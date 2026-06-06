گیلگت-بلتستان میں 24 حلقوں کے لیے انتخابات کا انعقاد 24 اگست (ہفتہ) کو ہے، جس میں 958,780 رجسٹرڈ ووٹرز، 1,368 پولنگ اسٹیشنز اور شدید سیکورٹی آرینجمنٹس ہیں۔
گیلگت-بلتستان میں 24 حلقوں کے لیے انتخابات کا انعقاد 24 اگست (ہفتہ) کو ہے، جس میں 958,780 رجسٹرڈ ووٹرز ، 1,368 پولنگ اسٹیشنز اور شدید سیکورٹی آرینجمنٹس ہیں۔ اسلام آباد (ڈونیا نیوز) - گِلگت-بلتستان کے انتخابات کے لیے 24 حلقوں کے لیے تمام آرینجمنٹس کا انعقاد 24 اگست (ہفتہ) کو کیا گیا ہے۔ سیاسی منظرنامہ ایک اہم ٹیسٹ کے لیے تیار ہے، جس میں عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں امیدواروں کا مقابلہ ہوگا۔ حکومتیں نے تصدیق کی ہے کہ ایک سلیکٹ اور ٹرانسپیرینٹ پولنگ پروسیس کے لیے مکمل آرینجمنٹس مکمل ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق، ووٹنگ 8:00 بجے شروع ہوگی اور 5:00 بجے تک غیر منقطع جاری رہے گی۔ علاقے کے 1,368 پولنگ اسٹیشنز میں سے 830 کو شدید سیکورٹی کے حوالے سے حساس قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی اعدادوشمار کے مطابق، 958,780 رجسٹرڈ ووٹرز ووٹ ڈالنے کے لیے-Eligible ہیں، جس میں 503,772 مرد ووٹرز اور 455,000 سے زیادہ خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ ووٹرز 396 امیدواروں میں سے ایک کو منتخب کریں گے، جن میں 266 آزاد امیدوار اور سات خواتین امیدوار شامل ہیں۔ تمام حلقوں میں 2,447 پولنگ بوثز کا مقصد ووٹنگ پروسیس کو سہل بنانا ہے۔ پولیس کے 17,500 عملہ کو شدید سیکورٹی کے لیے تیار کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان آرمی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کو کسی ایمرجنسی سٹیشن سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تصدیق کی ہے کہ تمام انتظامی اور لوجسٹک میئرزز موجود ہیں تاکہ 公ی اور ٹرانسپیرینٹ پولنگ کا حمایت اور حمایت کی جاتی رہے جب گِلگت-بلتستان کے شہریوں کو پولنگ بوثز پر جانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے.
گیلگت-بلتستان میں 24 حلقوں کے لیے انتخابات کا انعقاد 24 اگست (ہفتہ) کو ہے، جس میں 958,780 رجسٹرڈ ووٹرز، 1,368 پولنگ اسٹیشنز اور شدید سیکورٹی آرینجمنٹس ہیں۔ اسلام آباد (ڈونیا نیوز) - گِلگت-بلتستان کے انتخابات کے لیے 24 حلقوں کے لیے تمام آرینجمنٹس کا انعقاد 24 اگست (ہفتہ) کو کیا گیا ہے۔ سیاسی منظرنامہ ایک اہم ٹیسٹ کے لیے تیار ہے، جس میں عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں امیدواروں کا مقابلہ ہوگا۔ حکومتیں نے تصدیق کی ہے کہ ایک سلیکٹ اور ٹرانسپیرینٹ پولنگ پروسیس کے لیے مکمل آرینجمنٹس مکمل ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق، ووٹنگ 8:00 بجے شروع ہوگی اور 5:00 بجے تک غیر منقطع جاری رہے گی۔ علاقے کے 1,368 پولنگ اسٹیشنز میں سے 830 کو شدید سیکورٹی کے حوالے سے حساس قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی اعدادوشمار کے مطابق، 958,780 رجسٹرڈ ووٹرز ووٹ ڈالنے کے لیے-Eligible ہیں، جس میں 503,772 مرد ووٹرز اور 455,000 سے زیادہ خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ ووٹرز 396 امیدواروں میں سے ایک کو منتخب کریں گے، جن میں 266 آزاد امیدوار اور سات خواتین امیدوار شامل ہیں۔ تمام حلقوں میں 2,447 پولنگ بوثز کا مقصد ووٹنگ پروسیس کو سہل بنانا ہے۔ پولیس کے 17,500 عملہ کو شدید سیکورٹی کے لیے تیار کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان آرمی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کو کسی ایمرجنسی سٹیشن سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تصدیق کی ہے کہ تمام انتظامی اور لوجسٹک میئرزز موجود ہیں تاکہ 公ی اور ٹرانسپیرینٹ پولنگ کا حمایت اور حمایت کی جاتی رہے جب گِلگت-بلتستان کے شہریوں کو پولنگ بوثز پر جانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے
گیلگت-بلتستان الیکشن پولنگ سیکورٹی ووٹرز
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