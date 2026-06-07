گیلگٹ بلتستان اسمبلی انتخابات: غیر رسمی نتائج میں پی پی پی ٹاپ

گیلگٹ بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے غیر رسمی اور ابتدائی نتائج میں پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) تین نشستیں جیتنے کا احتمال ہے، آزاد امیدوارین دو، PML-N اور مجلِسِ وحدتِ مسلمین ہر ایک ایک ایک نشست کے قریب ہیں۔ مختلف کنٹروں میں نظامِkind-of轧制ی تقسیم اور نتائج کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔
تحریر: نیا اینڈیپنڈنٹ ؛ ٹھیک ہے کہ Gilgit-Baltistan میں اسمبلی کے انتخابات کے غیر رسمی اور ابتدائی نتائج آ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) تین نشستیں جیتنے کا زبردست امکان ہے،Grammar انڈیپنڈنٹ امیدوارین نے دو نشستیں حاصل کیں ہیں، پی اے ایم لین فنکشن لین ( PML-N ) اور مجلِسِ وحدتِ مسلمین (MWM) ہر ایک نے ایک ایک نشست حاصل کی ہے۔ میڈم گیٹ بہاؤ: GBA-1 گلگت-1 کے 76 میں سے 76 رائے每个人的 آراءriers میں غیر رسمی نتائج کے مطابق، پی پی پی کے امجد حسین پہلے نمبر پر ہیں اور 10,490 آٹے کے ساتھ، جبکہ PML-N کے محمد شفقت الدین 6,245 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA-2 گلگت-2 کے 27 میں سے 27 رائے每个人的 آراءriers میں PML-N کے حفیظ الرحمان پہلے نمبر پر ہیں اور 4,129 آٹے کے ساتھ،جبکہ پی پی پی کے جمیل احمد 2,695 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA-3 گلگت-Baltistan کے تمام 82 رائے每个人的 آراءriers میں آزاد امیدوار سید سہail عباس 7,877 آٹے کے ساتھ جیتنے کا اعلان کیا گیا ہے،جبکہ پی پی پی کے افرط حییڈ وکیل 7,361 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA 4 نگر 1 کے تمام 53 رائے每个人的 آراءriers میں غیر رسمی نتائج کے مطابق، پی پی پی کے محمد علی اختر 7,530 آٹے کے ساتھ جیت چکے ہیں،جبکہ پاکستان تحريکِ انصاف کے محمد ایوب وزیری 6,491 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA 5 نگر 2 کے 15 میں سے 32 رائے每个人yper اس خاطرpersons آراءriers میں آزاد امیدوار جہنگیر شاہ 1,108 آٹے کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں،جبکہ PML-N کے جاوید علی مانوا 838 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA-6 ہنزے کے 77 میں سے 88 رائے每个人yper آراءriers میں آزاد امیدوار نکنام کریم 5,612 آٹے کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں،جبکہ پی پی پی کے امتیازالحق 4,540 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA 7 سکردو 1 کے تمام 31 رائے每个人yper آراءriers میں پی پی پی کے سید طا qir mehdi 4,337 آٹے کے ساتھ جیتنے کے اعلان کے بعدمنٹ کے ساتھ جیت چکے ہیں،جبکہ اترختہ پاکستان پارٹی کے راجہ جلال حسین خان 3,891 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA-8 سکردو-2 کے تمام 70 رائے每个人yper آراءriers میں مجلِسِ وحدتِ مسلمین کے محمد کاظم 10,474 آٹے کے ساتھ جیت چکے ہیں،جبکہ پی پی پی کے سید محمد علی شاہ 10,118 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA 9 سکردو 3 کے تمام 54 رائے每个人yper آراءriers میں غیر رسمی نتائج کے مطابق، پی پی پی کے فدا محمد نشاد 6,314 آٹے کے ساتھ جیت چکے ہیں،جبکہ آزاد امیدوار وزیر محمد سلیم 6,106 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس طرح، تختہ بندی کے ابتدائی مراحل میں پی پی پی پارٹی سب سے زیادہ الن رہی ہے،جبکہ آزاد امیدوارین اور دیگر سیاسی جماعتیں مختلف کنٹروں میں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں.
تحریر: نیا اینڈیپنڈنٹ ؛ ٹھیک ہے کہ Gilgit-Baltistan میں اسمبلی کے انتخابات کے غیر رسمی اور ابتدائی نتائج آ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) تین نشستیں جیتنے کا زبردست امکان ہے،Grammar انڈیپنڈنٹ امیدوارین نے دو نشستیں حاصل کیں ہیں، پی اے ایم لین فنکشن لین (PML-N) اور مجلِسِ وحدتِ مسلمین (MWM) ہر ایک نے ایک ایک نشست حاصل کی ہے۔ میڈم گیٹ بہاؤ: GBA-1 گلگت-1 کے 76 میں سے 76 رائے每个人的 آراءriers میں غیر رسمی نتائج کے مطابق، پی پی پی کے امجد حسین پہلے نمبر پر ہیں اور 10,490 آٹے کے ساتھ، جبکہ PML-N کے محمد شفقت الدین 6,245 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA-2 گلگت-2 کے 27 میں سے 27 رائے每个人的 آراءriers میں PML-N کے حفیظ الرحمان پہلے نمبر پر ہیں اور 4,129 آٹے کے ساتھ،جبکہ پی پی پی کے جمیل احمد 2,695 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA-3 گلگت-Baltistan کے تمام 82 رائے每个人的 آراءriers میں آزاد امیدوار سید سہail عباس 7,877 آٹے کے ساتھ جیتنے کا اعلان کیا گیا ہے،جبکہ پی پی پی کے افرط حییڈ وکیل 7,361 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA 4 نگر 1 کے تمام 53 رائے每个人的 آراءriers میں غیر رسمی نتائج کے مطابق، پی پی پی کے محمد علی اختر 7,530 آٹے کے ساتھ جیت چکے ہیں،جبکہ پاکستان تحريکِ انصاف کے محمد ایوب وزیری 6,491 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA 5 نگر 2 کے 15 میں سے 32 رائے每个人yper اس خاطرpersons آراءriers میں آزاد امیدوار جہنگیر شاہ 1,108 آٹے کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں،جبکہ PML-N کے جاوید علی مانوا 838 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA-6 ہنزے کے 77 میں سے 88 رائے每个人yper آراءriers میں آزاد امیدوار نکنام کریم 5,612 آٹے کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں،جبکہ پی پی پی کے امتیازالحق 4,540 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA 7 سکردو 1 کے تمام 31 رائے每个人yper آراءriers میں پی پی پی کے سید طا qir mehdi 4,337 آٹے کے ساتھ جیتنے کے اعلان کے بعدمنٹ کے ساتھ جیت چکے ہیں،جبکہ اترختہ پاکستان پارٹی کے راجہ جلال حسین خان 3,891 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA-8 سکردو-2 کے تمام 70 رائے每个人yper آراءriers میں مجلِسِ وحدتِ مسلمین کے محمد کاظم 10,474 آٹے کے ساتھ جیت چکے ہیں،جبکہ پی پی پی کے سید محمد علی شاہ 10,118 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ GBA 9 سکردو 3 کے تمام 54 رائے每个人yper آراءriers میں غیر رسمی نتائج کے مطابق، پی پی پی کے فدا محمد نشاد 6,314 آٹے کے ساتھ جیت چکے ہیں،جبکہ آزاد امیدوار وزیر محمد سلیم 6,106 آٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس طرح، تختہ بندی کے ابتدائی مراحل میں پی پی پی پارٹی سب سے زیادہ الن رہی ہے،جبکہ آزاد امیدوارین اور دیگر سیاسی جماعتیں مختلف کنٹروں میں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں
گیلگٹ بلتستان اسمبلی انتخابات 2024 غیر رسمی نتائج پاکستان پیپلز پارٹی PML-N مجلِسِ وحدتِ مسلمین
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