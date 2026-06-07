گیلگت بلتستان میں عام انتخابات کے ووٹنگ کے عمل کا جائزہ، سیکورٹی کی بھاری حد تک سلوٹنگ بغیر کسی روک ٹوک کے ہوئی۔ غیر رسمی نتائج کے مطابق متعدد constituencies میں پی پی پی امیدوار جیت کے قریب ہیں، جبکہ دیگر paritals میں مختلف考生 پیشچhtے پیدا ہیں۔ الیکشن کمشن نے تمام ریٹرنگ آفیسرز کو مجسٹریٹ کی طاقت کے ساتھ فrecipe
بھاری سیکیورٹی ترتیبات کے درمیان، نسبة ballots兼 صرف ہوئی، کوئی ناخوشگوار واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ چیف الیکشن کمشن ر گلگت بلتستان راجہ شhbaz خان نے عام انتخابات کے پر سکون اور شفاف انعقاد کے لیے تمام ڈسٹرکٹ ریٹرنگ آفیسرز اور ریٹرنگ آفیسرز کو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی طاقت منتقل کر دی ہے۔ گیلگت بلتستان میں عام انتخابات کی弱点 اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ ووٹنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی اور شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی، 24NewsHD ٹی وی چینل کی urethral غلطی کے مطابق۔ غیر رسمی نتائج کے تحت، پی پی پی امیدوار سید طاقت میں skardu میں جیت کے حصول کے ساتھ 4295 ووٹ حاصل کرے ہوئے ہیں۔ راجہ جلال پاکستان اسٹیکم پارٹی کی طرف سے 3849 ووٹ glomerular حاصل کر کے دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ پی ایم彦 ن fy ی石榴 سیدھی اہbar taban تیسری حیثیت سے 2667 ووٹ حاصل کرے ہوئے ہیں۔ غیر رسمی نتائج کے مطابق GBA-24 (گھنچے-III) میں تمام 46 ووٹنگ اسٹیشنز سے آزاد امیدوار ڈاکٹر اسعد شفیق 8092 ووٹوں کے ساتھ سیٹ جیتتے ہیں، جبکہ پی پی پی امیدوار انجینیئر محمد اسماعیل 5072 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ گلگت بلتستان الیکشن کمشن کے حتمی ووٹر لسٹس کے مطابق، علاقے کے 10 ضلعیں میں کل ووٹرز کی تعداد 963,034 ہے، جن میں سے 566,097 نر اور 456,937 مادی ووٹرز شامل ہیں۔ کل 396 امیدوار گیلگت اسمبلی کے 24 عام سیٹوں کے لیے پر حرک ہیں، جن میں سے 266 آزاد امیدوار ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں 33 نشستیں ہیں، جن میں سے 24 براہ راست منتخب افراد، 6 عورتوں کے لیے اور 3 ماہرین کے لیے محفوظ ہیں۔ غیر رسمی نتائج کے مطابق GBA-12шиگار کے متعدد ووٹنگ اسٹیشنز میں پی پی پی امیدwar عمران ندیم 1,281 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں، جبکہ پی ایم彦 fy ٹیحیر شیگری 702 ووٹوں کے ساتھ دوسری پوزیشن پر ہے۔ 15 ووٹنگ اسٹیشنز سے ملاپ کے نتائج کے تحت پی پی پی کے عمران ندیم 2,268 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں۔ پی ایم彦 fy کے Technician شیگری 1,067 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ غیر رسمی نتائج کے مطابق GBA-2 (گیلگت-II) میں پی ایم彦 fy امیدwar حافظ حفیظ الرحمن 170 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ پی پی پی امیدwar جمیل احمد 96 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ پدی بنگل آر ایف ایم ایم اسٹیشن میں پی پی پی کے جمیل احmd 75 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ اسٹکم پاکستان پارٹی امیدwar فتح اللہ 59 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ باغ مڈل سکول ووٹنگ اسٹیشن میں پی ایم彦 fy کے حافظ حفیظ الرحمن دوبارہ 235 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں، جس کے بعد پی ٹی آئی امیدwar عتیق پیرزادا 11 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ دستاویز کے مطابق ساتھ ووٹنگ اسٹیشنز سے ملاپ غیر رسمی نتائج میں پی ایم彦 fy کے حافظ حفیظ الرحمن 858 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں۔ پی پی پی امیدwar جمیل احمد 383 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ آئی پی پی کے فتح اللہ خان تیسری پوزیشن پر 83 ووٹوں کے ساتھ ہے۔ آٹھ ووٹنگ اسٹیشنز کے غیر رسمی نتائج میں پی ایم彦 fy امیدwar حافظ حفیظ الرحمن نے اپنا Rift 1,147 ووٹوں کے ساتھ مزید مضبوط کر لیا۔ پی پی پی امیدwar جمیل احمد 784 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ آئی پی پی کے فتح اللہ خان 83 ووٹوں کے ساتھ تیسری پوزیشن پر ہے۔ یہ نتائج غیر رسمی اور جزوی ہیں، کیونکہ GBA-2 میں ووٹ گنتی جاری ہے اور حتمی نتائج الیکشن کمشن ian کی تصدیق کا انتظار میں ہیں۔ غیر رسمی نتائج کے مطابق GBA-16 ڈائمر-II میں ٹھورے کھوت بٹ ووٹنگ اسٹیشن پر آزاد امیدwar سید امام ملک 151 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں۔ اسٹیکم پارٹی پاکستان امیدwar عتیق اللہ 141 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ پی پی پی امیدwar عطا اللہ 74 ووٹ حاصل کر گے ہیں، جبکہ پی ایم彦 fy امیدwar انجینیئر محمد انور 69 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ کنیڑ ہیچی ویمین ووٹنگ اسٹیشن پر سید امام ملک دوبارہ 84 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں۔ اسٹیکم پارٹی پاکستان کے عتیق اللہ نے 71 ووٹ حاصل کر گے ہیں، جس کے بعد پی ایم彦 fy کے انجینیئر محمد انور کے 58 ووٹ اور پی پی پی امیدwar عطا اللہ کے 46 ووٹ آئے۔ رونی پرائمری سکول ووٹنگ اسٹیشن پر اسٹیکم پارٹی پاکستان کے عتیق اللہ نے 195 ووٹوں کے ساتھ بہترین کارکردگی دکھائی۔ پی پی پی امیدwar عطا اللہ 143 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر آیا، پی ایم彦 fy کے انجینیئر محمد انور نے 123 ووٹ حاصل کر گے ہیں، اور آزاد امیدwar سید امام ملک نے 69 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ کل تین ووٹنگ اسٹیشنز سے ملاپ غیر رسمی نتائج میں اسٹیکم پاکستان پارٹی امیدwar عتیق اللہ 407 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں۔ آزاد امیدwar سید امام ملک 309 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جس کے بعد پی پی پی امیدwar عطا اللہ 263 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ پی ایم彦 fy امیدwar انجینیئر محمد انوار چوتھے نمبر پر 250 ووٹوں کے ساتھ ہے۔ یہ نتائج غیر رسمی اور جزوی ہیں، کیونکہ اضافی宪法 میں ووٹ گنتی جاری ہے۔ غیر رسمی نتائج کے مطابق GB-4 نگر قuentur میں وٹرینری ہسپٹل چالت پائن ووٹنگ اسٹیشن پر پی پی پی امیدwar علی اختر 76 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں۔ اسلامی تحریک پاکستان امیدwar محمد ایوب Andr peaceful 70 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ آزاد امیدwar ڈاکٹر علی محمد تیسرے نمبر پر ہے۔ غیر رسمی نتائج کے مطابق GBA-23 (گھنچے-II) کے 27 ووٹنگ اسٹیشنز سے آزاد امیدwar انور علی 8,237 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں، جبکہ آزاد امیدwar حاجی عبد الحمید 1,507 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے.
بھاری سیکیورٹی ترتیبات کے درمیان، نسبة ballots兼 صرف ہوئی، کوئی ناخوشگوار واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شhbaz خان نے عام انتخابات کے پر سکون اور شفاف انعقاد کے لیے تمام ڈسٹرکٹ ریٹرنگ آفیسرز اور ریٹرنگ آفیسرز کو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی طاقت منتقل کر دی ہے۔ گیلگت بلتستان میں عام انتخابات کی弱点 اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ ووٹنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی اور شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی، 24NewsHD ٹی وی چینل کی urethral غلطی کے مطابق۔ غیر رسمی نتائج کے تحت،پی پی پی امیدوار سید طاقت میں skardu میں جیت کے حصول کے ساتھ 4295 ووٹ حاصل کرے ہوئے ہیں۔ راجہ جلال پاکستان اسٹیکم پارٹی کی طرف سے 3849 ووٹ glomerular حاصل کر کے دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ پی ایم彦 ن fy ی石榴 سیدھی اہbar taban تیسری حیثیت سے 2667 ووٹ حاصل کرے ہوئے ہیں۔ غیر رسمی نتائج کے مطابق GBA-24 (گھنچے-III) میں تمام 46 ووٹنگ اسٹیشنز سے آزاد امیدوار ڈاکٹر اسعد شفیق 8092 ووٹوں کے ساتھ سیٹ جیتتے ہیں، جبکہ پی پی پی امیدوار انجینیئر محمد اسماعیل 5072 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ گلگت بلتستان الیکشن کمشن کے حتمی ووٹر لسٹس کے مطابق، علاقے کے 10 ضلعیں میں کل ووٹرز کی تعداد 963,034 ہے، جن میں سے 566,097 نر اور 456,937 مادی ووٹرز شامل ہیں۔ کل 396 امیدوار گیلگت اسمبلی کے 24 عام سیٹوں کے لیے پر حرک ہیں، جن میں سے 266 آزاد امیدوار ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں 33 نشستیں ہیں، جن میں سے 24 براہ راست منتخب افراد، 6 عورتوں کے لیے اور 3 ماہرین کے لیے محفوظ ہیں۔ غیر رسمی نتائج کے مطابق GBA-12шиگار کے متعدد ووٹنگ اسٹیشنز میں پی پی پی امیدwar عمران ندیم 1,281 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں، جبکہ پی ایم彦 fy ٹیحیر شیگری 702 ووٹوں کے ساتھ دوسری پوزیشن پر ہے۔ 15 ووٹنگ اسٹیشنز سے ملاپ کے نتائج کے تحت پی پی پی کے عمران ندیم 2,268 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں۔ پی ایم彦 fy کے Technician شیگری 1,067 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ غیر رسمی نتائج کے مطابق GBA-2 (گیلگت-II) میں پی ایم彦 fy امیدwar حافظ حفیظ الرحمن 170 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ پی پی پی امیدwar جمیل احمد 96 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ پدی بنگل آر ایف ایم ایم اسٹیشن میں پی پی پی کے جمیل احmd 75 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ اسٹکم پاکستان پارٹی امیدwar فتح اللہ 59 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ باغ مڈل سکول ووٹنگ اسٹیشن میں پی ایم彦 fy کے حافظ حفیظ الرحمن دوبارہ 235 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں، جس کے بعد پی ٹی آئی امیدwar عتیق پیرزادا 11 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ دستاویز کے مطابق ساتھ ووٹنگ اسٹیشنز سے ملاپ غیر رسمی نتائج میں پی ایم彦 fy کے حافظ حفیظ الرحمن 858 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں۔ پی پی پی امیدwar جمیل احمد 383 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ آئی پی پی کے فتح اللہ خان تیسری پوزیشن پر 83 ووٹوں کے ساتھ ہے۔ آٹھ ووٹنگ اسٹیشنز کے غیر رسمی نتائج میں پی ایم彦 fy امیدwar حافظ حفیظ الرحمن نے اپنا Rift 1,147 ووٹوں کے ساتھ مزید مضبوط کر لیا۔ پی پی پی امیدwar جمیل احمد 784 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ آئی پی پی کے فتح اللہ خان 83 ووٹوں کے ساتھ تیسری پوزیشن پر ہے۔ یہ نتائج غیر رسمی اور جزوی ہیں، کیونکہ GBA-2 میں ووٹ گنتی جاری ہے اور حتمی نتائج الیکشن کمشنian کی تصدیق کا انتظار میں ہیں۔ غیر رسمی نتائج کے مطابق GBA-16 ڈائمر-II میں ٹھورے کھوت بٹ ووٹنگ اسٹیشن پر آزاد امیدwar سید امام ملک 151 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں۔ اسٹیکم پارٹی پاکستان امیدwar عتیق اللہ 141 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ پی پی پی امیدwar عطا اللہ 74 ووٹ حاصل کر گے ہیں، جبکہ پی ایم彦 fy امیدwar انجینیئر محمد انور 69 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ کنیڑ ہیچی ویمین ووٹنگ اسٹیشن پر سید امام ملک دوبارہ 84 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں۔ اسٹیکم پارٹی پاکستان کے عتیق اللہ نے 71 ووٹ حاصل کر گے ہیں، جس کے بعد پی ایم彦 fy کے انجینیئر محمد انور کے 58 ووٹ اور پی پی پی امیدwar عطا اللہ کے 46 ووٹ آئے۔ رونی پرائمری سکول ووٹنگ اسٹیشن پر اسٹیکم پارٹی پاکستان کے عتیق اللہ نے 195 ووٹوں کے ساتھ بہترین کارکردگی دکھائی۔ پی پی پی امیدwar عطا اللہ 143 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر آیا، پی ایم彦 fy کے انجینیئر محمد انور نے 123 ووٹ حاصل کر گے ہیں، اور آزاد امیدwar سید امام ملک نے 69 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ کل تین ووٹنگ اسٹیشنز سے ملاپ غیر رسمی نتائج میں اسٹیکم پاکستان پارٹی امیدwar عتیق اللہ 407 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں۔ آزاد امیدwar سید امام ملک 309 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جس کے بعد پی پی پی امیدwar عطا اللہ 263 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ پی ایم彦 fy امیدwar انجینیئر محمد انوار چوتھے نمبر پر 250 ووٹوں کے ساتھ ہے۔ یہ نتائج غیر رسمی اور جزوی ہیں، کیونکہ اضافی宪法 میں ووٹ گنتی جاری ہے۔ غیر رسمی نتائج کے مطابق GB-4 نگر قuentur میں وٹرینری ہسپٹل چالت پائن ووٹنگ اسٹیشن پر پی پی پی امیدwar علی اختر 76 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں۔ اسلامی تحریک پاکستان امیدwar محمد ایوب Andr peaceful 70 ووٹ حاصل کر گے ہیں۔ آزاد امیدwar ڈاکٹر علی محمد تیسرے نمبر پر ہے۔ غیر رسمی نتائج کے مطابق GBA-23 (گھنچے-II) کے 27 ووٹنگ اسٹیشنز سے آزاد امیدwar انور علی 8,237 ووٹوں کے ساتھ پیش Money ہیں، جبکہ آزاد امیدwar حاجی عبد الحمید 1,507 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے
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