گیلٹِبٹستان کے ایام میں عوامی پارٹی کا بڑھتا ہوا اثر

پاکستان پیپلز پارٹی (PPP) نے گیلٹِبٹستان کی برصغیر اسمبلی کے ایام میں اہم نشستیں حاصل کیں، جب کہ آزاد امیدواروں اور دیگر جماعتوں نے بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ اس رپورٹ میں تفصیلی ووٹی اعداد و شمار اور امیدواروں کی پوزیشن کے حوالہ سے ماخوذ نکات پیش کئے گئے ہیں۔
پاکستان کے عوامی پارٹی (PPP) نے گیلٹِبٹستان کی قانون سازی اسمبلی کے انتخابات میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ غیر سرکاری اور ابتدائی نتائج کے مطابق، PPP نے تین نشستیں حاصل کیں، جبکہ آزاد امیدوار وں نے دو نشستیں جtiگی اور پاکستان مسلم لیگ ن (PML‑N) اور مجلسِ وحدت مسلِیمین (MWM) نے ایک ایک نشستں حقداری بنائی۔ گیلٹِب ہوت 1 (GBA‑1) میں 76 میں/80 سرکاری ذرائع سے ملی آراء کے مطابق، امجد حسین، جو PPP کی نمائندے ہیں، 10,490 ووٹ/سکندر کے ساتھ ٹاپ پر ہیں جبکہ مولوی شفیق الدین خواجہ PML‑N کے نمائندے 6,245 ووٹوں سے دوسرے نمبر پر آئے۔ گیلٹِب 2 (GBA‑2/) میں جب کہ حفیظُ интерфری شاہی ہان فہری مناز کے امکانات 4,129 ووٹ کے ساتھ سب سے آگے ہیں، جبکہ علمِ احمد کا پیپی کے نام سے 2,695 ووٹ حصدات بانٹتا ہے۔ گیلٹِب‑بلاستین (GBA‑3) میں آزاد امیدوار سید صہیل عباس نے برتر ہو کر 7,877 ووٹ حصدات میں نمایاں مقام حاصل کیا، جبکہ عطاءٰٔ حیدر ہک عمومی 7,361 ووٹ کے ساتھ پوائنٹ میں رہتے ہیں۔ اگرچہ اس کے بعد، بیماریء کی بنا پر گوالی، 2 میں آزاد جahangیر شاہ 1,108 ووٹ حصدات لے کر رہنماؤں میں آتے ہیں۔ بعد میں گاہٹِب 3 (GBA‑3) میں 82 ہزار درز کے زومپسی رر۔ کوڈ آخر میں بھی گاہٹِب-کوگو بلو (GBA‑8) میں مجلسِ وحدت مسلِیمین کا محمد کاظم کی ثانیت کو مکمل کرنے کے بعد، اوپر درج بالا لوگ۔ گاہٹِب-کوگو بلو (GBA‑9) میں فیض محمد ن ش ح اکر کا سیاست ِ دہ اسلام کا انحصار 6314 ووٹ کے ساتھ ہے، جبکہ آزاد حیدر ولّی کے 6106 ووٹ اکڑ جاتے ہیں۔ یہ رنبی پیکیائیں ہی نہر ے بجے پارٹی اور مشترکہ تصویر کو اقصاصی ٹھیک کر یہ پریی۔ یہ کلمات کے درمیان متن میں راضانہ.
پاکستان کے عوامی پارٹی (PPP) نے گیلٹِبٹستان کی قانون سازی اسمبلی کے انتخابات میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ غیر سرکاری اور ابتدائی نتائج کے مطابق، PPP نے تین نشستیں حاصل کیں، جبکہ آزاد امیدواروں نے دو نشستیں جtiگی اور پاکستان مسلم لیگ ن (PML‑N) اور مجلسِ وحدت مسلِیمین (MWM) نے ایک ایک نشستں حقداری بنائی۔ گیلٹِب ہوت 1 (GBA‑1) میں 76 میں/80 سرکاری ذرائع سے ملی آراء کے مطابق، امجد حسین، جو PPP کی نمائندے ہیں، 10,490 ووٹ/سکندر کے ساتھ ٹاپ پر ہیں جبکہ مولوی شفیق الدین خواجہ PML‑N کے نمائندے 6,245 ووٹوں سے دوسرے نمبر پر آئے۔ گیلٹِب 2 (GBA‑2/) میں جب کہ حفیظُ интерфری شاہی ہان فہری مناز کے امکانات 4,129 ووٹ کے ساتھ سب سے آگے ہیں، جبکہ علمِ احمد کا پیپی کے نام سے 2,695 ووٹ حصدات بانٹتا ہے۔ گیلٹِب‑بلاستین (GBA‑3) میں آزاد امیدوار سید صہیل عباس نے برتر ہو کر 7,877 ووٹ حصدات میں نمایاں مقام حاصل کیا، جبکہ عطاءٰٔ حیدر ہک عمومی 7,361 ووٹ کے ساتھ پوائنٹ میں رہتے ہیں۔ اگرچہ اس کے بعد، بیماریء کی بنا پر گوالی، 2 میں آزاد جahangیر شاہ 1,108 ووٹ حصدات لے کر رہنماؤں میں آتے ہیں۔ بعد میں گاہٹِب 3 (GBA‑3) میں 82 ہزار درز کے زومپسی رر۔ کوڈ آخر میں بھی گاہٹِب-کوگو بلو (GBA‑8) میں مجلسِ وحدت مسلِیمین کا محمد کاظم کی ثانیت کو مکمل کرنے کے بعد، اوپر درج بالا لوگ۔ گاہٹِب-کوگو بلو (GBA‑9) میں فیض محمد ن ش ح اکر کا سیاستِ دہ اسلام کا انحصار 6314 ووٹ کے ساتھ ہے، جبکہ آزاد حیدر ولّی کے 6106 ووٹ اکڑ جاتے ہیں۔ یہ رنبی پیکیائیں ہی نہر ے بجے پارٹی اور مشترکہ تصویر کو اقصاصی ٹھیک کر یہ پریی۔ یہ کلمات کے درمیان متن میں راضانہ
غالب جماعت پاکستان پیپلز پارٹی گیلٹِبٹستان انتخابات آزاد امیدوار مجلسِ وحدت مسلِیمین
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