squats)، ٹانگوں کو سیدھا اوپر اٹھانے کی مشق، اور سائیکلنگ، نہ صرف گھٹنوں کو استحکام بخشتی ہیں بلکہ انہیں چوٹ لگنے کے خطرے سے بھی محفوظ رکھتی ہیں۔ جوتوں کا صحیح انتخاب بھی ایک کلیدی عنصر ہے۔ نرم اور آرام دہ تلوے والے جوتے گھٹنوں پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ سخت یا ناقص کوالٹی کے جوتے درد اور سوجن کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہی طرح، بیٹھنے، اٹھنے اور وزن اٹھانے کے دوران صحیح جسمانی پوزیشن اپنانا بھی گھٹنوں پر غیر ضروری دباؤ کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ غذائی اعتبار سے، کیلشیئم اور وٹامن ڈی سے بھرپور غذاؤں کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح، اومیگا تھری فیٹی ایسڈز سے بھرپور غذائیں جسم میں سوزش کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ماہرین ایک اور اہم بات پر زور دیتے ہیں کہ گھٹنوں میں ہونے والی معمولی تکلیف یا سوجن کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ طبی ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر ان ابتدائی علامات پر بروقت توجہ نہ دی جائے تو یہی معمولی مسائل مستقبل میں بڑے اور پیچیدہ امراض کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ صحت مند عادات کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنا کر، نہ صرف گھٹنوں کو دیرپا تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے بلکہ مجموعی طور پر زندگی کے معیار کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور میں نوجوانوں اور بالغ افراد میں گھٹنوں کی تکلیف ایک عام مسئلہ بن چکی ہے۔ اس کے پیچھے کی بنیادی وجہ بدلتا طرزِ زندگی ہے جس میں جسمانی سرگرمیوں کا فقدان اور غلط غذا شامل ہے۔ طرزِ زندگی میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ، کھیل کود کے دوران یا حادثات کی صورت میں لگنے والی چوٹیں بھی گھٹنوں کے درد کا باعث بنتی ہیں۔ گھٹنے ہمارے جسم کے وہ اہم حصے ہیں جو چلنے، دوڑنے، کھڑے ہونے اور روزمرہ کے دیگر کاموں میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ جب گھٹنوں میں درد یا کسی قسم کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو یہ زندگی کی معمول کی سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ یہ درد صرف وقتی تکلیف نہیں بلکہ اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو یہ دائمی مسئلے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ اس مسئلے سے بچاؤ اور اس کا مؤثر علاج ممکن ہے اگر چند بنیادی اصولوں پر عمل کیا جائے۔ سب سے اہم امر وزن کا کنٹرول ہے۔ بڑھا ہوا وزن گھٹنوں کے جوڑوں پر غیر معمولی دباؤ ڈالتا ہے، جس سے ان میں فرکشن (گھساؤ) بڑھ جاتا ہے اور درد پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کا وزن 10 کلو گرام زیادہ ہے، تو آپ کے گھٹنوں پر چلتے وقت 30 کلو گرام سے زیادہ دباؤ پڑ سکتا ہے۔ اس لیے، صحت بخش غذا اور باقاعدہ ورزش کے ذریعے وزن کو معمول پر رکھنا گھٹنوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ورزش کے حوالے سے، خاص طور پر پٹھوں کو مضبوط کرنے والی مشقیں جیسے کہ اسکواٹس، لنجز (Lunges) اور دیگر ٹانگوں کی ورزشیں گھٹنوں کو سہارا فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ، سائیکلنگ یا سوئمنگ جیسی کم اثر والی (low-impact) ورزشیں بھی گھٹنوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ صحیح جوتوں کا انتخاب بھی ایک اہم پہلو ہے۔ ایسے جوتے جن کا تلوہ نرم اور گداز ہو، وہ چلتے وقت گھٹنوں پر پڑنے والے جھٹکوں کو جذب کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس، سخت تلوے والے یا فٹنگ میں نامناسب جوتے گھٹنوں پر دباؤ بڑھا کر درد کو دعوت دیتے ہیں۔ بیٹھنے اور اٹھنے کے درست انداز اور وزن اٹھاتے وقت احتیاط بھی گھٹنوں کو نقصان سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ غذا کے طور پر، کیلشیم اور وٹامن ڈی سے بھرپور غذائیں، جیسے دودھ، پنیر، دہی، اور سبز پتوں والی سبزیاں، ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، جو مچھلی، اخروٹ اور السی کے بیجوں میں پائے جاتے ہیں، سوزش کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ گھٹنوں میں ہونے والی معمولی تکلیف کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ ابتدائی مراحل میں اگر ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے تو اس مسئلے کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ کئی بار معمولی درد کا علاج بروقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ شدید ہو جاتا ہے اور اس کے لیے پیچیدہ طبی مداخلت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا، احتیاطی تدابیر کو اپنانا اور جسمانی صحت کا خیال رکھنا، خاص طور پر گھٹنوں کی صحت کو ترجیح دینا، ایک صحت مند اور فعال زندگی گزارنے کے لیے ناگزیر ہے۔
