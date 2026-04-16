گیس کی قلت، آبنائے ہرمز بندش کے سبب پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ، وزیر توانائی کا اعتراف

وزیر توانائی اویس لغاری نے گیس کی کمی اور آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ ہونے پر عوام سے معذرت کی ہے اور آج رات سے بجلی کی سپلائی میں بہتری کی امید ظاہر کی ہے۔
وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ گیس کی قلت کے باعث پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ سے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، جس پر وہ معذرت خواہ ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے گیس کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں بجلی کے پاور پلانٹس پوری صلاحیت سے کام نہیں کر پا رہے۔ اس صورتحال کے باعث ہم پیک آورز میں گیس سے بجلی پیدا نہیں کر سکتے، جو کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ بن رہی ہے۔ تاہم، انہوں نے یقین دلایا کہ آج رات سے بجلی کی سپلائی میں بہتری متوقع ہے اور صورتحال روز بروز بہتر ہوتی جائے گی۔
وزیر توانائی نے مزید بتایا کہ خطے کے موجودہ حالات کے باعث توانائی کی قلت کا سامنا ہے، لیکن دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں صورتحال بہتر ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ صرف پچھلے چند دنوں میں پیدا ہوا ہے، جب کہ ان کے تمام پاور پلانٹس معمول کے مطابق چل رہے تھے، لیکن گیس کی دستیابی میں کمی نے مشکلات پیدا کیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سالانہ بنیاد پر ہونے والی لوڈ شیڈنگ کے مقابلے میں موجودہ صورتحال اتنی تشویشناک نہیں ہے۔
پن بجلی کی پیداوار میں کمی کا ذکر کرتے ہوئے اویس لغاری نے کہا کہ ڈیموں سے پانی کے کم اخراج کے باعث پن بجلی میں 1530 میگاواٹ کی کمی ہوئی ہے، اور اس وقت پن بجلی کی پیداوار 1675 میگاواٹ تک محدود ہے۔ اپریل کے پہلے پندرہ دنوں میں بجلی کی یومیہ طلب 15 سے 20 ہزار میگاواٹ رہی، جبکہ ہمیں ساڑھے بارہ ہزار میگاواٹ کی کمی کا سامنا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت کے الیکٹرک ہمارے سسٹم سے ریکارڈ 2160 میگاواٹ بجلی لے رہی ہے، جو کہ پہلے صرف ایک ہزار میگاواٹ تھی۔
ایل این جی کی قلت پر بات کرتے ہوئے وزیر توانائی نے کہا کہ اس کی عدم دستیابی کی وجہ سے تین ہزار میگاواٹ سے زائد کی قلت پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایل این جی کی درآمد کی کوششیں مسلسل جاری ہیں، لیکن خطے کی صورتحال کے باعث کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی۔ تاہم، سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں جس کی وجہ سے تیل کی سپلائی بند نہیں ہوئی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ گیس کی سپلائی بھی جلد بحال ہو جائے گی۔ تربیلا سے پانی کے اخراج میں اضافے کی صورت میں پن بجلی کی پیداوار میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔
ترجمان بجلی سپلائی کمپنی کے مطابق، لوڈ شیڈنگ کا مقصد صارفین کو اضافی بلوں سے بچانا ہے۔ صحافیوں کے سوالات کے جواب میں وزیر نے کہا کہ ایل این جی سے گزشتہ سال 3000 میگاواٹ تک بجلی پیدا کی جا رہی تھی۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب آبنائے ہرمز بند ہے اور گیس نہیں آ رہی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جب بارشیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں اور پانی کم آتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟
انہوں نے بتایا کہ یکم اپریل سے گیس کی درآمد بند ہے، لیکن آج رات سے بجلی کی صورتحال کل سے بہتر ہوگی اور آئندہ روزوں میں مزید بہتری کی امید ہے۔ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے شیڈول کو روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہونے والی بجلی کی پیداوار کے باعث درست طور پر جاری کرنے سے قاصر ہونے کا ذکر کیا۔ انہوں نے ڈسٹری بیوشن کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں ایک گھنٹے کا وقفہ رکھا جائے تاکہ عوام کو کم سے کم پریشانی کا سامنا ہو۔
آخر میں، وزیر توانائی نے بتایا کہ گزشتہ دو سالوں میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے باعث اس کی طلب میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
