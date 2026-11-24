گیری موشیئر کا دعویٰ: ایلینز پہلے ہی زمین پر ہیں اور امریکی بحریہ کو ڈراتے ہیں
سابق امریکی ڈیفنس کنٹریکٹر گیری موشیئر نے دعویٰ کیا ہے کہ خلائی مخلوق زمین پر موجود ہیں اور امریکی بحریہ کو خوفزدہ کر رہی ہیں۔
سابق امریکی محکمہ دفاع کے کنٹریکٹر گیری موشیئر نے ایک نیا اور حیران کن دعویٰ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلائی مخلوق یعنی ایلینز پہلے ہی انسانوں کے درمیان موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مخلوق زمین کی آبادی کو دوبارہ بڑھانے کے ایک طویل منصوبے کے تحت امریکی بحریہ کو مبینہ طور پر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے حال ہی میں اپنی تازہ ترین یو ایف او فائلیں جاری کی ہیں، جس نے عوام میں یہ بحث دوبارہ زندہ کر دی ہے۔
موشیئر کا پیشہ ورانہ پس منظر اور تحقیقی بیس
بریٹش اخبار ڈیلی میل کو دیے گئے ایک تفصیلی انٹرویو میں گیری موشیئر نے اپنی یہ رائے اس بات کی بنیاد پر بیان کی کہ انہوں نے ماضی میں جدید فوجی ہتھیاروں کی تیاری کے منصوبوں پر کام کیا ہے۔ شِفر نامی ناشر کے مطابق، موشیئر نے تقریباً 30 سال تک محکمہ دفاع میں انجینئر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ ان کی کتاب 'دے آر ہیر: یو ایف اوز اینڈ دیئر آکیوپنٹس' میں یو ایف او سے متعلق موجودہ رپورٹس کا 12 سالہ گہرا مطالعہ پیش کیا گیا ہے، جس کی روشنی میں انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، وہ سول فاؤنڈیشن اور سائنٹیفک کولیشن فار یو اے پی اسٹڈیز جیسی دو تنظیموں سے بھی وابستہ ہیں۔Also readبرطانوی حکومت نے حوثی باغیوں اور ان کے چار ارکان پر پابندیاں عائد کیں
امریکی بحریہ کے ساتھ ہونے والے مبینہ تعاملات
موشیئر کے مطابق یو ایف او کی پروازیں، فصلوں میں پراسرار دائرے، مویشیوں کی پُراسرار ہلاکتیں اور اغوا کے واقعات دراصل خلائی مخلوقات کی جانب سے انسانوں کو ڈرانے کی منصوبہ بند کوششیں ہیں۔ انہوں نے 2004 کے مشہور واقعے کا حوالہ دیا جس میں امریکی بحریہ کا جنگی جہاز یو ایس ایس نِمِٹز شامل تھا۔ اس واقعے میں اس وقت کے کمانڈر ڈیوڈ فریور نے سفید رنگ کی کیپسول نما ایک نامعلوم فضائی شے دیکھنے کی اطلاع دی تھی، جسے بعد میں ٹک ٹیک کا نام دیا گیا۔
جدید ٹیکنالوجی کا مظاہرہ اور چیلنج
موشیئر کے مطابق ایسی اشیا امریکی بحریہ کے لڑاکا طیاروں کو تنگ کرتی ہیں اور ان کا تعاقب کرتی ہوئی ان کے بالکل قریب پرواز کرکے اپنی جدید ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرکے یہ مخلوقات امریکی فوج کو چیلنج کر رہی ہیں اور اسے اپنی برتری کا احساس دلانا چاہتی ہیں۔ یہ دعوے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ممکنہ طور پر کسی غیر زمینی ذہانت نے زمین پر مداخلت شروع کر دی ہے، حالانکہ اس کے لیے کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔
سائنسی حقیقت اور مستقبل کے امکانات
تاہم، ان تمام دعوؤں کو اب تک محض قیاس آرائی قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ ایلینز کی زمین پر موجودگی یا انسانوں کے درمیان رہنے کے حوالے سے کوئی مستند سائنسی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ پینٹاگون کی جانب سے فائلز جاری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر زمینی مخلوقات کا وجود ثابت ہو گیا ہے، بلکہ یہ اقدام شفافیت کے لیے کیا گیا تھا۔ مستقبل میں اگر نئی معلومات سامنے آتی ہیں تو اس بحث کو دوبارہ دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال یہ صرف ایک نظریہ ہے جو پیشہ ورانہ تجزیے کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔
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